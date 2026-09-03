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Encontraron restos de un feto en un contenedor de barrio Parque Casado

La pareja que lo habría arrojado entre los desechos quedó registrada en filmaciones de cámaras de seguridad de la cuadra

3 de septiembre 2026 · 21:18hs
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Encontraron restos de un feto en un contenedor de barrio Parque Casado

Captura de TV

Un feto fue encontrado en la tarde de este jueves en un contenedor de basura en barrio Parque Casado, y la pareja que lo habría arrojado entre los desechos quedó registrada en filmaciones de cámaras de seguridad de la cuadra.

Una pareja de cartoneros que revolvía la basura en Saavedra casi Ovidio Lagos se encontró pasadas las 17 con los restos del feto, que tendría aproximadamente tres meses de gestación.

La mujer contó que se comunicaron de inmediato con el 911 tras el hallazgo. "Le dije a él: mirá esto, me parece que es un bebé. Estaba ahí, suelto", contó.

De inmediato, llegó personal policial que acordonó la cuadra a la espera de la Policía de Investigación, que poco antes de las 20 trabajaba en el lugar para retirar el feto.

Una vecina aseguró que las filmaciones de la cámara de seguridad de su casa muestran a una pareja que caminaba con un carrito y dejaron una caja en el contenedor con los restos del feto. "Eran dos cirujas que disimulaban, como si estuvieran revisando, y la mujer dejó una bolsa con la caja de cartón", sostuvo.

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