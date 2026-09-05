Septiembre en Ushuaia: cómo vivir el final de la temporada de nieve

Entre las pistas de Cerro Castor, el invierno concluye con una experiencia de montaña, bienestar y gastronomíauna en el Ski Point

Septiembre llega a Ushuaia con una sensación particular: el invierno se acerca a su final, pero la montaña todavía conserva su pulso. Las pistas siguen abiertas , el paisaje permanece cubierto de nieve y los días, poco a poco, empiezan a ofrecer más luz para disfrutar la experiencia.

Es un buen momento para quienes quieren viajar con un objetivo claro (esquiar en Cerro Castor ), pero también para quienes entienden que una escapada de nieve no se agota en la montaña. El valor está en cómo se vive la jornada completa: desde la primera subida hasta el momento de regresar y dejar que el día cambie de ritmo.

Para la temporada 2026 , Cerro Castor prevé su período regular hasta el 25 de septiembre y una etapa promocional del 26 de septiembre al 4 de octubre. El final de la temporada, entonces, no es una despedida apresurada: es una oportunidad para vivir el invierno fueguino en su tramo final.

Cerro Castor es el centro de esquí más austral del mundo y uno de los grandes emblemas del invierno en Ushuaia. Sus pistas invitan tanto a quienes llegan con experiencia como a quienes quieren acercarse por primera vez al esquí o al snowboard .

Septiembre propone una forma particular de disfrutarlo. La montaña sigue siendo el centro del viaje, pero el plan admite otro equilibrio: esquiar, mirar el paisaje, hacer una pausa sin apuro y volver a salir si el cuerpo y las ganas lo piden.

No se trata de completar la mayor cantidad posible de bajadas, sino de aprovechar la jornada a la medida de cada viajero.

Un punto de encuentro cálido entre bajadas

En una experiencia de esquí, los momentos entre una bajada y otra también cuentan.

El Ski Point de Los Cauquenes nace de esa idea. Ubicado en la base de Cerro Castor y reservado para huéspedes del hotel, funciona como un punto de encuentro cálido en medio de la jornada.

Allí, la pausa tiene sabor a infusiones, chocolate o vino calientes con cítricos y especias. También a opciones saladas, mini pastelería y conversación entre quienes vuelven de las pistas o se preparan para regresar a ellas.

Del movimiento de las pistas a la calma de Los Cauquenes

Al final de la tarde, volver a Los Cauquenes supone cambiar por completo de escenario. La nieve y la montaña quedan atrás; aparece el Canal Beagle, el silencio de la costa y una manera más lenta de transitar las últimas horas del día.

Ese contraste es una de las claves de una escapada de invierno en Ushuaia. Después de la actividad, el cuerpo encuentra otra temperatura y otro tiempo: el agua climatizada, el vapor, una vista abierta hacia el canal o simplemente la posibilidad de quedarse sin hacer nada durante un rato.

Más tarde, la mesa puede convertirse en la continuación natural del viaje. En Reinamora, los sabores fueguinos llevan el territorio a la cena; en el Wine Bar, una copa junto al hogar a leña acompaña el cierre de la noche.

Nieve, descanso y sabores fueguinos

Una escapada de nieve puede ser intensa, pausada o una combinación de ambas cosas. Puede reunir días de esquí, una primera aproximación a la montaña, horas de bienestar o una cena larga después de mirar cómo cae la noche sobre el Beagle.

Esa es la diferencia de viajar a Ushuaia en septiembre: todavía es tiempo de nieve, pero también hay espacio para elegir el ritmo propio.

En Los Cauquenes, la experiencia no termina al dejar Cerro Castor. Continúa en cada transición: de la pista al Ski Point, de la montaña al canal, de la actividad al descanso.

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