Siete escapadas para viajar por Argentina en primavera

Menos turistas, días más largos y temperaturas agradables convierten a esta estación del año en un momento ideal para descubrir distintos paisajes del país

Siete propuestas que van de la costa a las sierras, selva y montañas.

No hace falta esperar a las vacaciones de verano ni de invierno para volver a hacer las valijas. Tampoco es necesario aguardar un fin de semana largo para encontrar una buena excusa para viajar.

La primavera abre una de las etapas más interesantes del calendario para recorrer Argentina . Los días empiezan a alargarse, las temperaturas se vuelven cada vez más agradables para las actividades al aire libre y muchos destinos todavía se encuentran lejos del movimiento de las grandes temporadas.

Es un período de transición, pero justamente allí está parte de su atractivo. Hay ciudades que recuperan el ritmo después del invierno, paisajes que comienzan a cambiar de color y destinos donde todavía es posible encontrar nieve. También pueden aparecer tarifas más convenientes y una dinámica diferente en hoteles, restaurantes, spas y atractivos turísticos.

Del mar a la selva, del campo a las sierras y de las ciudades históricas a los paisajes del Fin del Mundo, estas siete propuestas muestran distintas maneras de disfrutar la primavera argentina.

Mar del Plata sin el verano: mar, ciudad y spa

Mar del Plata no empieza en diciembre. Durante la primavera, la ciudad ofrece otra manera de disfrutar la costa: caminar frente al mar, recorrer su circuito gastronómico, aprovechar la agenda urbana y regresar al hotel para cambiar el aire de la costa por una piscina climatizada, un hidromasaje o una tarde de spa.

En pleno centro, Hotel Spa República lleva más de 50 años formando parte de la hotelería marplatense y cuenta con habitaciones dobles y departamentos de dos y tres ambientes con capacidad para hasta seis huéspedes. Su principal diferencial está en el spa, distribuido en cinco pisos, con acceso incluido para los huéspedes. Hay piscina cubierta climatizada, hidromasaje, baños de vapor, sauna, gimnasio y espacios de relax.

Mar del Plata sigue siendo una ciudad ideal para una escapada con playa y arena.

La propuesta se completa con Open Spa, que ofrece tratamientos corporales, faciales y masajes, y Raíz Restó, donde se pueden resolver desayunos, almuerzos, meriendas y cenas sin necesidad de salir del hotel. Para una escapada de primavera, la combinación es simple: mar, ciudad, gastronomía y bienestar, sin depender de la temporada de playa. Más info:

Córdoba 1968, Mar del Plata

WhatsApp: +54 9 (11) 7137 0100

Instagram: @hotelsparepublica

San Antonio de Areco: una pausa de bienestar cerca de Rosario

No todas las escapadas necesitan un avión ni una valija enorme. A menos de dos horas de Rosario, San Antonio de Areco permite cambiar rápidamente el escenario urbano por el campo.

Un Alto en la Huella propone convertir unos pocos días en una pausa dedicada al descanso y el bienestar. Spa La Aguada cuenta con sauna seco y húmedo, sala de relax y espacios para masajes, mientras que actividades como yoga y Chi Kung completan la propuesta.

La gastronomía también forma parte de la experiencia. El Palenque recupera sabores vinculados con la cocina de campo y suma otro atractivo a una estadía en la que el entorno y el hotel adquieren un papel central.

Es una alternativa para quienes buscan naturaleza y tranquilidad sin necesidad de organizar un viaje demasiado largo.

Camino Ricardo Güiraldes 465, San Antonio de Areco

Instagram: @unaltoenlahuella

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Chascomús: primavera frente a la laguna

A 120 kilómetros de Buenos Aires, la laguna y las dos hectáreas de parque del Howard Johnson Chascomús construyen el escenario para una escapada especialmente apropiada para familias.

El hotel cuenta con 120 habitaciones y una propuesta que busca que grandes y chicos encuentren actividades durante la estadía. Club Laguneros suma juegos y propuestas recreativas para niños, adolescentes y adultos, mientras que Spa & Relax incorpora hidromasajes, sauna seco y gabinetes de masajes con vistas al parque y la laguna.

Con la llegada de la primavera, los días más largos permiten aprovechar mejor los espacios exteriores y alternar las actividades al aire libre con momentos de descanso dentro del hotel.

Lobería 738, Chascomús, Provincia de Buenos Aires

Tel.: 2241 687563

Instagram: @hjchascomus

Traslasierra: jacuzzi, terraza y altas cumbres

Si la idea es que la escapada de primavera sea para dos, Córdoba tiene una alternativa diferente.

En Las Calles, rodeado de bosque autóctono y con vistas hacia las Altas Cumbres, Calma Nono propone una experiencia exclusiva para mayores de 18 años. Sus suites cuentan con hogar a leña, terraza privada y jacuzzi panorámico (de manera que el paisaje serrano puede disfrutarse prácticamente desde la habitación).

Senderos del Tao, un paraíso en Las Rabonas, en el corazón del Valle de Traslasierra.

La propuesta es además pet friendly y está pensada alrededor de la privacidad y el descanso. La primavera suma horas de luz y permite disfrutar durante más tiempo del entorno natural, convirtiendo a Traslasierra en una opción para combinar sierras, tranquilidad y una estadía especialmente orientada a las parejas.

Paraje La Quebrada s/n, Las Calles, Traslasierra, Córdoba

Tel.: +54 9 3544 65-0969

Instagram: @calmanono

Salta a pie: historia, peñas y gastronomía

Hay destinos que se disfrutan especialmente caminando. Salta es uno de ellos.

Frente a la Plaza 9 de Julio, Hotel Colonial Salta permite salir directamente hacia el corazón histórico de la ciudad. Museos, iglesias, arquitectura, gastronomía y peñas quedan a distancia de caminata, una característica que simplifica los recorridos y cambia la dinámica de la estadía.

Se puede comenzar el día recorriendo el casco histórico, regresar al hotel para descansar y volver a salir cuando cae la tarde para descubrir otra vez las calles del centro.

Durante la primavera, cuando las temperaturas acompañan los paseos urbanos, la ubicación se convierte en una de las grandes ventajas para conocer Salta prácticamente a pie.

Zuviría 6, esquina Caseros, Salta

Tel. administración: (387) 431 0805

Instagram: @saltahotelcolonial

Iguazú: selva, cataratas y primavera en familia

Hay destinos donde la primavera no solamente cambia el clima: también modifica la manera de vivir el viaje.

Puerto Iguazú suma un paisaje completamente diferente al resto de esta selección: vegetación exuberante, clima subtropical y la posibilidad de descubrir las Cataratas, uno de los grandes espectáculos naturales de Argentina.

La primavera permite pensar una escapada por fuera de los períodos tradicionales de vacaciones y combinar las jornadas destinadas a recorrer las Cataratas y la selva misionera con momentos de descanso.

El Parque Nacional Iguazú ofrece un paisaje ideal de relax y naturaleza para disfrutar durante un viaje.

En ese escenario, Iguazú Grand propone una experiencia especialmente atractiva para familias. La idea es alternar las excursiones con tiempo para disfrutar del hotel, descansar y compartir actividades sin que todo el viaje dependa de los grandes atractivos naturales de la zona.

Así, el alojamiento se convierte también en parte de la experiencia.

Más info: Iguazú Grand, Puerto Iguazú, Misiones

Ushuaia: ¿primavera con nieve?

Mientras buena parte de Argentina empieza a entrar en modo primavera, Ushuaia juega con otras reglas.

La llegada de la nueva estación no significa necesariamente despedirse de la nieve. Los días empiezan a alargarse, pero todavía pueden encontrarse escenarios vinculados con la temporada invernal y actividades de montaña.

Dentro de la Reserva Natural El Martial, rodeado de bosque y montaña y a pocos minutos de la aerosilla del Cerro Martial, Hotel del Glaciar funciona como base para descubrir este sector de Ushuaia.

La ubicación facilita el acceso a caminatas y experiencias vinculadas con la nieve, además de permitir organizar desde allí recorridos hacia otros atractivos de la ciudad.

Para quienes todavía no quieren despedirse del invierno, es probablemente la propuesta más inesperada de esta selección: primavera en el calendario, pero montaña, bosque y nieve en el paisaje.

Más info:

Luis Fernando Martial 2355, Ushuaia, Tierra del Fuego

Tel.: 0800 266 0588

Instagram: @hoteldelglaciar

Una primavera para volver a hacer las valijas

Siete destinos, siete experiencias y una misma época del año como punto de partida.

La primavera permite pasar de la costa al campo, de la laguna a las sierras, de las ciudades históricas a la selva y, en el extremo sur, volver a encontrarse con la nieve.

En pareja, con amigos o en familia. Para dos noches o para varios días. Cerca de Rosario o a muchos kilómetros.

La clave está en elegir qué paisaje y qué experiencia se busca. Porque viajar en primavera no significa solamente aprovechar el cambio de estación: también puede ser una manera de descubrir Argentina con otro ritmo.