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Newell's: para Kudelka, el clásico es más una oportunidad que una pesada carga

El DT de Newell's cuenta con el respaldo total del mundo rojinegro y quedó demostrado en el banderazo previo. Su sapiencia es el gran argumento leproso

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

5 de septiembre 2026 · 06:10hs
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Frank Kudelka irá al Gigante a plantear un partido lejos de Reinatti

Frank Kudelka irá al Gigante a plantear un partido lejos de Reinatti, a pesar de los lógicos recaudos que tomará con el rival. Newell's quiere cortar la racha.

¿Cuál es hoy el principal argumento futbolístico de Newell's en la previa para intentar ganar del clásico rosarino del domingo? Sin un jugador sobresaliente, sin rendimientos superlativos que puedan por sí solos torcer la historia del derbi, hoy la mayor confianza y esperanza del hincha leproso está en la pericia y sabiduría de su entrenador: Frank Darío Kudelka.

Está claro que el DT no pateará la pelota el domingo, pero desde su sapiencia táctica el pueblo rojinegro se ilusiona con poder dar el gran golpe en el Gigante de Arroyito.

La sensación en la antesala del derbi de la ciudad es que Kudelka reacomodó a Newell’s y lo hizo competitivo. Incluso lo que también le suma porotos al DT es que hace justo una rueda, en la octava fecha del Apertura en el semestre pasado, aceptó tomar las riendas del equipo a pocos días del choque con Central, no se hizo el distraído ni tiró la pelota afuera, y más allá de que fue derrota (0-2) en el Coloso, su equipo dio batalla, falló chances claras en el cero a cero y tras ese cotejo logró ir acomodando paulatinamente las piezas de un andamiaje que venía muy destartalado.

Este Newell’s está en zona de clasificación a octavos de final y sumó siete de los últimos nueve puntos. Claro que aún está en formación y no le sobran muchas variantes, pero con lo que tiene se las arregla para dar batalla en cada partido del minuto uno al noventa, lo que antes de su arribo le costaba muchísimo al equipo del Parque.

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El primer clásico de Kudelka

Para Frank este será su tercer clásico rosarino, ya que el otro fue el 1 a 1 del Gigante de Arroyito jugado en 2019, con goles de Cristian Lema y Claudio Riaño.

Lo concreto es que para Newell’s la llegada del técnico significó hacer pie en plena arena movediza. Por eso el hincha lo reconoce y lo valora, aún sabiendo que hay muchísimo por mejorar para que la Lepra se acerque al protagonismo que su historia marca con páginas doradas inolvidables.

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El mensaje unánime del banderazo

Si hace falta comprobar esta gratitud y respaldo de los hinchas hacia el entrenador, la muestra más clara fue lo que ocurrió en el banderazo del pasado jueves.

Porque allí, en otra multitudinaria convocatoria, la palmada de afecto de la gente al DT fue unánime. Desde que pisó el césped del Coloso fue el más ovacionado.

Fue un merecido reconocimiento para el técnico que empezó a sacar al equipo del fondo de todas las tablas y hoy mira más para arriba que para abajo.

Justamente el respaldo fue para un DT al que nadie puede catalogar de “tribunero” ni de “vende humo”, al contrario, cada vez que Frank enfrenta los micrófonos lo hace con total honestidad, reconociendo todos los defectos de su equipo y planteando la realidad sin vender jamás espejitos de colores. Y eso generó este respeto y aprecio de parte de todos los hinchas.

Seguro que este espaldarazo renovó las pilas y las energías de Kudelka de cara a este cruce trascendental. Y él sabe mejor que nadie lo que significa este clásico para el pueblo rojinegro y por ello tratará por todos los medios con que cuenta de hacer un gran papel en el Gigante de Arroyito.

La gran mayoría de sus antecesores en el cargo afrontaron la previa del clásico muy condicionados por la urgencia del resultado, pero en este caso la sensación es que el crédito de Kudelka no depende del saldo puntual de este partido.

La gente ya se lo hizo sentir en el banderazo. Por ello el clásico para el rojinegro esta vez es visto más como una gran oportunidad que como una pesada carga.

Cortar la sequía

Kudelka sabe que cortar con la sequía de seis derrotas en fila ante Central requerirá de mucho esfuerzo, disciplina, concentración y la cuota indispensable de astucia.

Newell’s se juega mucho y Kudelka también, pero todo será dentro del rectángulo de juego, en lo lúdico de este deporte maravilloso, porque a nadie del mundo rojinegro se le ocurre en la previa que la suerte del DT esté en riesgo en este apasionante clásico rosarino.

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