La Capital | Femicidio

Investigan el intento de femicidio de una joven baleada en Granadero Baigorria

Kiara H. tiene 21 años y fue internada después del ataque a tiros. Le dispararon diez veces este jueves a la tarde

4 de septiembre 2026 · 07:45hs
Google Seguir a La Capital en Google
La víctima fue atendida en el Hospital Eva Perón.

Sebastián Suárez Meccia. La Capital

La víctima fue atendida en el Hospital Eva Perón.

La Policía de Santa Fe recibió este jueves la denuncia sobre un intento de femicidio en el departamento Rosario. Una joven de 21 años fue baleada en Granadero Baigorria y los primeros testimonios recabados por las autoridades apuntan hacia su expareja como el agresor.

La muchacha recibió un disparo en el brazo mientras estaba en Catriel al 600. Después de las detonaciones, la llevaron hasta el Hospital Eva Perón, ubicado a pocas cuadras del sitio del ataque. Durante la evaluación en la guardia, los médicos corroboraron que se encontraba fuera de peligro.

La versión preliminar indica que el tirador abrió fuego al menos diez veces frente a la vivienda en la que se encontraba la víctima. Tras el operativo, las fuerzas de seguridad provinciales constataron que no había otras personas heridas como consecuencia de la balacera.

¿Cómo fue el intento de femicidio en Granadero Baigorria?

El despliegue policial se puso en marcha pasadas las 18, cuando una mujer de 39 años denunció a un delincuente armado. A la hora de la entrevista en el domicilio, la dueña de la casa advirtió que habían herido a Kiara H. en Granadero Baigorria.

De acuerdo a este testimonio, la expareja de la joven fue hasta el inmueble a bordo de una motocicleta roja y disparó varias veces. En ese momento, los agentes empezaron a inspeccionar la zona y hallaron una decena de vainas servidas.

>> Leer más: Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: la identidad de la víctima y un video clave para la causa

Si bien fue identificado rápidamente, el agresor permanecía prófugo luego del operativo del Comando Radioeléctrico. A partir de la denuncia se tomaron otras medidas para arrestarlo, aunque no tuvieron éxito.

Por otra parte, los médicos del Hospital Eva Perón precisaron que la joven baleada tenía una lesión en el brazo derecho. La paciente fue trasladada hasta el centro de salud provincial en forma particular.

¿Cómo hacer una denuncia por violencia de género?

Frente a una emergencia en un contexto de violencia de género con riesgo para la vida de una persona en la provincia de Santa Fe, las autoridades recomiendan llamar directamente al 911. Tanto la víctima como testigos pueden realizar las denuncias correspondientes.

Para otras denuncias y asesoramiento, Rosario cuenta con el Teléfono Verde 0800-444-0420. Esta línea gratuita también funciona las 24 horas para asistir a las víctimas. Otra herramienta similar el Contacto Violeta, un servicio de asistencia por mensajes de Whatsapp a través del 341-5-781509. Esta opción se encuentra disponible para quienes precisan ayuda y no pueden hablar a la hora de solicitarla.

En la órbita local, las denuncias sobre violencia de género pueden realizarse en la principal sede regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), ubicada en Sarmiento 2850. El teléfono del organismo es 341-4-861200.

A nivel nacional también funciona la línea 144 para atender casos en cualquier punto del país.

Noticias relacionadas
Femicidio seguido de suicidio: nueva hipótesis tras el hallazgo de dos cuerpos en un auto quemado. 

Femicidio seguido de suicidio: nueva hipótesis sobre los cadáveres hallados en un auto quemado

La víctima fue trasladada el 20 de agosto desde Paraguay al 1700.

Salió de terapia la joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto

La Policía detuvo a Martín Bachero en Colón al 2000 luego del femicidio de Carina Candelas.

Imputaron y dictaron prisión preventiva al autor del femicidio en la farmacia

El sospechoso de 55 años fue detenido minutos después del crimen en Colón al 2000.

Femicidio en la farmacia: "Luego de la ruptura comenzó un hostigamiento"

Ver comentarios

Las más leídas

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: la identidad de la víctima y un video clave para la causa

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: la identidad de la víctima y un video clave para la causa

La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

Femicidio seguido de suicidio: nueva hipótesis sobre los cadáveres hallados en un auto quemado

Femicidio seguido de suicidio: nueva hipótesis sobre los cadáveres hallados en un auto quemado

Estudiantes se reforzó con un ex-Newells para afrontar la triple competencia

Estudiantes se reforzó con un ex-Newell's para afrontar la triple competencia

Lo último

Duro golpe para Alpine en la Fórmula 1: Pierre Gasly perdió el podio del GP de Mónaco

Duro golpe para Alpine en la Fórmula 1: Pierre Gasly perdió el podio del GP de Mónaco

Empresas del departamento San Martín buscan nuevos mercados en el exterior

Empresas del departamento San Martín buscan nuevos mercados en el exterior

Un prometedor inicio de Franco Colapinto en Monza con las actualizaciones del Alpine

Un prometedor inicio de Franco Colapinto en Monza con las actualizaciones del Alpine

Se viene el primer taxi a motor eléctrico de Rosario y hay otros 15 por adjudicarse

Mediante un crédito a tasa blanda ofrecido por la gestión provincial, sale a la calle una nueva tecnología para reducir costos en el servicio
Se viene el primer taxi a motor eléctrico de Rosario y hay otros 15 por adjudicarse

Por Lucas Ameriso
El largo viaje de Guille: desde la escuela media de la UNR hasta el Instituto Balseiro
La Ciudad

El largo viaje de Guille: desde la escuela media de la UNR hasta el Instituto Balseiro

Investigan el intento de femicidio de una joven baleada en Granadero Baigorria
Policiales

Investigan el intento de femicidio de una joven baleada en Granadero Baigorria

Juegos Suramericanos: Rosario de fiesta, se inaugura el Centro Acuático Provincial

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Juegos Suramericanos: Rosario de fiesta, se inaugura el Centro Acuático Provincial

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: la identidad de la víctima y un video clave para la causa
Policiales

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: la identidad de la víctima y un video clave para la causa

Valor producto: se aprobaron créditos por más de $ 67 mil millones
Financiamiento

Valor producto: se aprobaron créditos por más de $ 67 mil millones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: la identidad de la víctima y un video clave para la causa

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: la identidad de la víctima y un video clave para la causa

La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

Femicidio seguido de suicidio: nueva hipótesis sobre los cadáveres hallados en un auto quemado

Femicidio seguido de suicidio: nueva hipótesis sobre los cadáveres hallados en un auto quemado

Estudiantes se reforzó con un ex-Newells para afrontar la triple competencia

Estudiantes se reforzó con un ex-Newell's para afrontar la triple competencia

Strava: la app deportiva que se convirtió en el nuevo Tinder y causa furor en Rosario

Strava: la app deportiva que se convirtió en el nuevo Tinder y causa furor en Rosario

Ovación
Un prometedor inicio de Franco Colapinto en Monza con las actualizaciones del Alpine

Por Gustavo Conti
Ovación

Un prometedor inicio de Franco Colapinto en Monza con las actualizaciones del Alpine

Un prometedor inicio de Franco Colapinto en Monza con las actualizaciones del Alpine

Un prometedor inicio de Franco Colapinto en Monza con las actualizaciones del Alpine

Juegos Suramericanos: Rosario de fiesta, se inaugura el Centro Acuático Provincial

Juegos Suramericanos: Rosario de fiesta, se inaugura el Centro Acuático Provincial

La mano de Kudelka y el crecimiento colectivo, para que Newells salga bien parado del clásico

La mano de Kudelka y el crecimiento colectivo, para que Newell's salga bien parado del clásico

Policiales
Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: la identidad de la víctima y un video clave para la causa
Policiales

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: la identidad de la víctima y un video clave para la causa

Procesaron por lavado al empresario rosarino exnovio de Victoria Xipolitakis

Procesaron por lavado al empresario rosarino exnovio de Victoria Xipolitakis

Inauguraron la cárcel de Recreo con un sistema de seguridad basado en inteligencia artificial

Inauguraron la cárcel de Recreo con un sistema de seguridad basado en inteligencia artificial

La joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto recibió el alta

La joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto recibió el alta

La Ciudad
El largo viaje de Guille: desde la escuela media de la UNR hasta el Instituto Balseiro
La Ciudad

El largo viaje de Guille: desde la escuela media de la UNR hasta el Instituto Balseiro

Se viene el primer taxi a motor eléctrico de Rosario y hay otros 15 por adjudicarse

Se viene el primer taxi a motor eléctrico de Rosario y hay otros 15 por adjudicarse

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado antes de que empiecen a bajar las marcas

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado antes de que empiecen a bajar las marcas

Denuncian a desarrolladora por demoras de hasta siete años en la entrega de lotes

Denuncian a desarrolladora por demoras de hasta siete años en la entrega de lotes

Santa Fe consolida su lugar como segunda provincia exportadora
Economía

Santa Fe consolida su lugar como segunda provincia exportadora

Sobran dólares y faltan pesos: el diagnóstico del gurú rosarino del blue
Economía

"Sobran dólares y faltan pesos": el diagnóstico del gurú rosarino del blue

Destituyeron a un fiscal por simular un robo y ya son diez los casos que sacuden al MPA
Política

Destituyeron a un fiscal por simular un robo y ya son diez los casos que sacuden al MPA

Dos naves espaciales se acercan a Mercurio tras un viaje de casi ocho años
Información General

Dos naves espaciales se acercan a Mercurio tras un viaje de casi ocho años

Strava: la app deportiva que se convirtió en el nuevo Tinder y causa furor en Rosario
Información General

Strava: la app deportiva que se convirtió en el nuevo Tinder y causa furor en Rosario

Trump comenzará a construir su propio arco del triunfo en Washington
El Mundo

Trump comenzará a construir su "propio" arco del triunfo en Washington

Murió un exfuncionario que iba a declarar en un caso de corrupción
Política

Murió un exfuncionario que iba a declarar en un caso de corrupción

La Casa Rosada anunció que Chile ratifica la soberanía argentina sobre Malvinas
Política

La Casa Rosada anunció que Chile ratifica la soberanía argentina sobre Malvinas

Barrio Chino en Rosario: los lugares donde se analiza instalar la propuesta
La Ciudad

Barrio Chino en Rosario: los lugares donde se analiza instalar la propuesta

Terminó de jugar al fútbol con su hermano, se descompensó y falleció
La Ciudad

Terminó de jugar al fútbol con su hermano, se descompensó y falleció

La Policía británica busca 70 mil pintas de cerveza Guinness robadas
Información General

La Policía británica busca 70 mil pintas de cerveza Guinness robadas

Advierten que el presidente Javier Milei está en modo Galtieri
Política

Advierten que el presidente Javier Milei "está en modo Galtieri"

En Chile, Milei criticó a Pedro Sánchez y reivindicó el derrocamiento de Allende
Política

En Chile, Milei criticó a Pedro Sánchez y reivindicó el derrocamiento de Allende

Un estallido en San Cristóbal generó alarma: estudiantes terminaron hospitalizados
La Región

Un estallido en San Cristóbal generó alarma: estudiantes terminaron hospitalizados

Un motociclista murió tras caer al canal Ibarlucea por un choque en la ruta 34
La Ciudad

Un motociclista murió tras caer al canal Ibarlucea por un choque en la ruta 34

Don Web afirmó que este jueves estaría solucionada la falla en sus servidores
Tecnología

Don Web afirmó que este jueves estaría solucionada la falla en sus servidores