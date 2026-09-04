Investigan el intento de femicidio de una joven baleada en Granadero Baigorria

Kiara H. tiene 21 años y fue internada después del ataque a tiros. Le dispararon diez veces este jueves a la tarde

La Policía de Santa Fe recibió este jueves la denuncia sobre un intento de femicidio en el departamento Rosario. Una joven de 21 años fue baleada en Granadero Baigorria y los primeros testimonios recabados por las autoridades apuntan hacia su expareja como el agresor.

La muchacha recibió un disparo en el brazo mientras estaba en Catriel al 600 . Después de las detonaciones, la llevaron hasta el Hospital Eva Perón, ubicado a pocas cuadras del sitio del ataque. Durante la evaluación en la guardia, los médicos corroboraron que se encontraba fuera de peligro.

La versión preliminar indica que el tirador abrió fuego al menos diez veces frente a la vivienda en la que se encontraba la víctima. Tras el operativo, las fuerzas de seguridad provinciales constataron que no había otras personas heridas como consecuencia de la balacera.

El despliegue policial se puso en marcha pasadas las 18, cuando una mujer de 39 años denunció a un delincuente armado. A la hora de la entrevista en el domicilio, la dueña de la casa advirtió que habían herido a Kiara H. en Granadero Baigorria.

De acuerdo a este testimonio, la expareja de la joven fue hasta el inmueble a bordo de una motocicleta roja y disparó varias veces. En ese momento, los agentes empezaron a inspeccionar la zona y hallaron una decena de vainas servidas.

>> Leer más: Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: la identidad de la víctima y un video clave para la causa

Si bien fue identificado rápidamente, el agresor permanecía prófugo luego del operativo del Comando Radioeléctrico. A partir de la denuncia se tomaron otras medidas para arrestarlo, aunque no tuvieron éxito.

Por otra parte, los médicos del Hospital Eva Perón precisaron que la joven baleada tenía una lesión en el brazo derecho. La paciente fue trasladada hasta el centro de salud provincial en forma particular.

¿Cómo hacer una denuncia por violencia de género?

Frente a una emergencia en un contexto de violencia de género con riesgo para la vida de una persona en la provincia de Santa Fe, las autoridades recomiendan llamar directamente al 911. Tanto la víctima como testigos pueden realizar las denuncias correspondientes.

Para otras denuncias y asesoramiento, Rosario cuenta con el Teléfono Verde 0800-444-0420. Esta línea gratuita también funciona las 24 horas para asistir a las víctimas. Otra herramienta similar el Contacto Violeta, un servicio de asistencia por mensajes de Whatsapp a través del 341-5-781509. Esta opción se encuentra disponible para quienes precisan ayuda y no pueden hablar a la hora de solicitarla.

En la órbita local, las denuncias sobre violencia de género pueden realizarse en la principal sede regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), ubicada en Sarmiento 2850. El teléfono del organismo es 341-4-861200.

A nivel nacional también funciona la línea 144 para atender casos en cualquier punto del país.