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Experiencias a medida y destinos que salen de los circuitos tradicionales

Malawii Viajes cumple nueve años en Carcarañá, aunque sus responsables cuentan con más de dos décadas de trayectoria en turismo

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

29 de agosto 2026 · 07:00hs
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Malawii Viajes ofrece atención personalizada y una propuesta de viajes a destinos clásicos y exóticos.

Malawii Viajes ofrece atención personalizada y una propuesta de viajes a destinos clásicos y exóticos.

Malawii Viajes llega a sus nueve años de actividad en Carcarañá con un perfil consolidado en el mercado turístico regional. Detrás de la agencia están dos profesionales con formación universitaria en Turismo y más de dos décadas de experiencia en el sector, un recorrido que antecede largamente a la propia empresa. Desde su oficina en esa ciudad santafesina, atienden una cartera de clientes que las elige de manera sostenida, con una propuesta centrada en el trato directo y el seguimiento personalizado de cada viaje.

El abanico de destinos que manejan va desde los circuitos más demandados del Caribe hasta propuestas europeas fuera de los itinerarios habituales. En Malawii Viajes sostienen que el conocimiento de un destino se construye también desde la experiencia propia de viajar, lo que les permite trasladar a sus pasajeros una mirada de primera mano. En esta entrevista, sus responsables explican cómo trabajan, qué buscan quienes las consultan y cuál es la lógica detrás de una agencia que eligió instalarse y crecer en el interior de la provincia.

Para una agencia de viajes, conocer un destino no siempre significa solamente haberlo estudiado o armado en un itinerario. En Malawii Viajes entienden que viajar también es una herramienta de trabajo: permite descubrir lugares, generar vínculos y contarle al pasajero cómo es una experiencia desde el conocimiento directo.

La agencia, ubicada en Carcarañá, cumple nueve años, aunque sus responsables llevan más de dos décadas vinculadas al turismo. Desde allí trabajan especialmente con viajes a medida, con una demanda que va desde los clásicos del Caribe hasta recorridos menos tradicionales por Europa.

Nueve años en el sector

-¿Cuántos años tiene la empresa?

Este año, en agosto, cumplimos nueve años como empresa, aunque nosotras tenemos más de 20 años de trayectoria en la actividad.

-¿Cómo comenzaron?

Ambas estudiamos Turismo y nos recibimos de la Licenciatura y la Tecnicatura en Turismo. En 2005 comenzamos a trabajar en la actividad y, con el tiempo, fuimos construyendo nuestro propio camino.

-¿Dónde está ubicada la agencia?

Estamos en la ciudad de Carcarañá, provincia de Santa Fe.

Atención personalizada como diferencial

-¿Cuál es el valor diferencial que le aportan a sus clientes?

La atención personalizada al pasajero es nuestro principal diferencial. Tenemos clientes que nos siguen eligiendo desde hace muchísimos años y que vienen a buscarnos a nuestra oficina. Es un espacio al que le dedicamos mucho porque sabemos que es nuestro lugar de trabajo, donde pasamos muchas horas, pero también queremos que el pasajero se sienta cómodo cuando viene a visitarnos y a contratar un viaje.

-¿Qué productos o servicios de Free Way son los más elegidos por los pasajeros?

Lo que más solicitamos es hotelería, porque trabajamos mucho con el armado individual de viajes a Europa, Estados Unidos, Caribe y Brasil. También tenemos una demanda importante de traslados sueltos y aéreos internacionales.

-¿Cuál es el destino más elegido por sus clientes actualmente?

El destino más elegido actualmente es el Caribe, sin dudas. Pero en el último tiempo también nos hicimos fuertes en Europa, especialmente con viajes a medida. Nos gusta armarlos de acuerdo con las ciudades que quiere conocer cada pasajero y con la cantidad de días que tiene disponibles.

Europa fuera de los circuitos clásicos

-¿Cuál es el destino o tipo de viaje más novedoso/diferente que está en auge entre sus clientes?

Europa, pero no la Europa tradicional. Hace poco nos pidieron, por ejemplo, Montenegro, Croacia y Puglia, destinos que no suelen estar entre los circuitos europeos más conocidos. También hay interés por los recorridos de las capitales imperiales. Se nota que muchos viajeros buscan salir de los itinerarios habituales y conocer otros lugares.

-Mirando hacia adelante, ¿qué proyectos o propuestas tienen para este año que les entusiasmen?

Seguir viajando. Creemos que es nuestra herramienta más fuerte. Viajamos nosotras y también nuestros chicos, que se incorporaron como empleados en agosto del año pasado, porque consideramos que vivir la experiencia es la mejor manera de conocer un destino. Además, esos viajes nos permiten generar vínculos y conexiones con colegas y, sobre todo, conocer los lugares en primera persona para después poder explicarlos y recomendarlos a nuestros pasajeros.

-Si tuvieran que darle un consejo clave a otro agente de viajes/alguien que recién empieza en el rubro, ¿cuál sería?

Que conozca, se capacite y viaje. Y que se centre en la atención personalizada al cliente. Para nosotras, esa siempre es una pata muy fuerte de la actividad turística.

Viajar para conectar culturas

-¿Qué las inspira a seguir creando viajes y conectando a las personas con nuevas experiencias?

La cultura y la posibilidad de abrir la cabeza. Sobre todo para quienes vivimos en una ciudad pequeña, viajar permite conocer otras realidades y también valorar las propias. Tenemos un país hermoso y lazos y relaciones humanas muy valiosos. Conocer otras culturas ayuda a mirar todo eso desde otra perspectiva.

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