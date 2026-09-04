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Milei: "Defenderemos nuestros derechos soberanos sobre Malvinas"

"Ese territorio es nuestro", aseveró el presidente, al tiempo que también mostró su predisposición a dialogar con el gobierno de Gran Bretaña

4 de septiembre 2026 · 14:56hs
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“A largo plazo podemos recuperar nuestras islas

Foto: Archivo / La Capital

“A largo plazo podemos recuperar nuestras islas", afirmó Javier Milei.

Tras la cadena nacional que brindó anoche, el presidente Javier Milei ratificó este viernes la soberanía de las Islas Malvinas en una entrevista con la revista británica The Economist.

En esa línea, el mandatario advirtió: “Defenderemos nuestros derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y toda la zona marítima circundante”.

Si bien dejó en claro que “ese territorio es nuestro” mostró su predisposición a dialogar con el gobierno de Gran Bretaña. Los argentinos “no han decidido empezar como salvajes”, señaló, para luego aclarar que desde su gestión no hay ninguna intencionalidad de repetir el escenario de 1982.

"No creemos en la guerra"

“Pueden definir esos territorios como pertenecientes a la Argentina”, explicó, para de inmediato subrayar: “Pero nosotros no creemos en la guerra”. Y manifestó su deseo de llegar a una “solución consensuada” con Gran Bretaña.

A modo de ejemplo, recordó el acuerdo de Gran Bretaña con China de 1997 para ceder el control de Hong Kong, que fue un antiguo territorio de ultramar.

>>Leer más: Las petroleras que operan en las islas Malvinas le respondieron a Javier Milei

A largo plazo podemos recuperar nuestras islas. El Reino Unido lo hizo con Hong Kong. Así que, ¿por qué no encontrar un acuerdo para que, tarde o temprano, las islas regresen a la Argentina? Son nuestras”, enfatizó.

Sobre los posibles riesgos que puede traer el reclamo argentino por Malvinas, entre ellos que Gran Bretaña obstruya cualquier venta futura de armas con componentes ingleses a la Argentina, que busque obstaculizar un posible acuerdo de libre comercio entre ambas naciones o que influya en la forma en la que el Fondo Monetario Internacional (FMI) procede con el país, Milei reconoció: “Por supuesto, hay algunos efectos secundarios y es necesario destacarlos y considerarlos”.

Milei y Trump

Acerca del enfoque geopolítico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su posición reticente respecto de la posibilidad de ayudar en un enfrentamiento entre Gran Bretaña y la Argentina, Milei elogió una vez más al líder de la Casa Blanca.

“Lo que puedo decir es que la estrategia en cuanto a la forma en que percibe el equilibrio geopolítico es simplemente brillante”, destacó.

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“Todos desde nuestros lugares tenemos que seguir apoyando el camino diplomático que la Argentina se propuso”, afirmó Scaglia.

En la oposición prevalecieron las críticas a Milei por el mensaje de Malvinas

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