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Free Way: 40 años de crecimiento y compromiso con las agencias

Cuatro décadas de desarrollo, una propuesta multidestino y una fuerte apuesta por la tecnología respaldan la trayectoria de esta mayorista rosarina

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

5 de septiembre 2026 · 07:00hs
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Free Way

Free Way, una empresa en permanente expansión dentro del mercado turístico.

En 1986, Eduardo y María Mónica Carey dieron los primeros pasos de una empresa mayorista de turismo que, con el tiempo, se convertiría en uno de los actores con trayectoria sostenida dentro de la industria. El punto de partida fue la minorista Turismo Carey y una operación concentrada inicialmente en Brasil. A partir de allí, el crecimiento fue acompañado por la incorporación progresiva de nuevos destinos, mercados y herramientas para las agencias de viajes.

"Fuimos creciendo no solamente en el mercado sino también en los destinos que podíamos desarrollar, y en tener una participación activa en la operación", destacó Eduardo Carey, socio gerente de Free Way.

La expansión llevó primero a sumar propuestas en Estados Unidos y el Caribe y, posteriormente, a ampliar el mapa hacia Europa, Oriente y Medio Oriente. En ese proceso, la apertura de oficinas en Río de Janeiro y Miami y el desarrollo de operaciones en Cuba marcaron algunos de los hitos de una compañía que fue ampliando su participación en el mercado turístico.

Cuatro décadas acompañando la evolución del turismo

"En su momento, la apertura de oficinas en Río de Janeiro y Miami, junto con el desarrollo de operaciones en Cuba, marcó los primeros pasos de una expansión que posteriormente incorporó oferta de Europa, Oriente y Medio Oriente", agregó Carey, en una nota publicada por Ladevi.

Cuatro décadas después, Free Way se presenta como una mayorista multidestino, con presencia en Argentina y Uruguay y sucursales distribuidas en distintos puntos del país. La amplitud de la propuesta permite trabajar con diferentes perfiles de pasajeros y necesidades, acompañando a las agencias en la construcción de propuestas de viaje.

A lo largo de este recorrido, el vínculo con las agencias de viajes se mantuvo como uno de los ejes de la actividad. La experiencia acumulada en la operación de distintos destinos se combina con el conocimiento del mercado y una estructura orientada a brindar respaldo durante todo el proceso de venta y organización del viaje.

"La confianza es una de las principales fortalezas de la compañía: siempre hemos tratado de garantizarle al cliente que lo que vendemos coincide con lo que recibe", señaló.

Tecnología al servicio de las agencias

El desarrollo de la compañía también estuvo acompañado por una fuerte inversión en tecnología. Los sistemas implementados buscan agilizar la operación cotidiana, facilitar el acceso a la oferta y brindar mayor seguridad a las agencias de viajes al momento de gestionar sus reservas y servicios.

La incorporación de nuevas herramientas forma parte de una evolución que atraviesa a toda la industria turística. En ese contexto, la tecnología se suma a la experiencia y al conocimiento acumulado durante estos 40 años para hacer más simple la tarea de los profesionales que trabajan con la empresa.

Renovación generacional y nuevos desafíos

La actualidad encuentra a Free Way, además, atravesando un proceso de renovación generacional. Una nueva generación se incorpora a la gestión y proyecta darle continuidad a una historia construida durante cuatro décadas, con la mirada puesta tanto en los cambios de la industria como en las necesidades de las agencias.

El desafío hacia adelante es continuar creciendo sin perder de vista los pilares que acompañaron el recorrido desde sus comienzos: una oferta amplia, experiencia en la operación, innovación tecnológica y, especialmente, un vínculo basado en la confianza con las agencias de viajes.

Así, los 40 años no funcionan solamente como una celebración de lo recorrido. También representan un punto de partida de cara a una nueva etapa, con el objetivo de seguir acompañando a las agencias en un mercado turístico que cambia, incorpora nuevas herramientas y amplía permanentemente sus posibilidades.

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