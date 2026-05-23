Viajar mejor: destinos y escapadas para aprovechar la temporada baja

Con tarifas más accesibles y destinos menos saturados, mayo y junio aparecen como los meses ideales para viajar con tranquilidad y mejores experiencias

Viajar en temporada baja dejó de ser una alternativa para convertirse en una elección estratégica . Es el momento en que los destinos se muestran sin apuro, con mayor disponibilidad y condiciones mucho más favorables con mejores tarifas. El otoño suma un atractivo especial: temperaturas agradables durante el día , ese calorcito justo para recorrer y paisajes teñidos de tonos cobrizos, dorados y rojizos. Menos gente, más tiempo y una experiencia mucho más disfrutable.

Slow travel, diseño y desconexión en uno de los rincones más serenos de Córdoba.

En temporada baja, algunos destinos revelan su mejor versión. Y Traslasierra es uno de ellos. Con menos movimiento, temperaturas agradables y una conexión más íntima con el paisaje serrano, esta región cordobesa se convierte en el escenario ideal para quienes buscan una escapada donde el verdadero lujo está en bajar el ritmo.

En este contexto, Calma Nono propone una experiencia completamente alineada con esa búsqueda. Ubicado al pie de las Altas Cumbres, rodeado de bosque autóctono, el hotel combina arquitectura contemporánea, materiales nobles y una propuesta pensada para integrarse naturalmente con el entorno.

006-NONO-Gacetilla_Temporada_Baja-1 Calma Nono, en Traslasierra, combina diseño contemporáneo, bosque autóctono y una experiencia exclusiva para adultos en plena calma serrana.

Con una experiencia exclusiva para adultos, Calma se posiciona como una opción ideal para parejas o escapadas entre amigos que priorizan el descanso, la privacidad y el diseño. Actualmente, el hotel ofrece alojamiento en suites amplias y luminosas, con terraza privada, jacuzzi doble con vista panorámica, galería propia y desayuno incluido, en una propuesta donde cada espacio funciona como refugio en sí mismo.

Como parte de su propuesta para temporada baja, presenta beneficios especiales para extender la estadía y aprovechar el destino con mayor tiempo: promociones 3x2 y 4x3, además de tarifas desde $230.000 por noche con desayuno incluido, reforzando una de las grandes ventajas de viajar fuera de temporada: más tiempo, mejores condiciones y una experiencia mucho más disfrutable.

Más info:

Instagram: @calmanono

Mail: [email protected]

Web: https://calmanono.com.ar Tel: +54 3544 15 434952

Mendoza — Finca Bandini

En temporada baja, Mendoza se vuelve aún más exclusiva y personalizada.

Ubicada en Las Compuertas, Luján de Cuyo, Finca Bandini propone una experiencia inmersiva que combina viñedo, historia, tecnología y gastronomía mendocina. A través de recorridos por el viñedo, degustaciones vinculadas al terroir, microvinificaciones y propuestas gastronómicas de identidad local, invita a descubrir el vino desde su origen en un entorno privilegiado.

Una experiencia ideal para quienes buscan enoturismo de alto nivel en un contexto más íntimo.

Más info:

Finca Bandini

Las Compuertas, Luján de Cuyo, Mendoza

Web: www.fincabandini.com.ar

WhatsApp: https://wa.link/2v20ki

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Ushuaia — Hotel Del Glaciar

Viajar a Ushuaia en temporada baja es descubrir un destino más íntimo: aire puro, paisajes abiertos y experiencias con menor masividad. Ubicado dentro de la Reserva Natural El Martial, Wyndham Garden Ushuaia – Hotel del Glaciar ofrece vistas privilegiadas al glaciar, al Canal Beagle y a la ciudad, combinando el concepto de lodge de montaña con confort contemporáneo.

Durante los meses de abril, mayo y junio, presenta su propuesta “Half Season”, con alojamiento en habitación Classic Doble con vista al glaciar y tarifas desde USD 169 por noche, además de financiación en 12 cuotas fijas con tarjetas seleccionadas.

006-USHUARIA-Gacetilla_Temporada_Baja-5 Hotel del Glaciar ofrece vistas privilegiadas al Canal Beagle y al glaciar en una experiencia de montaña ideal para descubrir la Patagonia con mayor calma.

Una oportunidad ideal para vivir Ushuaia con mayor calma, mejores condiciones y una experiencia más auténtica.

Web: www.wyndhamgardendelglaciar.com

Instagram: @wyndhamgardenushuaia

Mail: [email protected]

Tel: 0800 266 0588

Más info: Un destino de la Patagonia empezó a cobrar una tasa a los turistas

Iguazú — Iguazú Grand

Durante la temporada baja, Iguazú ofrece temperaturas más equilibradas y una selva que se disfruta con mayor calma. Iguazú Grand combina naturaleza con una propuesta de confort y una agenda gastronómica que eleva la experiencia. Entre sus propuestas destacadas, presenta experiencias temáticas en El Jardín como una Italian Night de cinco pasos y una experiencia Nikkei, ambas con menús diseñados para recorrer sabores internacionales en un entorno único.

Además, suma una propuesta especial en La Terraza Restaurant con cocina típica argentina, incluyendo asado a la estaca, empanadas y platos regionales. Estas experiencias, con cupos limitados y beneficios especiales, convierten la estadía en un recorrido sensorial completo.

Más info:

Teléfono: (+54 03757) 498050

Central de Reservas en Buenos Aires: (+54 11) 7079-0589 | 0800-888-4726

WhatsApp: (+54 9 3757) 443-973

E-mail: [email protected]

Instagram: @iguazugrand

Chascomús — Howard Johnson Chascomús

En temporada baja, Chascomús se transforma en uno de los destinos más atractivos para escapadas cercanas: menos movimiento, clima templado y un entorno natural ideal para desconectar. En este contexto, Howard Johnson Chascomús se posiciona como una propuesta integral que combina descanso, naturaleza y experiencias gastronómicas, en un predio de dos hectáreas rodeado de verde y con vista a la laguna.

Durante este período, el hotel presenta promociones especiales pensadas para extender la estadía y aprovechar al máximo la experiencia. Entre las opciones destacadas, se encuentra una propuesta de pensión completa, con alojamiento de domingo a miércoles, late check-out incluido y tarifas desde $295.000, ideal para quienes buscan una escapada entre semana con mayor tranquilidad.

CHASCOMÚS, BUENOS AIRES — HOWARD JOHNSON Howard Johnson Chascomús propone escapadas de temporada baja con vista a la laguna, gastronomía y promociones especiales para extender la estadía.

A su vez, para fines de semana, ofrece una promoción que combina estadía y gastronomía: reservando viernes y sábado, se incluye una cena para dos personas (menú fijo), desayuno y una noche adicional de jueves sin cargo, permitiendo transformar una escapada corta en una experiencia más completa.

Estas propuestas, sujetas a disponibilidad, refuerzan el diferencial de viajar en temporada baja: más beneficios, más tiempo y una experiencia mucho más disfrutable.

Más info:

Web: https://hjchascomus.com.ar

Mail: [email protected]

Teléfono: 2241 687563

Ciudad de Buenos Aires — Ker Hoteles

Durante la temporada baja, Buenos Aires se redescubre desde otra perspectiva: menos ritmo, más disfrute y la posibilidad de vivir cada barrio con mayor profundidad. Ker Hoteles, con presencia en San Telmo, Recoleta, Belgrano y Villa Urquiza, propone una experiencia urbana que combina diseño contemporáneo, confort y ubicación estratégica.

Como diferencial, presenta una promoción exclusiva para reservas directas, con hasta 40% OFF en estadías, permitiendo acceder a tarifas preferenciales en una de las épocas más atractivas del año. Una invitación a recorrer la ciudad, disfrutar su gastronomía y su agenda cultural desde un lugar más relajado y auténtico.

Más info:

Instagram: @kerhoteles

Web: https://www.kerhoteles.com.ar

MIAMI — NEW POINT MIAMI

Durante la temporada baja, Miami muestra su mejor cara: temperaturas cálidas pero agradables, menor humedad y un ritmo más relajado. New Point Miami, ubicado sobre Collins Avenue, combina la libertad de un departamento con servicios de hotel.

Miami hotel New Point Miami combina ubicación frente al mar, comodidad y flexibilidad para disfrutar la ciudad costera.

Sus unidades con vista al mar o la bahía, acceso directo a la playa y amenities completos permiten vivir el destino a ritmo propio. Una opción ideal para quienes buscan disfrutar Miami desde un lugar más tranquilo y flexible.

Más info:

Mail: [email protected] / [email protected]

Web: http://newpointmiami.com/es/

Instagram: @newpointmiamiok

Tel: (305) 397.8952