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La Justicia autorizó a Chiqui Tapia a viajar al Mundial

El juez Amarante le impuso una caución de 30 millones de pesos

18 de mayo 2026 · 19:21hs
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La Justicia autorizó a Chiqui Tapia a viajar al Mundial

La Justicia autorizó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, a viajar al Mundial que arrancará el 11 de junio, pese a que se encuentra bajo proceso penal por el delito de apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social.

“La mera existencia de una investigación penal, por sí sola, no constituye fundamento suficiente para impedir el viaje del solicitante”, expresó el juez federal en lo penal económico Diego Amarante, quien tiene a su cargo la investigación por evasión fiscal contra la cúpula dirigencial de la AFA.

>> Leer más: Polémica en la causa AFA: apartan al juez designado en el pedido de detención de Tapia y Toviggino

Tapia y otros cuatro directivos fueron procesados a fines de marzo por inconsistencias en las declaraciones juradas y retención indebida de aportes sociales de los clubes por la suma de 19.000 millones de pesos en 2024 y 2025.

En la resolución, Amarante autorizó a Tapia a ausentarse del país entre el 27 de mayo y el 21 de julio de este año. En ese plazo, podrá viajar a Estados Unidos, México y Canadá para los compromisos de Argentina en la Copa del Mundo y asistir a las actividades organizadas por Fifa. La selección debutará contra Argelia el 16 de junio por el Grupo J y luego se medirá ante Austria el 22 de junio y contra Jordania el 27 de junio.

El permiso también incluye un viaje a Hungría para presenciar el 30 de mayo la final de la Liga de Campeones entre el París Saint-Germain y Arsenal.

El juez Amarante aclaró que el viaje de Chiqui Tapia “no se superpone con acto procesal alguno pendiente que requiera su comparecencia personal ante estos estrados”.

Una caución de $30 millones

Tapia, no obstante, deberá cumplir con una serie de requisitos para salir del país. El magistrado le impuso una caución de 30 millones de pesos y la obligación de dar aviso de “cualquier modificación, desvío o apartamiento de las condiciones aquí establecidas”.

La acusación por evasión fiscal es la primera que enfrenta Tapia en las múltiples causas judiciales abiertas sobre su patrimonio y el manejo financiero de la AFA. Una corte de apelaciones rechazó recientemente un planteo de la defensa del dirigente y el proceso continúa.

En su comparecencia ante el juez Amarante el 12 de marzo, el dirigente se negó a responder preguntas y presentó un escrito a través del cual negó haber “decidido, ordenado, ejecutado o consentido deliberadamente la falta de ingreso de tributos o recursos de la seguridad social retenidos por la Asociación del Fútbol Argentino”.

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