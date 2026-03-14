De marzo a abril: el mejor momento del año para descubrir El Calafate

Con temperaturas agradables, paisajes más íntimos y una experiencia personalizada del destino, Montano Suites invita a vivirlo en clave boutique, con diseño consciente e identidad local.

Hay momentos del año en los que viajar adquiere otra dimensión . En El Calafate , ese momento sucede entre marzo y abril .

La temporada alta comienza a ceder , el ritmo del destino se vuelve más pausado y la Patagonia revela una versión más íntima, más silenciosa, más auténtica . Las temperaturas siguen siendo agradables , la luz se vuelve más dorada y la experiencia se transforma en algo más personal . Es, sin dudas, el mejor momento del año para descubrir El Calafate .

En ese escenario, Montano Suites propone una experiencia boutique donde la sustentabilidad, el diseño contemporáneo y la hospitalidad familiar se conectan con el entorno natural .

Montano no nació como una expansión comercial , sino como la evolución de una historia familiar iniciada en el año 2004 .

Dos generaciones unidas por una misma pasión dieron forma a un proyecto concebido desde cero, con una mirada sensible sobre el habitar y el territorio.

Cada decisión responde a una premisa clara: que el huésped no solo vea la Patagonia, sino que la sienta.

Diseño consciente con identidad patagónica

La sustentabilidad no es un discurso: es el punto de partida. El 95% del equipamiento fue producido en Argentina, con fuerte protagonismo de El Calafate y la región.

Muebles a medida, textiles hechos a mano, cerámicas locales y piezas únicas construyen una narrativa en la que diseño y oficios dialogan con el paisaje.

El hotel integra sistemas de calefacción eficientes, iluminación 100% LED, paisajismo con especies autóctonas, amenities orgánicos y botellas reutilizables, combinando confort y responsabilidad ambiental en una misma experiencia.

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Suites para bajar el ritmo

Las categorías Deluxe Mountain View, Premium Suite y Signature Mountain View invitan a detenerse. Grandes ventanales enmarcan el paisaje patagónico, la madera aporta calidez y cada espacio está pensado para la contemplación.

Para esta época la experiencia se vuelve aún más profunda: menos afluencia, mayor atención personalizada y una conexión real con el entorno.

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Ritual del atardecer y sabores regionales

Montano se vive a través de los sentidos: un perfume exclusivo, una curaduría musical cuidada, el ritual del vino al atardecer, el mate compartido y un desayuno gourmet con productos regionales que celebra la gastronomía de cercanía.

Durante los fines de semana largos y Semana Santa, la propuesta se convierte en el refugio ideal para parejas, escapadas románticas o viajeros que buscan reconectar con la naturaleza desde una experiencia estética y consciente.

Viajar entre marzo y abril es elegir la Patagonia en su mejor versión. Con tiempo. Con espacio. Con profundidad.

Montano Suites no es solo un hotel boutique en El Calafate. Es una forma de entender la hospitalidad. Un lugar donde el diseño consciente, la identidad local y la historia familiar se unen para crear una experiencia que trasciende la estadía.

Beneficios exclusivos para viajar en abril

Durante el mes de abril, Montano Suites incorpora un beneficio especial para quienes buscan extender su experiencia en la Patagonia: una promoción 4x3, válida durante todo el mes excepto feriados largos, que invita a quedarse más tiempo y vivir El Calafate con calma, profundidad y atención personalizada.

Más info:

https://montano.com.ar/

[email protected]

@montanopatagonia