La Capital | Turismo | vacaciones

Vacaciones en Brasil: señales para entrar al mar con tranquilidad

Antes de ingresar al agua, conviene consultar los informes oficiales sobre la calidad. Qué organismos monitorean las playas y dónde chequear información.

31 de enero 2026 · 09:23hs
El mar en vacaciones es un destino soñado para muchos turistas

El mar en vacaciones es un destino soñado para muchos turistas, pero hay que prestar atención a las señales que da el agua.

Miles de argentinos que eligen Brasil como destino para sus vacaciones de verano deben tener en cuenta una advertencia clave antes de ingresar al mar: no todas las playas se encuentran en condiciones aptas para el baño. En distintos puntos del país, especialmente en zonas muy concurridas por turistas, los organismos ambientales difunden informes periódicos sobre la calidad del agua.

Uno de los estados más visitados es Santa Catarina, donde el Instituto del Medio Ambiente (IMA) monitorea de manera constante más de 250 puntos costeros. Según los relevamientos más recientes, cerca de dos tercios de las playas analizadas se encuentran habilitadas para el baño. El informe incluye sectores de destinos muy populares como Camboriú, Bombas, Bombinhas y Florianópolis.

De acuerdo con reportes periodísticos especializados, el porcentaje de playas aptas puede variar semana a semana. Estas fluctuaciones suelen estar relacionadas con factores climáticos, como lluvias intensas, y con deficiencias estructurales en los sistemas de saneamiento, un problema que persiste en algunas regiones costeras del país.

Especialistas en salud advierten que el contacto con aguas contaminadas puede provocar diversas enfermedades, entre ellas gastroenteritis, hepatitis A, cólera, fiebre tifoidea, dermatitis, conjuntivitis, otitis y afecciones respiratorias. La gastroenteritis es una de las patologías más frecuentes y suele manifestarse con diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómitos, dolor de cabeza y fiebre.

En los últimos meses, estados como Santa Catarina y San Pablo registraron brotes de gastroenteritis viral, lo que reforzó los controles sobre la calidad del agua en las playas. Desde la Compañía Ambiental del Estado de San Pablo (Cetesb) aclararon que el hecho de que una playa sea considerada inadecuada no implica que todas las personas que se bañen vayan a enfermarse, ya que el riesgo depende tanto de las defensas individuales como del tipo de exposición.

>> Leer más: El fenómeno de turistas en Uruguay: cerró 2025 con un "país entero" de visitantes

En la misma línea, Matheus Bonfim, director de Comunicación del Instituto de Ambiente en Red, entidad responsable del Programa Bandera Azul en Brasil, explicó que el país ha intensificado los esfuerzos de monitoreo y difusión del estado de las playas para informar tanto a turistas como a residentes. No obstante, reconoció que en algunas regiones la infraestructura de saneamiento básico sigue siendo un desafío pendiente.

En el estado de Santa Catarina, la señalización es clara: la bandera roja indica que el agua no es apta para el baño, mientras que la bandera azul señala condiciones favorables. En general, en las playas brasileñas se utiliza un sistema de colores: verde o azul para aguas aptas y rojo para aquellas no recomendadas.

Para reducir riesgos, los especialistas aconsejan evitar las playas señalizadas como no aptas, no ingresar al mar después de lluvias intensas, mantenerse alejados de desembocaduras de ríos, arroyos o canales y evitar tragar agua de mar.

Antes de viajar o una vez allí, es posible consultar el estado de cada playa a través de los organismos oficiales de cada estado:

Santa Catarina

Instituto do Meio Ambiente (IMA)

https://balneabilidade.ima.sc.gov.br

Paraná

Instituto Água e Terra (IAT)

https://www.iat.pr.gov.br

Río de Janeiro

Instituto Estadual do Ambiente (INEA)

https://www.inea.rj.gov.br

Bahía

Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema)

https://www.ba.gov.br/inema/

San Pablo

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB)

https://cetesb.sp.gov.br

Noticias relacionadas
El equipo detrás de la agencia de viajes Grupo Four Points en Rosario.

Viajar a medida: el valor de la cercanía en tiempos de sobreoferta turística

Ciudades del Adriático reciben cada año a millones de visitantes atraídos por su historia y arquitectura.

El Adriático profundo: paisajes, historia y ciudades con alma

Uruguay recibió una cantidad de turistas comparable a la población total uruguayay Argentina volvió a ser el principal motor.

El fenómeno de turistas en Uruguay: cerró 2025 con un "país entero" de visitantes

Turismo Carey lanzó una paquete único para viajar a Nueva York en una recorrida grupal. 

Viajar entre amigas: una salida grupal pensada para recorrer y disfrutar

Ver comentarios

Las más leídas

Newells: un jugador intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división

Newell's: un jugador intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división

Un almacén del macrocentro cumplió 45 años y lo festejó en la vereda con los vecinos

Un almacén del macrocentro cumplió 45 años y lo festejó en la vereda con los vecinos

Newells: ataque renovado y once definido para ir por el batacazo ante Boca

Newell's: ataque renovado y once definido para ir por el batacazo ante Boca

Todo sobre la fecha 3 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros

Todo sobre la fecha 3 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros

Lo último

Boca vs. Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Boca vs. Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. River: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. River: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Mi Santa Fe: la aplicación que concentra documentos, trámites y servicios digitales de la provincia

Mi Santa Fe: la aplicación que concentra documentos, trámites y servicios digitales de la provincia

De adultos mayores solos a familias enteras: cómo cambió la población en situación de calle en Rosario

Casi mil personas fueron expulsadas a la calle en la ciudad y forman un grupo heterogéneo donde confluyen la salud mental, el consumo de sustancias, la crisis económica y social

De adultos mayores solos a familias enteras: cómo cambió la población en situación de calle en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
Sólo en enero más de 52 mil visitantes pasaron por La Florida y más de la mitad son fieles a la playa local

Sólo en enero más de 52 mil visitantes pasaron por La Florida y más de la mitad son fieles a la playa local

El merendero que enciende la pasión por la fotografía en Empalme Graneros

Por Matías Petisce
La Ciudad

El merendero que enciende la pasión por la fotografía en Empalme Graneros

Causa fentanilo: piden investigar 159 casos, pero desde Rosario advierten que son muchos más

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Causa fentanilo: piden investigar 159 casos, pero desde Rosario advierten que "son muchos más"

Trova rosarina y ritmos urbanos copan el Festival Faro: la programación de este sábado
La Ciudad

Trova rosarina y ritmos urbanos copan el Festival Faro: la programación de este sábado

Ley de municipios: Unidos se toma una semana más para cocinar acuerdos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: Unidos se toma una semana más para cocinar acuerdos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells: un jugador intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división

Newell's: un jugador intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división

Un almacén del macrocentro cumplió 45 años y lo festejó en la vereda con los vecinos

Un almacén del macrocentro cumplió 45 años y lo festejó en la vereda con los vecinos

Newells: ataque renovado y once definido para ir por el batacazo ante Boca

Newell's: ataque renovado y once definido para ir por el batacazo ante Boca

Todo sobre la fecha 3 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros

Todo sobre la fecha 3 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros

La Argentina podría recibir deportados de otras nacionalidades desde EEUU

La Argentina podría recibir deportados de otras nacionalidades desde EEUU

Ovación
Rosario Central vs. River: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura
Ovación

Rosario Central vs. River: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. River: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. River: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Central se la hace difícil a River en el Gigante de Arroyito

Central se la hace difícil a River en el Gigante de Arroyito

Rosario Challenger: todo listo para que en Jockey se viva otra gran fiesta del tenis

Rosario Challenger: todo listo para que en Jockey se viva otra gran fiesta del tenis

Policiales
Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024
Policiales

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024

Apuñalaron a un hombre en la Plaza 25 de Mayo en una presunta pelea

Apuñalaron a un hombre en la Plaza 25 de Mayo en una presunta pelea

Robo en un country de la zona oeste: se llevaron dólares y joyas

Robo en un country de la zona oeste: se llevaron dólares y joyas

Imputaron a un joven por el homicidio de un hombre ligado a Los Monos y dos balaceras

Imputaron a un joven por el homicidio de un hombre ligado a Los Monos y dos balaceras

La Ciudad
Mi Santa Fe: la aplicación que concentra documentos, trámites y servicios digitales de la provincia
La Ciudad

Mi Santa Fe: la aplicación que concentra documentos, trámites y servicios digitales de la provincia

Trova rosarina y ritmos urbanos copan el Festival Faro: la programación de este sábado

Trova rosarina y ritmos urbanos copan el Festival Faro: la programación de este sábado

El tsunami de fuego que cambia la Patagonia: un rosarino cuenta cómo se viven los incendios en Chubut

El "tsunami de fuego" que cambia la Patagonia: un rosarino cuenta cómo se viven los incendios en Chubut

El merendero que enciende la pasión por la fotografía en Empalme Graneros

El merendero que enciende la pasión por la fotografía en Empalme Graneros

Murió la motociclista de 16 años que chocó con un camión en Puerto San Martín
LA REGION

Murió la motociclista de 16 años que chocó con un camión en Puerto San Martín

Litoral Gas anunció un nuevo aumento de tarifas a partir de febrero
Economía

Litoral Gas anunció un nuevo aumento de tarifas a partir de febrero

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios
La Ciudad

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024
Policiales

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024

El DJ John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera 
Zoom

El DJ John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera 

El hermano de Narela Barreto, la argentina asesinada en Los Ángeles: Pasó en la calle
Información General

El hermano de Narela Barreto, la argentina asesinada en Los Ángeles: "Pasó en la calle"

Imputaron a un joven por el homicidio de un hombre ligado a Los Monos y dos balaceras
Policiales

Imputaron a un joven por el homicidio de un hombre ligado a Los Monos y dos balaceras

Para evitar un paro de colectivos: la UTA y empresas de transporte se reúnen este viernes
Información General

Para evitar un paro de colectivos: la UTA y empresas de transporte se reúnen este viernes

Autonomía: Rosario recibe donación sin pasar por el Concejo Municipal
La Ciudad

Autonomía: Rosario recibe donación sin pasar por el Concejo Municipal

Viernes caluroso en la previa de una semana que no dará tregua
La Ciudad

Viernes caluroso en la previa de una semana que no dará tregua

Qué es la Emergencia Ígnea decretada por el gobierno frente a los incendios en la Patagonia
Política

Qué es la Emergencia Ígnea decretada por el gobierno frente a los incendios en la Patagonia

El socialismo quiere tallar en el proyecto de ley orgánica de municipios

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El socialismo quiere tallar en el proyecto de ley orgánica de municipios

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?
Política

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

Crimen de Jeremías: la madre de la chica presa, acusada de colaborar
Policiales

Crimen de Jeremías: la madre de la chica presa, acusada de colaborar

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales
La Ciudad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales

El gobierno firmará el decreto de emergencia ígnea por los incendios del sur
Política

El gobierno firmará el decreto de emergencia ígnea por los incendios del sur

La Justicia contabilizó 111 muertes en el país por fentanilo contaminado
Información General

La Justicia contabilizó 111 muertes en el país por fentanilo contaminado

Se confirmó que Newells no podrá contar ante Boca con dos titulares y su posible sustituto
OVACIÓN

Se confirmó que Newell's no podrá contar ante Boca con dos titulares y su posible sustituto

Ignacio Ovando: Soy muy fiel a mi juego y me está dando resultados
OVACIÓN

Ignacio Ovando: "Soy muy fiel a mi juego y me está dando resultados"