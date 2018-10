Según ella

-¿Cómo es ser navegante y mamá al mismo tiempo?

-Por un lado, para mi navegar es una forma de viajar, de llegar lejos a fuerza de viento, de conocer lugares nuevos, y a la vez, estar en casa. Porque nuestro barco hoy es nuestra casa. Siempre viajamos mucho con Ulises, creemos que es lo mejor que podemos darle a nuestro hijo, y en este sentido, creemos que navegar es una gran forma de viajar.

-¿Tenés algún miedo respecto de Ulises a bordo?

-En tierra, mientras planeamos el viaje, tuve muchos miedos: a que no le gustara estar a bordo, que extrañara a la familia y a sus amigos, hasta tenía pesadillas de que se caía al agua y no llegaba a rescatarlo. En el barco todos esos miedos no están, tenemos muchas precauciones, Ulises nunca está en riesgo, y la verdad es que la está pasando bárbaro.

-¿Cómo es la socialización de Ulises, el tema del jardín?

-Uli tiene poco más de dos años, así que tenemos dos años más hasta que tenga que comenzar sí o sí el jardín. Mientras, Ulises juega con otros chicos en las playas a las que vamos, en los clubes, en las plazas. En estos primeros días ya aprendió a presentarse en portugués.

-¿Cómo son los días a bordo?

-Hay días y días. Cuando hay sol aprovechamos para estar mucho afuera, Juan trabaja en el barco, desembarcamos en playas, hacemos compras, paseamos. Los días de lluvia inventamos juegos escotilla adentro, amasamos pastas, dibujamos, leemos, charlamos. No hay días perfectos, pero en la sumatoria de los días nos sentimos bien con la decisión que tomamos.