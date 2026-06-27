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Rosario recibió unas 200 mil personas durante la Semana de la Bandera

Durante los festejos patrios, Rosario registró alta ocupación hotelera, actividades culturales y un impacto económico estimado en 3.600 millones de pesos

27 de junio 2026 · 08:20hs
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La ocupación hotelera alcanzó un promedio del 70% durante el fin de semana de los festejos patrios.

La ocupación hotelera alcanzó un promedio del 70% durante el fin de semana de los festejos patrios.

Rosario vivió la Semana de la Bandera con una extraordinaria presencia de turistas y excursionistas, que superaron las 200 mil personas, y dejaron un impacto económico estimado en alrededor de 3.600 millones de pesos. En el marco de las tradicionales Promesas de Lealtad a la Bandera, más de 30 mil estudiantes de unas 750 escuelas de todo el país participaron de jornadas en el renovado Monumento Nacional a la Bandera.

Según el relevamiento del Ente Turístico Rosario (Etur), la ocupación hotelera alcanzó un promedio del 70% durante el fin de semana, en una edición particular marcada por la coincidencia con un feriado que cayó el sábado. A lo largo de la semana, impulsada principalmente por las actividades escolares y conmemorativas, la ciudad superó el 50% de ocupación en distintos momentos.

Más allá de la fecha central del 20 de junio, Rosario viene consolidando una agenda permanente de actividades culturales, recreativas y deportivas que contribuye a sostener el movimiento turístico durante todo el año. En ese contexto, se destacaron las propuestas del Ente Turístico Rosario, como los recorridos guiados dedicados a la obra de Lola Mora y las actividades del espacio “Muy Rosario”, ubicado en el Pasaje Catalina.

Este último recibió a unos 800 escolares provenientes de distintas provincias, entre ellas Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza y Chaco. También tuvieron buena respuesta los circuitos peatonales gratuitos centrados en la historia de Manuel Belgrano y la creación de la bandera, junto con los paseos en monopatín eléctrico por el entorno del Monumento.

Al evaluar el movimiento turístico, la secretaria de Deporte y Turismo de Rosario, Alejandra Mattheus, destacó que “estamos hablando de un promedio de ocupación del 70% para un fin de semana que no era largo”, y agregó que durante la semana “se superó el 50% gracias a las promesas a la Bandera”.

En ese marco, la funcionaria anticipó la continuidad y ampliación del programa de promesas escolares durante los próximos meses. “Vamos a tener promesas de lealtad a la bandera durante agosto, septiembre y octubre. El programa ‘Sí, prometo’ ya tiene su web en funcionamiento y estamos trabajando con escuelas de todo el país y agencias de turismo educativo”, explicó, con la intención de consolidar a Rosario como epicentro del turismo estudiantil.

Además, señaló que los eventos deportivos forman parte de la estrategia de desarrollo turístico de la ciudad, con competencias como los Juegos Suramericanos, los Jadar y el programa CReAR como motores para dinamizar el sector.

Desde el ámbito provincial, la secretaria de Turismo de Santa Fe, Marcela Aeberhard, destacó el rol de Rosario durante las celebraciones patrias. “Para nosotros, Rosario fue el epicentro del turismo nacional, una fiesta patria que ha tenido todos los condimentos para ser realmente destacadísima”, señaló.

En esa línea, anticipó la presentación del programa “Caminos de Belgrano” en Buenos Aires, una iniciativa de alcance nacional centrada en la figura del prócer y la gesta independentista, con fuerte anclaje en la provincia de Santa Fe. También coincidió en la importancia de fortalecer el turismo estudiantil y el acceso a los espacios culturales y patrimoniales.

Por su parte, el presidente de la Asociación Civil Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Rosario (AEHGAR), Damián Auzubud, destacó la recuperación del Monumento Nacional a la Bandera como uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. “Es la visita obligada cuando alguien viene a Rosario, y verlo recuperado ayuda muchísimo al posicionamiento turístico”, afirmó.

También valoró el regreso del turismo estudiantil como un segmento clave para la ciudad, al señalar la presencia de grupos escolares de todo el país durante las actividades de promesa a la bandera.

Con una agenda que combina eventos patrios, propuestas educativas, actividades culturales y deportivas durante todo el año, Rosario refuerza su posicionamiento como uno de los destinos urbanos más activos del interior del país.

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