Manejar en Brasil: las multas más comunes y cómo evitarlas

En el caso de haber sido multado, no hay que preocuparse: se pueden pagar las infracciones en cualquier momento de la estancia, siempre que las oficinas correspondientes estén abiertas. La paciencia es clave si no se logra regularizar la multa antes de la vuelta . Por lo tanto, es fundamental verificar si se tienen multas pendientes antes de emprender el viaje de regreso.

Ingresar al sitio web del Departamento de Tránsito del Gobierno de Santa Catarina o visitar la página de la Policía Rodoviaria Federal (https://nadaconsta.prf.gov.br/).

Buscar la sección "multas extranjero" y completar con el número de patente del vehículo.

Consultar si hay infracciones registradas a nombre del vehículo. De este modo se podrá verificar si hay multas que regularizar antes del regreso a Argentina.

Las multas más comunes en Brasil

Las infracciones más frecuentes que los turistas argentinos suelen cometer incluyen:

Exceso de velocidad: con radares electrónicos presentes en muchas rutas, es común que los turistas sean multados por ir a una velocidad superior a la permitida.

Estacionamiento en zona prohibida: estacionarse en áreas no habilitadas puede generar una multa.

Pasar semáforo en rojo: similar a lo que ocurre en otros países, las infracciones de semáforo son controladas estrictamente.

Infracciones a tener en cuenta

Existen algunas infracciones inusuales que los turistas deben tener en cuenta en tierras brasileñas. Algunas de las multas menos comunes incluyen:

Quedarse sin combustible en rutas nacionales: en Brasil, quedarse varado sin combustible en una ruta nacional puede ser considerado un delito.

Conducir con una sola mano o en ojotas: estas son prácticas no permitidas y, si la policía lo detecta, puede aplicar multa.

Salpicar a los peatones: si el conducir salpica a los peatones con el agua acumulada en las calles, se considera una infracción.

>> Leer más: Brasil, un amor argentino: sus playas más deseadas

Consejos para evitar multas y viajar sin contratiempos

Respetar los límites de velocidad: en rutas, la velocidad máxima permitida generalmente es de 100 km/h y en autovías puede llegar hasta los 110 km/h. Reducir la velocidad al pasar por puestos de control y zonas urbanas.

Evitar adelantar en línea continua: las leyes de tránsito en Brasil son muy estrictas con respecto a los adelantamientos, especialmente si se realizan sobre una línea continua amarilla.

Cuidado con los radares: las señales de tránsito que indican “fiscalização eletrônica” indican la presencia de radares de velocidad. Se insta a respetarla para evitar multas por exceso de velocidad.

Usar siempre el cinturón de seguridad: en Brasil es obligatorio que todos los pasajeros lleven el cinturón de seguridad puesto y las multas por no cumplir con esta norma son elevadas.

¿Qué pasa si no pago las multas?

Si no se pagan las multas durante la estadía, el auto no podrá salir de Brasil hasta que no salde las deudas. A veces, las autoridades de Aduana revisan si se poseen infracciones impagas y, en caso afirmativo, no se permite cruzar la frontera hasta que el conductor las haya pagado.

Lo más importante: evitar sorpresas en el regreso

Para que la vuelta sea tranquila, se sugiere no dejar todo para último momento. Antes de salir de Brasil, se recomienda justamente consultar que no se tengan multas pendientes, ya que esto podría retrasar la salida y convertir el viaje de regreso en un dolor de cabeza. Existen recursos en línea y oficinas que permiten regularizar cualquier inconveniente antes de llegar a la Aduana.