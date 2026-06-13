Los pueblos blancos de Andalucía: entre montañas, historia y tradiciones
Turismo

Los pueblos blancos de Andalucía: entre montañas, historia y tradiciones

La Capital | Turismo | Andalucía

Desde la imponente Ronda hasta Grazalema, Zahara de la Sierra o Setenil de las Bodegas, este recorrido invita a explorar rincones singulares del sur español

13 de junio 2026 · 10:24hs

Cuando se habla de Andalucía, es inevitable pensar en ciudades como Sevilla, Córdoba o Granada. Sus monumentos, su historia y su vida cultural atraen cada año a millones de visitantes. Sin embargo, existe otra Andalucía, más pausada y menos conocida, que se despliega entre montañas, valles y caminos sinuosos. Allí aparecen los llamados pueblos blancos, pequeñas localidades que parecen haber encontrado la fórmula para convivir con el paso del tiempo sin perder identidad.

Distribuidos principalmente entre las provincias de Cádiz y Málaga, estos pueblos reciben su nombre por el característico color blanco de sus fachadas. La tradición de encalar las viviendas tiene raíces centenarias y respondía originalmente a una necesidad práctica: reflejar el intenso sol andaluz y ayudar a mantener frescos los interiores durante los meses más cálidos del año.

El hotel busca ofrecer una experiencia donde el descanso se combina con un impacto positivo en el entorno.

Hospitalidad con raíces: la experiencia de un hotel sustentable en el centro de Córdoba

La propuesta de Koala combina producto argentino y una cocina de impronta creativa en un ambiente premium.

Koala: cocina creativa y espíritu australiano en el corazón de Palermo

Con el tiempo, aquella solución arquitectónica se convirtió en una de las imágenes más reconocibles de España. El contraste entre las fachadas blancas, las flores y el verde de las sierras compone algunos de los paisajes más característicos de Andalucía.

Recorrer la Ruta de los Pueblos Blancos implica cambiar de ritmo. Aquí no predominan las grandes avenidas ni los itinerarios frenéticos. La experiencia consiste en caminar sin mapa por calles estrechas, detenerse en una plaza para observar la vida cotidiana o descubrir un mirador desde el que se abre un paisaje inesperado.

Herencia de culturas y siglos de historia

Buena parte de estos pueblos tuvo un papel estratégico durante la presencia musulmana en la península ibérica. Muchos nacieron como asentamientos defensivos ubicados en zonas elevadas desde donde era posible controlar caminos y valles.

Sevilla castillo
Los castillos medievales son parte de la arquitectura característica de Sevilla y el sur de España.

Los castillos medievales son parte de la arquitectura característica de Sevilla y el sur de España.

Esa herencia todavía puede apreciarse en castillos, murallas, trazados urbanos laberínticos y en numerosos detalles arquitectónicos que sobrevivieron a lo largo de los siglos. Más tarde, la influencia cristiana fue sumando iglesias, conventos y edificios públicos que enriquecieron aún más el patrimonio local.

Ronda, la ciudad suspendida sobre el abismo

Entre todas las localidades que integran esta ruta, Ronda ocupa un lugar destacado. Situada sobre una impresionante garganta natural conocida como El Tajo, la ciudad ofrece una de las postales más impactantes de España.

El famoso Puente Nuevo, construido en el siglo XVIII, une ambos lados de la profunda hendidura y permite obtener vistas panorámicas extraordinarias sobre el valle y las montañas circundantes. La sensación de asomarse a sus balcones y contemplar más de cien metros de caída libre resulta difícil de olvidar.

Pero Ronda es mucho más que una fotografía. Su casco histórico conserva palacios, iglesias, antiguos baños árabes y calles cargadas de historia. Además, es considerada una de las cunas de la tauromaquia moderna y durante décadas despertó la admiración de artistas y escritores como Ernest Hemingway y Orson Welles.

Al caer la tarde, cuando la luz comienza a teñir de tonos dorados las fachadas y las montañas del horizonte, Ronda muestra una de sus imágenes más seductoras.

Pueblos con personalidad propia

Más allá de Ronda, la ruta reúne localidades que sorprenden por sus características singulares.

Zahara de la Sierra aparece encaramada sobre una colina coronada por un castillo medieval. Desde lo alto, las vistas abarcan montañas y embalses de aguas turquesas que contrastan con el blanco intenso de las construcciones.

Grazalema, situada dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema, es uno de los destinos favoritos para quienes disfrutan del senderismo y los paisajes de montaña. Además de sus calles cuidadas y su arquitectura tradicional, mantiene una reconocida tradición textil vinculada a la elaboración artesanal de mantas y tejidos.

Castillo Sevilla 2
Grandes fortalezas históricas mezclan arquitectura islámica, mudéjar y medieval.

Grandes fortalezas históricas mezclan arquitectura islámica, mudéjar y medieval.

Setenil de las Bodegas ofrece una imagen difícil de encontrar en otro lugar del continente. Allí, numerosas viviendas, bares y comercios fueron construidos aprovechando enormes formaciones rocosas que actúan como techos naturales. Caminar por sus calles genera la sensación de encontrarse dentro de una gigantesca cueva habitada.

Arcos de la Frontera, considerado por muchos la puerta de entrada a la ruta, completa el recorrido con su privilegiada ubicación sobre una elevación rocosa y un casco histórico que conserva buena parte de su trazado medieval.

>> Leer más: Europa del norte: más allá de los clásicos del Viejo Continente

Sabores que cuentan historias

La gastronomía constituye otro de los grandes motivos para recorrer la región. En cada pueblo aparecen recetas ligadas a los productos del territorio y a una tradición culinaria transmitida de generación en generación.

El aceite de oliva ocupa un lugar central en la cocina andaluza. A ello se suman quesos artesanales elaborados con leche de cabra, embutidos de producción local, panes tradicionales y una amplia variedad de platos que reflejan la mezcla de influencias árabes, mediterráneas y rurales.

Las pequeñas tabernas familiares son una excelente puerta de entrada para descubrir la identidad de cada localidad.

Naturaleza en estado puro

Además del patrimonio histórico, la región ofrece parques naturales, senderos y miradores que permiten combinar cultura y actividades al aire libre. La Sierra de Grazalema, por ejemplo, alberga una notable riqueza ecológica y ofrece rutas para caminantes de distintos niveles de experiencia.

La combinación entre patrimonio histórico y naturaleza es precisamente uno de los factores que distingue a esta región de otros destinos europeos.

Una invitación a viajar sin apuro

Los pueblos blancos representan una Andalucía diferente: más íntima, ligada a sus raíces y alejada del ritmo de las grandes ciudades. Son lugares donde todavía es posible caminar sin apuro, descubrir historias cotidianas y disfrutar de paisajes que parecen detenidos en el tiempo. Una ruta ideal para quienes buscan conocer una de las expresiones más genuinas del sur de España.

Sevilla castillo 4
Muchos pueblos fueron asentamientos defensivos musulmanes, con castillos, murallas y trazados urbanos laberínticos.

Muchos pueblos fueron asentamientos defensivos musulmanes, con castillos, murallas y trazados urbanos laberínticos.

"Habíamos planeado quedarnos una noche en Grazalema y terminamos pasando tres días. Cada mañana aparecía algún rincón nuevo para descubrir: una calle llena de flores, un mirador sobre las montañas o una pequeña taberna donde probar productos locales. Fue uno de esos viajes en los que el destino deja de importar y lo mejor pasa simplemente caminando"

Ana G., viajera argentina que recorrió Andalucía durante la primavera.

Datos útiles

Cómo llegar

Desde Buenos Aires se puede volar a Madrid con Iberia o Air Europa y, desde allí, continuar en avión o en tren de

alta velocidad hacia Málaga o Sevilla. Otra posibilidad es llegar directamente a Málaga con escala en Barcelona u otra ciudad europea.

Para recorrer los pueblos blancos, alquilar un automóvil es la opción más práctica, ya que permite enlazar con facilidad localidades como Ronda, Grazalema, Zahara de la Sierra, Setenil de las Bodegas y Arcos de la Frontera.

Cuándo ir

La primavera (abril a junio) y el otoño europeo (septiembre y octubre) suelen ofrecer las mejores condiciones para recorrer la región. Las temperaturas son agradables, los paisajes muestran sus colores más atractivos y hay menor afluencia turística que durante la temporada de verano.

Tips para viajeros

• Dedicar al menos tres o cuatro días al recorrido.

• Pasar una noche en alguno de los pueblos para disfrutar su ambiente cuando se van los excursionistas.

• Probar quesos artesanales y aceite de oliva de producción local.

• Llevar calzado cómodo: muchas calles son empinadas y empedradas.

• Reservar alojamiento con anticipación durante primavera y Semana Santa.

Andalucía pueblos blancos historia Ronda Viajar
Noticias relacionadas
Los centros de esquí argentinos publicaron sus tarifas, proyectando el presupuesto para disfrutar la nieve.

Invierno 2026: cuánto costará esquiar en los principales centros del país

La capital española fue elegida como el mejor destino de Europa en 2026 por más de 1,3 millones de viajeros.

Madrid, la capital que conquistó Europa y refuerza su atractivo entre los argentinos

que tiene zenon pereyra para competir entre los mejores pueblos turisticos del mundo

Qué tiene Zenón Pereyra para competir entre los mejores pueblos turísticos del mundo

El minitrekking permite caminar sobre la superficie del Glaciar Perito Moreno y descubrir de cerca grietas, lagunas de deshielo y formaciones de hielo únicas.

Caminar sobre el Glaciar Perito Moreno: cuánto cuesta y cómo es el minitrekking

Ver comentarios

Referente remoto: Axel Kicillof arengó al peronismo santafesino por videoconferencia

El gobernador de Buenos Aires participó a distancia de una reunión de dirigentes del Partido Justicialista en Fighiera y anticipó una "elección histórica"

Referente remoto: Axel Kicillof arengó al peronismo santafesino por videoconferencia
Una llamada anónima desactivó la venta de drogas en el Fonavi de barrio Godoy
Policiales

Una llamada anónima desactivó la venta de drogas en el Fonavi de barrio Godoy

Central recalcula: Federico Lussenhoff se fue en el inicio del mercado de pases
Ovación

Central recalcula: Federico Lussenhoff se fue en el inicio del mercado de pases

A días del inicio del invierno, los locales de indumentaria ya lanzaron liquidaciones
La Ciudad

A días del inicio del invierno, los locales de indumentaria ya lanzaron liquidaciones

Robo calificado en San Lorenzo: detuvieron a un presunto ladrón con el sistema Lince
Policiales

Robo calificado en San Lorenzo: detuvieron a un presunto ladrón con el sistema Lince

El índice de precios de mayo subió 2,3% en la provincia
Economía

El índice de precios de mayo subió 2,3% en la provincia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Choque fatal en Chaco: el jugador de Newells Saúl Salcedo sufrió fracturas de tibia y peroné

Choque fatal en Chaco: el jugador de Newell's Saúl Salcedo sufrió fracturas de tibia y peroné

Quién era el hombre que murió en el choque frontal del que participó el defensor de Newells, Saúl Salcedo

Quién era el hombre que murió en el choque frontal del que participó el defensor de Newell's, Saúl Salcedo

Saúl Salcedo protagonizó un siniestro vial cuando viajaba para sellar su salida de Newells

Saúl Salcedo protagonizó un siniestro vial cuando viajaba para sellar su salida de Newell's

El calvario del hombre prendido fuego por policías e incriminado con una causa armada

El calvario del hombre prendido fuego por policías e incriminado con una causa armada

En el choque que involucró al jugador de Newells Saúl Salcedo murió una persona: el futbolista está internado

En el choque que involucró al jugador de Newell's Saúl Salcedo murió una persona: el futbolista está internado

Lo más importante
Referente remoto: Axel Kicillof arengó al peronismo santafesino por videoconferencia
Política

Referente remoto: Axel Kicillof arengó al peronismo santafesino por videoconferencia

Una llamada anónima desactivó la venta de drogas en el Fonavi de barrio Godoy

Una llamada anónima desactivó la venta de drogas en el Fonavi de barrio Godoy

Central recalcula: Federico Lussenhoff se fue en el inicio del mercado de pases

Central recalcula: Federico Lussenhoff se fue en el inicio del mercado de pases

A días del inicio del invierno, los locales de indumentaria ya lanzaron liquidaciones

A días del inicio del invierno, los locales de indumentaria ya lanzaron liquidaciones

Ovación
Franco Colapinto clasificó mejor que su compañero en Barcelona, con los Alpine esta vez lejos

Por Gustavo Conti
Ovación

Franco Colapinto clasificó mejor que su compañero en Barcelona, con los Alpine esta vez lejos

Ganó un ex-Newells en el Mundial 2026: Estados Unidos goleó a Paraguay

Ganó un ex-Newell's en el Mundial 2026: Estados Unidos goleó a Paraguay

Central recalcula: Federico Lussenhoff se fue en el inicio del mercado de pases

Central recalcula: Federico Lussenhoff se fue en el inicio del mercado de pases

Franco Colapinto y un último ensayo en Barcelona que no ayudó al optimismo

Franco Colapinto y un último ensayo en Barcelona que no ayudó al optimismo

Policiales
Agroactiva pone en agenda el liderazgo femenino con Mujeres Activas en su jornada inaugural
La Región

Agroactiva pone en agenda el liderazgo femenino con "Mujeres Activas" en su jornada inaugural

El PRO aumenta la presión a Milei y pide la renuncia de Adorni
Política

El PRO aumenta la presión a Milei y pide la renuncia de Adorni

Detuvieron a un implicado en el brutal asesinato de un nene de 4 años en Frontera
Policiales

Detuvieron a un implicado en el brutal asesinato de un nene de 4 años en Frontera

Sufrió traumatismo de cráneo al caer de cinco metros de altura
La ciudad

Sufrió traumatismo de cráneo al caer de cinco metros de altura

Se suman denuncias por abuso sexual en el jardín de infantes de Empalme Graneros
La Ciudad

Se suman denuncias por abuso sexual en el jardín de infantes de Empalme Graneros

Scaglia y Schiaretti pidieron la salida de Adorni del gobierno de Milei
Política

Scaglia y Schiaretti pidieron la salida de Adorni del gobierno de Milei

Condenan a Diego Tripi por violencia de género y abuso de armas
Policiales

Condenan a Diego Tripi por violencia de género y abuso de armas

Nueve policías de Rosario detenidos por prender fuego a un hombre para armarle una causa
Policiales

Nueve policías de Rosario detenidos por prender fuego a un hombre para armarle una causa

Docentes universitarios rosarinos ratificaron el paro de cuatro días y reclaman suba del 53,8%
La Ciudad

Docentes universitarios rosarinos ratificaron el paro de cuatro días y reclaman suba del 53,8%

Nombraron al hijo del titular de la Corte Suprema como juez federal en Santa Fe
Política

Nombraron al hijo del titular de la Corte Suprema como juez federal en Santa Fe

Defraudación al Pami en Acebal: encuentran fentanilo y morfina en la casa de los investigados
Policiales

Defraudación al Pami en Acebal: encuentran fentanilo y morfina en la casa de los investigados

Patrullero embistió desde atrás a un colectivo en barrio Abasto: dos policías heridos
La ciudad

Patrullero embistió desde atrás a un colectivo en barrio Abasto: dos policías heridos

Contó que le detectaron sífilis, se hizo viral y reactivó el alerta por la suba de casos en Rosario

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Contó que le detectaron sífilis, se hizo viral y reactivó el alerta por la suba de casos en Rosario

Adiós, humedad: qué es el bloqueo atmosférico que dejó a Rosario dos semanas sin sol
La Ciudad

Adiós, humedad: qué es el "bloqueo atmosférico" que dejó a Rosario dos semanas sin sol

Belgrano Cargas: Santa Fe se mueve a contrarreloj con planteos a Nación
Economía

Belgrano Cargas: Santa Fe se mueve a contrarreloj con planteos a Nación

Crimen en el barrio Moderno: un joven fue asesinado a balazos y lesionaron a una mujer
Policiales

Crimen en el barrio Moderno: un joven fue asesinado a balazos y lesionaron a una mujer

Faltazos y asistencias de presidentes a los 20 de Junio en el Monumento
La Ciudad

Faltazos y asistencias de presidentes a los 20 de Junio en el Monumento

Día de la Bandera: crecen las chances de que Milei encabece el acto en Rosario

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Día de la Bandera: crecen las chances de que Milei encabece el acto en Rosario

Las personas con discapacidad podrán viajar gratis con la tarjeta SUBE sin presentar el CUD
Información General

Las personas con discapacidad podrán viajar gratis con la tarjeta SUBE sin presentar el CUD

Girda y los del Alba y Vilma Palma presentan una nueva versión de La Pachanga
Zoom

Girda y los del Alba y Vilma Palma presentan una nueva versión de "La Pachanga"

Trasladaron a Santa Fe a Plin Acosta, detenido el lunes en Buenos Aires
Policiales

Trasladaron a Santa Fe a Plin Acosta, detenido el lunes en Buenos Aires