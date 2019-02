Imbassaí, entre los favoritos destinos de los turistas argentinos

Las costas de Brasil continúan siendo la opción más conveniente para los turistas argentinos. Es por eso que la localidad de Imbassaí -al nordeste de Brasil- es uno de los lugares elegidos para vacacionar. Aquí se pueden encontrar playas de mar y río con arenas blancas, donde la temperatura es templada todo el año, llegando a niveles superiores a los 30 grados entre noviembre y abril. A 45 minutos del aeropuerto de Salvador, muy cerca de Costa do Sauipe y Praia do Forte, las playas de Imbassaí están lejos aún de ser un destino multitudinario. En los últimos kilómetros antes de llegar al destino, el río se abre camino en forma paralela al mar y sólo se puede llegar a la playa caminando, nadando o sobre alguna balsa. Al no poder acceder con vehículos, se ha logrado preservar la naturaleza encantada del lugar. Dentro de la reserva natural de Imbassaí y frente al mar de Costa dos Coqueiros, se encuentra Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa, un lujoso resort all inclusive para toda la familia visitado por muchos argentinos durante el año. Allí se pueden apreciar las maravillosas playas y las dunas en una ubicación única. El diseño del hotel refleja la armonía entre las modernas instalaciones de un alojamiento de primera clase y los alrededores naturales de cocoteros y ríos que forman la región costera de Green Line. Respecto a este tipo de hoteles con todo incluido, Agueda Iglesias, gerente de Marketing para América Latina de Palladium Hotel Group explicó: "El beneficio de los hoteles con formato all inclusive es que los turistas saben en todo momento el gasto total de sus vacaciones y así pueden planearlo de la mejor manera. Además, contamos con paquetes de Family Plan -promoción con dos niños gratis a través de agencia de viajes-, que ayudan mucho a los viajes en familia". Con sus servicios únicos, piscinas cristalinas y acceso a la playa, Grand Palladium Imbassaí ofrece actividades durante todo el día para los niños de diferentes edades, así los adultos pueden disfrutar de la playa y la gastronomía (brasileña, mediterránea y japonesa) sin preocuparse por la diversión de los más chicos.