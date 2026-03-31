Central: Almirón ya tiene a Jaminton Campaz entrenando junto al resto, de cara a Atlético Tucumán

El delantero canalla regresó de su paso por la selección Colombia y ya está bajo las órdenes del entrenador. Sólo resta que vuelva el chileno Pizarro

En Central ya están todos con la mente puesta en el partido ante Atlético Tucumán , por la fecha 13 del torneo Apertura y en el entrenamiento matutino de este martes Jorge Almirón tuvo una buena noticia: el regreso de Jaminton Campaz .

El colombiano llegó durante la madrugada y de inmediato puso manos a la obra con el Canalla después de lo que fue su participación en los partidos amistosos de la selección Colombia.

Obviamente la buena noticia para el técnico canalla tiene que ver con que el futbolista llegó en óptimas condiciones desde lo físico. Es que con cada viaje de un jugador a la selección siempre está el riesgo de que aparezca alguna lesión.

Pero Campaz llegó sin problemas y, sobre todo, entonado desde lo futbolístico después de lo que fue su aporte goleador en la derrota de Colombia a manos de Francia. Eso solo también tiene un costado positivo para el Canalla.

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Campaz2VB En la práctica de Central de este martes, Campaz realizó trabajos livianos tras el largo viaje de vuelta. Virginia Benedetto / La Capital

Campaz se está jugando una ficha importante en relación a la convocatoria al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México y para eso le fue importante su participación en esta doble fecha de partidos amistosos con la selección, pero también lo será el rendimiento que muestre en esta recta final del semestre con la camiseta de Central.

En esta fecha Fifa, Campaz no actuó en el primer amistoso, en la derrota 2-1 frente a Croacia, pero muy distinto fue lo del segundo encuentro. Es que ante Francia, hoy una de las selecciones más fuertes del mundo, el futbolista canalla sí pudo sumar minutos. Ingresó a los 18 del complemento en lugar de Luis Díaz. Pero no sólo eso, sino que fue el autor del gol del descuento para el equipo que dirige Néstor Lorenzo.

Ficha segura ante el Decano

Lo cierto es que tras ese encuentro Campaz regresó rápidamente y ya en la mañana de este martes se puso bajo las órdenes de Almirón, con vistas al encuentro del próximo sábado, en el Gigante, contra Atlético Tucumán. De no mediar imprevistos, el colombiano será uno de los titulares, tal como viene sucediendo en los últimos partidos. Serán cuatro días de trabajo con el grupo para la readaptación. En este primero entrenamiento hubo movimientos muy livianos para el delantero, los típicos como para “sacarse el viaje de encima”.

Quien no estuvo presente en la práctica fue Vicente Pizarro, otro de los que actuó en la doble jornada de amistosos. No obstante, era algo esperable, ya que el segundo partido Chile lo jugó en Nueva Zelanda, por lo que se sabía que el regreso le iba a llevar algo más de tiempo.

Campaz3MB Campaz viene de convertir en el amistoso que Colombia disputó frente a Francia. Ingresó en el complemento. Marcelo Bustamante / La Capital

Almirón lo prepara

En el mientras tanto, Almirón sigue trabajando en el equipo, con el agregado en esta ocasión del inminente debut en la Copa Libertadores de América, previsto para el jueves 9, ante Independiente del Valle de Ecuador.

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No hay nada que lleve a pensar que el DT guardará piezas para ese partido, pero seguramente es algo que tomará en cuenta. Y el nombre en el que todos hacen foco no es otro que el de Ángel Di María. Es que Fideo está en una situación particular, recuperándose de una lesión en el aductor izquierdo y sobre él sí habrá una evaluación mucho más fina.

Si está a pleno desde lo físico es probable que juegue, pero por cómo se dieron las cosas en las últimas semanas, todo parece indicar que sucederá lo mismo que en Mendoza, ante Independiente Rivadavia, donde el capitán y máximo referente canalla fue al banco. En aquella ocasión ni siquiera ingresó, pero al resultado adverso.

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Con Di María bajo un cuidado extremo, a la espera de Pizarro y con Campaz ya trabajando junto al grupo, Central se prepara para el partido frente al Decano, en el que podría dar un paso importante de cara a la clasificación a los octavos de final.