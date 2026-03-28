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Cancún, un clásico del Caribe que combina descanso y experiencias

El destino mexicano se mantiene entre los favoritos por su oferta de playas, sitios arqueológicos, gastronomía y hotelería de primer nivel

28 de marzo 2026 · 09:27hs
Cancún se reinventa con propuestas que entrelazan naturaleza

Cancún se reinventa con propuestas que entrelazan naturaleza, cultura y experiencias frente al mar turquesa.

Hablar del Caribe mexicano es pensar en playas de arena blanca, mar turquesa y un clima que invita a disfrutar al aire libre durante todo el año. En ese escenario, Cancún se mantiene desde hace décadas como uno de los destinos más elegidos a nivel internacional, gracias a una fórmula que combina naturaleza, infraestructura y experiencias para distintos perfiles de viajeros.

Ubicada en el estado de Quintana Roo, sobre la costa del mar Caribe, la ciudad funciona como puerta de entrada a la Riviera Maya y, al mismo tiempo, como un destino completo por sí mismo. Sus extensas playas, el contraste de colores y la calidad de sus servicios construyen una experiencia asociada al descanso, pero también a la diversidad de actividades que van desde deportes acuáticos hasta paseos y excursiones.

A esto se suma una infraestructura turística consolidada, con propuestas organizadas y accesibles que permiten planificar la estadía sin sobresaltos, tanto para quienes viajan por primera vez como para quienes regresan en busca de nuevas experiencias.

Mucho más que playas

Si bien el mar es protagonista, Cancún posee alternativas que amplían el viaje. A pocos kilómetros se encuentran algunos de los sitios arqueológicos más importantes de la cultura maya, como Chichén Itzá o Tulum, que permiten sumar historia a la estadía y entender la riqueza cultural de la región.

Cancún

A esto se agregan parques naturales, cenotes de aguas cristalinas y reservas ecológicas, ideales para combinar relax con exploración. La escena gastronómica, por su parte, mezcla sabores tradicionales mexicanos con propuestas internacionales, en una oferta variada que acompaña el crecimiento del destino.

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Hotelería que marca la diferencia

Uno de los pilares del destino es su oferta de alojamiento. Cancún cuenta con una amplia variedad de opciones, desde complejos all inclusive hasta resorts de lujo, adaptados a parejas, familias o viajeros que buscan desconectar.

En ese contexto, algunos establecimientos logran destacarse por su propuesta integral. Entre ellos aparece Paradisus Cancún, que fusiona ubicación frente al mar, arquitectura distintiva y una experiencia centrada en el confort, la gastronomía y el entretenimiento, en línea con el espíritu del destino: descanso, servicios de alto nivel y una conexión directa con el entorno caribeño.

México

Datos útiles

Cómo llegar

Desde Rosario operan Copa Airlines y Latam. Copa tiene diez frecuencias semanales al aeropuerto de Ciudad de Panamá, desde donde vuela a Cancún. Latam cuenta con tres frecuencias semanales a Lima, con conexión a Cancún.

Cuándo ir

El clima es cálido y agradable durante todo el año. El período más recomendado va de diciembre a abril, que es cuando hay menos lluvias y humedad. Entre junio y agosto la temperatura es más cálida y hay más humedad, pero el mar es fantástico.

Tips de viaje

Combinar playa y cultura: reservar al menos un día para visitar sitios mayas o cenotes.

Moverse con excursiones: facilita traslados y optimiza tiempos.

Elegir bien la zona: el sector hotelero ofrece acceso directo a las mejores playas.

Planificar actividades: muchos parques requieren reserva previa.

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