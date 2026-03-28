Una nueva experiencia todo incluido en el Caribe

Paradisus Cancún reabre con espacios renovados y una propuesta que reúne descanso, gastronomía y conexión con el entorno

Con una propuesta de categoría, Paradisus Cancún se afianza como hopedaje premium en el Caribe mexicano.

En un destino donde la hotelería es parte central de la experiencia, algunos resorts logran diferenciarse por su propuesta integral . Es el caso de Paradisus Cancún, que encara una nueva etapa con una renovación profunda y una mirada actual sobre el concepto de todo incluido.

Ubicado entre la laguna Nichupté y el mar Caribe, el resort reabrirá sus puertas el próximo 1 de abril, luego de una inversión de 50 millones de dólares . La propuesta busca ir más allá del formato tradicional, con una experiencia que combina confort, entorno natural y conexión con la cultura local, en línea con las nuevas demandas del viajero contemporáneo.

Parte del portfolio de lujo de Meliá Hotels International, el hotel conserva su característica arquitectura piramidal, ahora acompañada por suites rediseñadas , nuevos espacios sociales y áreas comunes pensadas para favorecer tanto el relax como la vida social dentro del resort.

Uno de los ejes del resort es la personalización de la estadía. Para eso, ofrece dos propuestas diferenciadas que permiten adaptar el viaje según el perfil de cada huésped :

The Reserve, orientado a mayores de 18 años, con servicios exclusivos, áreas privadas, conserjería y espacios diseñados para una experiencia más íntima.

Family Concierge, pensado para familias, con servicios personalizados y actividades que integran a grandes y chicos.

Ambas opciones incluyen actividades Destination Inclusive®, que buscan conectar al visitante con el entorno natural y cultural, con paseos al atardecer por la laguna Nichupté y experiencias fuera del hotel.

Resort 2 Un resort a orillas del mar, con sus playas de arena blanca y mar turquesa en Cancún.

Gastronomía y espacios renovados

La renovación también alcanza a la oferta gastronómica, que incorpora conceptos donde conviven cocina internacional e identidad local. Desde restaurantes de alta gama hasta propuestas más descontracturadas, la variedad permite recorrer distintos estilos sin salir del complejo.

Las 774 suites fueron rediseñadas con una estética contemporánea que combina elegancia y calidez. Materiales naturales, tonos neutros y detalles inspirados en la cultura mexicana aportan identidad y responden a las tendencias actuales del turismo de lujo.

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Opciones para cada viajero

El resort refuerza su perfil familiar con nuevas áreas de entretenimiento, entre ellas un parque acuático con toboganes y sectores interactivos, y el renovado Kidsdom, pensado para niños y adolescentes.

Al mismo tiempo, amplía su propuesta para eventos, bodas y encuentros corporativos, con 22 salones distribuidos en más de 3.000 metros cuadrados, equipados para adaptarse a distintos formatos y necesidades.

Con esta renovación, Paradisus Cancún busca consolidarse como una de las propuestas más completas del destino, combinando ubicación privilegiada, servicios y experiencias en sintonía con la evolución del turismo en el Caribe.