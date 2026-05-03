Turismo: presentan una variada agenda que combina festivales, producción, aniversarios y deportes

Entre las principales propuestas se destacan el primer Torneo Provincial de Pádel en Rosario, el Festival Tribus en la ciudad capital y la Fiesta Nacional del Algodón en Avellaneda

La presentación estuvo encabezada por la vocera provincial, Virginia Coudannes y la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard.

El gobierno provincial presentó la agenda turística de mayo, con más de 30 propuestas iniciadas durante el fin de semana largo por el Día Internacional de los Trabajadores. En Rosario, en tanto, comenzó el encuentro de articulación entre asociaciones de profesionales en el marco del turismo de reuniones.

La actividad se llevó a cabo en la sala auditorio de la Casa Gris en la ciudad de Santa Fe y estuvo encabezada por la vocera provincial, Virginia Coudannes, y la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard.

Durante el anuncio, las funcionarias detallaron un calendario que combina festivales musicales, fiestas productivas, aniversarios de localidades y eventos deportivos distribuidos en todo el territorio.

Entre las principales propuestas se destacan el primer Torneo Provincial de Pádel en Rosario, el Festival Tribus en la ciudad de Santa Fe y la Fiesta Nacional del Algodón en Avellaneda.

También figuran el espectáculo Paradoks en Rosario, el 160º aniversario de Roldán y una jornada de cicloturismo en el marco de la Fiesta Nacional del Citrus.

Coudannes subrayó el impacto económico del turismo y remarcó el trabajo articulado con el sector privado: “Al Gobierno de Santa Fe el turismo le interesa porque genera movimiento económico y empleo. Junto a gastronómicos, hoteleros y empresarios venimos impulsando la actividad en toda la provincia”.

En esa línea, sostuvo que el contexto de mayor seguridad también favorece el desarrollo del sector: “La mejora en los indicadores de violencia, especialmente en Rosario, permite recuperar el espacio público y potenciar una agenda de eventos que identifica a Santa Fe”.

Turismo: viajar por la provincia

A su turno, Aeberhard destacó la diversidad territorial de la propuesta e invitó a recorrer la provincia durante los dos fines de semana largos de mayo: “Queremos que los santafesinos viajen por su provincia. Tenemos más de 30 eventos destacados, con identidad local y propuestas para todos los públicos”.

La funcionaria puso el acento en el norte santafesino, donde este fin de semana se celebrará la Fiesta Nacional del Algodón en Avellaneda, con espectáculos musicales y una fuerte impronta productiva. También resaltó el potencial del turismo de naturaleza en el Jaaukanigás, con opciones de cabañas, senderismo y avistaje de aves.

En el corredor de la Ruta Provincial 1, mencionó la oferta de localidades como San Javier, Helvecia y Cayastá, que combinan gastronomía, paisajes y actividades recreativas. En paralelo, indicó que las ciudades de Santa Fe y Rosario concentrarán eventos musicales y deportivos de relevancia.

“Durante todo mayo habrá propuestas tanto en grandes centros urbanos como en pequeñas localidades, con iniciativas propias que reflejan la identidad de cada lugar”, concluyó.

Agenda del fin de semana largo

Dede el 1º de mayo se realizarán “El Laburazo” en Gálvez (Paseo del Centenario); el 160º aniversario de Roldán (Paseo de la Estación); el 3º Cicloturismo de la Fiesta del Citrus en Malabrigo (Club Boca Juniors); el “Senderismo bajo luna llena” en Las Toscas (Club Pato Cuá); y el show de DJ Paradoks en el Complejo Forest de Rosario.

También tendrá lugar el Festival Tribus 2026 en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe, mientras que el 2 se desarrollarán “Muestras y propuestas participativas” en La Josefa.

Entre el 1º y el 3 de mayo se llevará adelante “Fin de semana largo en Helvecia” en la plazoleta Muscatello, junto con el primer Torneo Provincial de Pádel en complejos deportivos de Rosario. En tanto, el 2 y 3 de mayo se celebrará la Fiesta Nacional del Algodón en la plaza 9 de Julio de Avellaneda.

El 3 de mayo, finalmente, se realizará el TuAFest -fiesta motera- en Firmat, en el playón del ferrocarril, y el 27º aniversario de La Contra en el Centro Cultural Provincial de Santa Fe.

Turismo de reuniones

Representantes de la Municipalidad de Rosario y miembros de comisiones directivas de diversas asociaciones profesionales de la ciudad mantuvieron este jueves un encuentro para comenzar a tejer redes que permitan que más congresos, ferias y eventos arriben a la ciudad.

La actividad contó con la participación de 10 organizaciones de sectores relacionados a la medicina y las ciencias económicas.

El evento comenzó con una bienvenida por parte de la secretaria de Deporte y Turismo, Alejandra Mattheus, y continuó con una presentación a cargo del equipo de Turismo de Reuniones del municipio y del buró de convenciones local.

En esta oportunidad, la disertación repasó los principales aspectos y ejes de trabajo del turismo de reuniones y su importancia e impacto en el desarrollo local.

Además, se conversó sobre la asistencia y acompañamiento que el municipio ofrece para quienes organicen eventos en la ciudad, así como también sobre las posibilidades de que cada asociación pueda gestionar futuros eventos de su sector en Rosario.

El encuentro también sirvió para contar casos de éxito recientes, fruto de la articulación público-privada que se promueve desde estos espacios.

En este sentido, Lucas Brun, representante de Osteología Rosario, y Mario Venturini, representante de Cirugía Maxilofacial, comentaron sobre su experiencia trabajando en conjunto con el equipo de Turismo de Reuniones para la realización de importantes eventos de su sector el año pasado.

En el desayuno de trabajo también estuvieron presentes el director de Turismo de Provincia de Santa Fe, Franco Arone; el subdirector de Turismo de la Provincia de Santa Fe, Eugenio Casarini; el presidente de Rosario Visitors & Convention Bureau, Gustavo Curto; entre otros representantes del sector turístico.

Por parte de las asociaciones, las que participaron de este primer encuentro fueron: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe - Cámara II; Osteología Rosario; Cirugía Maxilofacial Rosario; Asociación de Obstetricia y Ginecología de Rosario; Asociación Rosarina de Prótesis Dental; Círculo Médico de Rosario; Sociedad Urología de Rosario; Asociación de Reumatología de Santa Fe; Asociación de Hematología Rosario; Sociedad de Infectología Rosario; y Sociedad de Pediatría Rosario.