Cuáles son los destinos más elegidos por los rosarinos esta temporada

“La elección de la gente fue bastante particular este verano debido al período de elecciones presidenciales, algunos reservaron el viaje que tenían planificado con anticipación y otros lo pusieron en pausa”, explicó el gerente comercial de Free Way, Martín Ponce. Distintos agentes de viajes coincidieron con los destinos elegidos y anticiparon que hay consultas para Europa en abril/mayo y septiembre/octubre.

La temporada del verano 2024 muestra menos tráfico de pasajeros en viajes internacionales, que se concentró en los destinos de Brasil y Caribe y no tanto en destinos del sudeste asiático y medio oriente, que es donde se nota la mayor retracción en la elección de los pasajeros. En el caso de Medio Oriente, el conflicto bélico también actúa como disuasivo para destinos como Israel, Jordania y Egipto, que se venden en enero y febrero.

En este nuevo escenario, la mayor parte de los turistas argentinos eligen destinos de Brasil, como Río de Janeiro, Buzios, Salvador, Praia do Forte, Imbassai y Natal. “Siempre hablando de los pasajeros que pasan por agencias de viaje que venden servicios al exterior, después hay un porcentaje de turistas que se mueven por sus propios medios y van en auto al sur de Brasil”, explicó Ponce, portavoz de Free Way, empresa mayorista de viajes, que, desde hace más de cuarenta años, vende servicios a todas las agencias de viajes del país, y productos y servicios a nivel mundial.

Además, Ponce señaló que, en el Caribe, Punta Cana (República Dominicana), es el destino más elegido por los argentinos, seguido por Costa Mujeres, en México, y en tercer lugar Cuba, que también tiene muy buen tráfico de pasajeros en esta época del año. “También aparecen muchos destinos nuevos del Caribe, por el hecho de tener una compañía aérea que sale de Rosario, vía Panamá, que nosotros llamamos no tradicional”, explicó.

Es en este marco de Caribe no tradicional, surgen alternativas diferentes como son Aruba, Curazao, Barbados y Belice, pero esto ya es en menor cantidad de pasajeros, aunque va creciendo día a día, comentó Ponce. Y agregó que, en esta época del año, también hay un tráfico considerable a Estados Unidos, que continúa hasta después de Semana Santa.

Pero más allá de escenarios que ameriten modo pausa, por los vaivenes económicos del país, según el gerente comercial de Free Way, “el argentino no deja de viajar, porque siempre tiene el viaje como descubrimiento. Tal vez no lo haga en enero, pero lo hará en marzo o agosto; antes quizás eran 15 días, ahora pueden ser 7; antes iba al Caribe, ahora a Brasil, o hace turismo nacional. Rosario posee vuelos a Mendoza, Salta, Iguazú y Bariloche, que también es un tráfico doméstico muy importante, y el público va eligiendo y cada vez tiene mayor exigencia y productos que acompañen su presupuesto y necesidad de viaje”, comentó.

“Es importante señalar el rol que cumplen las agencias de viajes, porque están capacitados no sólo para buscar la mejor oferta para el pasajero, sino para traducir lo que realmente el pasajero está buscando como destino y como servicios”, acuñó Ponce. Y dijo que si bien estamos en la era de la tecnología y la compra a través de Internet, “no nos olvidemos que las páginas web no hablan, no sienten, por lo tanto, no pueden traducir lo que el cliente busca, hay detalles que son claves a la hora de proyectar un viaje, que vuelven primordial el asesoramiento y buscar agentes de viaje que nos entiendan”, enfatizó.

En ese marco, Ponce destacó el trabajo de las agencias. “En Rosario hay muchas, muy buenas y profesionales, con años de trayectoria, que realmente traducen lo que uno busca como cliente. El asesoramiento es muy importante en algo intangible como la elección de un viaje, porque una vez realizado no se puede volver atrás”, aseguró.

Caribe y Brasil, las estrellas

En temporada alta de verano, los argentinos eligen playa y este año las opciones más buscadas pasaron por los clásicos del verano, Caribe y Brasil. “Ante la cantidad de viajes que en esta temporada vendíamos para Curazao, decidimos conocerla, recorriéndola y visitando hoteles para conocer más en detenimiento este destino que se impone cada vez más, con un lugar más autóctono y no tan for export”, señalaron Silvia y Cristina desde la agencia Aiello/Carbonari.

Para Marcelo Rozas, de Daminato Viajes, es mucho más factible que la gente en estos momentos, pida Caribe o norte de Brasil, o viajar con todo incluido, aunque a Europa siempre hay gente que puede ir. “Siempre que hay algún impacto fuerte en la economía por cualquier circunstancia, el primer afectado es el turismo porque lo sienten como un freno”.

Por su parte, desde Four Points, Alejandro Di Pangrazio, señaló que “en nuestro país hay un ciclo cada cuatro años, en los años de elecciones y de acuerdo a los resultados la gente toma distancia, hay muchos condicionantes que no nos permite realizar una comparación interanual con 2023, pero en la temporada actual, los destinos más solicitados son Caribe y Brasil, aunque ya hay muchos panificando Europa para abril/mayo y septiembre/octubre, y Estados Unidos por la Copa América”, explicó.