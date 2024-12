Conociendo Aruba, un pedacito de cielo en la tierra

Además de ser conocida por sus famosas playas, de tener 300 días de sol al año y agradables vientos alisios que mantienen el clima apasible, con una temperatura promedio de 28 grados, está por debajo del cinturón de huracanes que cada tanto azotan a algunos destinos del Caribe. Las lluvias son un evento raro que sucede de vez en cuando.

Con sus numerosas playas, tan perfectas que parecen sacadas de un catálogo de revistas, lujosos resorts y una hermosa capital, Aruba es la isla más turística del Caribe Sur. Y también la más bella. No en vano los lugareños la han autoproclamado como la isla de la felicidad.

En esta isla de colores vibrantes y encanto caribeño, cada rincón es una aventura por descubrir. Es un sitio donde la historia se cuenta entre ruinas antiguas, la belleza se revela en cada paisaje y la emoción aguarda en cada esquina.

Junto a sus vecinas Bonaire y Curazao formó parte de las Antillas Holandesas hasta 2010 y, si bien ahora es un territorio independiente dentro de los Países Bajos, la influencia holandesa es evidente en su comida, arquitectura colonial y, por supuesto, en el idioma, que es el papiamento, la lengua oficial de la isla con raíces españolas y portuguesas que incorpora términos del neerlandés, del francés y del inglés. Sin embargo, también se hablan holandés, inglés y español, propiamente dicho.

004-001-aruba.jpg

Las joyas de Aruba

Aruba es famosa por sus hermosas playas y su clima perfecto, pero aquellos que quieran explorar la isla seguramente quedarán sorprendidos por la gran cantidad de actividades y lugares para descubrir. A pesar de su pequeño tamaño, con apenas 180 kilómetros cuadrados, la isla encierra una belleza y un encanto que requieren varios días para ser apreciados en toda su dimensión.

Como dijimos, una de las joyas son sus numerosas playas, cada cual con características únicas. Sin embargo, Eagle Beach y Arashi se destacan como dos de las más impresionantes y premiadas.

Eagle Beach ha recibido un merecido reconocimiento como la playa número uno del Caribe y la segunda mejor del mundo en 2023, según las reseñas y calificaciones de los viajeros en los Travelers’ Choice Best of the Best de Tripadvisor. Sus paisajes son dignos de postal; su arena blanca y agua, que tiene combinación de azules, la hacen un lugar soñado. Además de ser la playa más extensa de la isla, ofrece una espectacular vista del océano caribeño. Los amantes de los deportes acuáticos encontrarán un paraíso para disfrutar de actividades emocionantes.

Esta playa también es hogar de dos icónicos árboles fofoti, cuya distintiva silueta apunta hacia el Caribe. Estos árboles han sido protagonistas en varias campañas publicitarias de Aruba, siendo elementos únicos y ampliamente reconocidos que realzan la belleza de Eagle Beach.

Otro dato curioso es que incluso para las tortugas marinas esta playa es su favorita y la eligen para poner sus huevos, por lo que, quizás, tenga la suerte de ver el nacimiento y liberación de cientos de tortuguitas. Eagle Beach es una de las imprescindibles de Aruba, así que no se prive de dedicarle un día para disfrutarla por completo y cerrar con un hermoso atardecer.

001-001-aruba.jpg

Arashi es otra de esas playas que atrapa por su espectacularidad y despierta los sentidos. Ubicada en el extremo sur de la isla, es un destino ideal para familias que buscan nadar y tomar sol. No por casualidad es la playa favorita de los lugareños. Se caracteriza por sus corrientes suaves y su abundante vida marina, lo que la convierte en el lugar preferido para la práctica de snorkel en el Caribe. También es una elección acertada para nadadores y aquellos que están comenzando a familiarizarse en el emocionante mundo del bodyboard.

Pero si el viaje es con chicos y en familia entonces no se puede dejar de visitar Baby Beach, ya que es poco profunda y con poco oleaje, lo que la hace bastante amigable para los niños o quienes disfruten de una piscina natural. Su ambiente resulta muy agradable y cuenta con algunos locales gastronómicos en sus alrededores, lo que permite pasar el día disfrutando del sol y la arena con comodidad.

No se puede dejar fuera de las recomendaciones a la hermosa Palm Beach, una de las principales en Aruba, que se encuentra muy cercana a la zona hotelera. Esta playa es ideal si le gustan los deportes acuáticos, ya que cuenta con diversas opciones para disfrutar y divertirse al máximo. Además, sus alrededores están llenos de locales que le dan vida a la noche con música, cócteles y mucho ritmo caribeño.

Podrían pasarse horas describiendo cada una de sus playas, con sus singularidades y belleza infinita, pero hay mucho más por descubrir en esta isla que sus costas. Entre las emocionantes actividades para disfrutar se encuentran las travesías en vehículos 4x4. La aventura comienza en Punta Norte y continúa hacia el Natural Bridge (el puente natural más grande que existía, que fue derribado por el mar en septiembre de 2005). Luego, se pueden visitar las ruinas del Molino de Oro, de Bushiribana, la pintoresca Capilla de Alto Vista y el impresionante Faro California.

Aruba ofrece un abanico de experiencias para todos los gustos y cada rincón de la isla guarda un pedacito de su historia y su magia.

Cómo llegar:

Desde Rosario, Copa tiene un vuelo diario, vía Panamá, y 2 vuelos los lunes, jueves y viernes; mientras que Latam tiene un vuelo semanal, vía Lima.

Desde Buenos Aires, Avianca tiene 25 frecuencias semanales a Bogotá y Medellín. Y un vuelo diario de Bogotá a Aruba y 2 los martes, jueves, sábados y domingos. También hay vuelos diarios de Medellín a Aruba. Copa tiene 5 frecuencias diarias de Ezeiza a Panamá, desde donde hay un vuelo diario a Aruba y 2, cuatro días a la semana. También vuela Latam y Gol.

Desde Córdoba, Copa tiene un vuelo diario, vía Panamá, y dos los lunes, jueves y viernes. Latam tiene vuelos, vía Lima, los lunes, martes, jueves, sábados y domingo.

Para tener en cuenta:

Avianca tiene promociones para Aruba desde 450 dólares por persona.

Más info:

Aruba | La Isla más Feliz del Caribe para tus vacaciones