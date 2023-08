Ceden un amplio lote para hacer el nuevo cuartel de Bomberos Voluntarios

Pertenece al municipio, está en Presidente Perón y Suipacha y permitirá que la institución no tenga que compartir espacio con Zapadores

En tal sentido, detalló que “es un terreno de casi 3 mil metros cuadrados, cinco veces más grande que donde estamos actualmente, y eso nos sirve para desarrollarnos y crecer tanto en la operatividad como en capacitación”.

En tanto, el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios, Mariano Cienfuegos, recordó que la institución está cumpliendo 45 años y que “siempre estuvimos prestados en este lugar”, y mencionó que “costó mucho llegar a este momento”.

“Es difícil poner en palabras lo que estamos sintiendo todos, la familia bomberil, es muy difícil, porque la verdad que creo que, no me quiero quebrar, pero las lágrimas serían lo mejor para representar este momento, todavía no caemos”, dijo visiblemente emocionado Cienfuegos, y afirmó: “Es un acto realmente muy importante para la ciudad”.

Del acto también participaron el secretario de Gobierno, Gustavo Zignago; la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, y el Comandate General Francisco Acrap, jefe provincial de la Federación de Bomberos Voluntarios, entre otras autoridades.