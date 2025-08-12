La Capital | La Ciudad | Bomberos Voluntarios

Impulsan un fondo específico para que los Bomberos Voluntarios de Rosario compren su hidroelevador

El Cuartel local ya señó el camión hidroelevador, sin embargo, deben juntar 120 millones de pesos. Un proyecto en el Concejo busca agilizar la recaudación

12 de agosto 2025 · 17:05hs
El hidroelevador reservado por los Bomberos Voluntarios de Rosario

El hidroelevador reservado por los Bomberos Voluntarios de Rosario

En el Concejo ingresó un proyecto que busca generar fondos para que los Bomberos Voluntarios de Rosario adquieran un hidroelevador que le permitirá rescates en edificios de más de 30 metros de altura. El Cuartel 27 de Rioja al 2800 ya señó el camión y al instante comenzaron con la campaña para juntar los 120 millones de pesos restantes.

El proyecto propone crear el “Fondo Especial para la adquisición de un camión hidroelevador” a partir de “toda contribución compensatoria económica por mayor aprovechamiento constructivo que se abone por parte de desarrollos edilicios, conforme a lo establecido por la normativa que surja del expediente N° 275776”, conocida como la ordenanza de torres, que en su artículo 5 define las compensaciones por aprovechamiento exceptivo en altura.

El objetivo de la ordenanza es dotar a los Bomberos Voluntarios de Rosario con el equipamiento adecuado para atender emergencias en edificios de gran altura. “Una vez que se logre el objetivo, ya sí tener una afectación específica, que vaya por fuera de los bomberos, como históricamente pasó, es decir, afectarla a patrimonio histórico o a obras públicas", explicó María Fernanda Gigliani, autora del proyecto, a La Capital.

Bomberos hidroelevador 1.8 (3)

La concejala reconoció en Rosario “una ciudad que construye cada vez más en altura y con edificios pegados uno a otros”, por lo que “si hay algún siniestro, se hace muy difícil contenerlo” con las herramientas que cuentan hoy los Bomberos Voluntarios de Rosario.

La propuesta llega al mismo tiempo que se debate una ordenanza para definir los parámetros de construcción de torres de 45 a 120 metros de altura, según la zona de Rosario. “¿Por qué no pensar que justamente las compensaciones que vengan de ese tipo de construcciones puedan ir a cubrir una demanda que tienen nuestros bomberos?”, se preguntó Gigliani.

"Estamos muy por debajo del equipamiento que necesitaríamos para una ciudad, no solamente por la cantidad de habitantes que tenemos, sino además, por la cantidad de construcciones en altura que tenemos”, agregó Gigliani.

120 millones de pesos para un hidroelevador

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Rosario anunció el inicio del proceso de compra de un camión hidroelevador articulado, lo que significa un salto de calidad en las tareas de este cuerpo de rescate. El cuartel 27 de la ciudad ya señó el vehículo con 15 millones de pesos y ahora comenzaron los esfuerzos para conseguir los 120 millones de pesos restantes.

En la región existen otros cuarteles de bomberos con vehículos de trabajo en altura, pero la distinción que tiene la máquina que buscan adquirir los voluntarios “es que posibilita el ingreso a lugares que otras no”, señaló Marcos Escajadillo, director de Protección Civil de Santa Fe a La Capital. Esta nueva herramienta será “complementaria” a las existentes en la provincia.

Bomberos hidroelevador 1.8 (4)

"El hidroelevador está rondando los 135 millones de pesos. El cuartel lo ha señado para que no se venda, pero hay que salir a buscar los 120 millones restantes", dijo David Sali Royo, jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rosario, a La Red Rosario.

Para ello, los bomberos voluntarios reiteraron la importancia de sumar más socios, con cuotas desde los 3 mil pesos. Además, lanzaron una serie de actividades para recaudar los fondos restantes como la fiesta retro del próximo 16 de agosto en el Salón Lua de España al 800. “Habrá artistas invitados y bandas en vivo. Todo lo que ingrese va a estar orientado a este hidroelevador, que es sumamente importante", indicó Sali Royo.

Por qué es importante el hidroelevador para Rosario

El hidroelevador permitirá trabajos en altura. Con esta adquisición, los bomberos voluntarios podrán alcanzar los 32 metros de altura, además se trata de un medio aéreo de trabajo en altura articulado, es decir, con la flexibilidad necesaria para tomar posiciones privilegiadas para combatir el fuego o rescatar a los rosarinos en situaciones de emergencia.

Los bomberos tuvieron que buscar este tipo de camión en Países Bajos y será un salto de calidad para el cuerpo de Rosario, que hoy cuenta con unidades con 25 años de antigüedad, “lo cual limita el tiempo de respuesta”, lamentó Sali Royo. En una ciudad que crece y crece, más en forma vertical que horizontal, Sali Royo remarcó que esta adquisición “no es para bomberos voluntarios, es para la ciudadanía".

Bomberos hidroelevador 1.8 (2)

En la actualidad, en caso de una emergencia en altura, los bomberos de Rosario tienen que recurrir a otros cuarteles como los de Villa Gobernador Gálvez, Pavón, Arroyo Seco o Las Parejas. "No pedimos que se atrase el crecimiento de la ciudad, sino establecer los recursos necesarios”, explicó Sali Royo y recordó la ordenanza que indica que las constructoras que superen los metros permitidos de construcción deben abonar un compensatorio a la Municipalidad, que es destinado al Cuartel 27. En esta misma línea, apoyó el reclamo de Fernanda Gigliani por los aportes adeudados de la construcción de Puerto Norte. “ El compensatorio bien utilizado puede ayudar a salvaguardar vidas y bienes, que es nuestra misión", arremetió el bombero.

Construyó de más en Puerto Norte y quieren saber si pagó la compensación

Una vieja polémica se desempolvó en el Concejo. La concejala de Iniciativa Popular, Fernanda Gigliani, presentó un pedido de informes para conocer el detalle de los pagos que la empresa Ingeconser, hoy concursada, debió abonar por construir por encima del máximo permitido en la costa norte de Rosario, concretamente sobre los silos donde se levanta Puerto Norte Design Hotel.

De este modo, la concejala volvió a poner en agenda la deuda pendiente con el municipio y los fondos de compensación que debían ser destinados a los Bomberos Voluntarios de Rosario, y que representaban 1,3 millones de pesos a valores de 2013, lo que hoy significaría, si se tiene en cuenta la inflación de los últimos 12 años, unos $350.000.000 de pesos, según estiman desde el Cuartel 27.

Noticias relacionadas
Los artistas pintarán en vivo para dar forma a un nuevo Museo a Cielo Abierto, un circuito de murales que quedará como patrimonio cultural y visual del barrio.

Muralistas pintarán un Museo a Cielo Abierto en barrio Alvear

Copa Airlines tenía viajes directos a Panamá

Copa Airlines definió qué hará tras el anuncio de cierre del Aeropuerto de Rosario

El boleto de colectivo se puede pagar desde el QR de Mercado Pago. 

Cómo pagar el boleto de colectivo en Rosario con Mercado Pago

Los tomates esperan por ser adquiridos en el mercado de productores

Crisis del tomate: caen 60% las ventas en el Mercado de Productores de Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Newells vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Newell's vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Lo último

Messi concejal: un imitador del jugador será candidato y quiere llevar su nombre en la boleta

Messi concejal: un imitador del jugador será candidato y quiere llevar su nombre en la boleta

Impulsan un fondo específico para que los Bomberos Voluntarios de Rosario compren su hidroelevador

Impulsan un fondo específico para que los Bomberos Voluntarios de Rosario compren su hidroelevador

Puerto de Rosario, el gobierno provincial mueve la agenda con los cordobeses

Puerto de Rosario, el gobierno provincial mueve la agenda con los cordobeses

Copa Airlines definió qué hará tras el anuncio de cierre del Aeropuerto de Rosario

La compañía área canceló todos sus vuelos y le ofreció varias alternativas a los pasajeros que iban a utilizar la terminal local entre septiembre y diciembre

Copa Airlines definió qué hará tras el anuncio de cierre del Aeropuerto de Rosario
Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que continúa impune
Policiales

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que continúa impune

Cómo pagar el boleto de colectivo en Rosario con Mercado Pago
La Ciudad

Cómo pagar el boleto de colectivo en Rosario con Mercado Pago

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1% en agosto: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1% en agosto: qué pasó con el blue en Rosario

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero
Policiales

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero

Crisis del tomate: caen 60% las ventas en el Mercado de Productores de Rosario
La Ciudad

Crisis del tomate: caen 60% las ventas en el Mercado de Productores de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Newells vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Newell's vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Crimen en Empalme Graneros: el desgarrador adiós de la expareja de la mujer acribillada

Crimen en Empalme Graneros: el desgarrador adiós de la expareja de la mujer acribillada

Ovación
Un exentrenador de México frenó la rivalidad con Argentina: Ellos ni nos voltean a ver
Ovación

Un exentrenador de México frenó la "rivalidad" con Argentina: "Ellos ni nos voltean a ver"

Un exentrenador de México frenó la rivalidad con Argentina: Ellos ni nos voltean a ver

Un exentrenador de México frenó la "rivalidad" con Argentina: "Ellos ni nos voltean a ver"

Newells vuela a la ilusión: una sorpresa en el once de Fabbiani para la final ante los tucumanos

Newell's vuela a la ilusión: una sorpresa en el once de Fabbiani para la "final" ante los tucumanos

El defensor de Central Facundo Mallo vuelve a estar en la mira de un equipo histórico de Brasil

El defensor de Central Facundo Mallo vuelve a estar en la mira de un equipo histórico de Brasil

Policiales
Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que continúa impune
Policiales

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que continúa impune

Una agente policial fue condenada a 15 años de prisión por matar a un hombre en una discusión

Una agente policial fue condenada a 15 años de prisión por matar a un hombre en una discusión

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero

La Ciudad
Impulsan un fondo específico para que los Bomberos Voluntarios de Rosario compren su hidroelevador
La Ciudad

Impulsan un fondo específico para que los Bomberos Voluntarios de Rosario compren su hidroelevador

Menores ante la ley: un juez juvenil pide no actuar con populismo punitivista

Menores ante la ley: un juez juvenil pide "no actuar con populismo punitivista"

Muralistas pintarán un Museo a Cielo Abierto en barrio Alvear

Muralistas pintarán un Museo a Cielo Abierto en barrio Alvear

Copa Airlines definió qué hará tras el anuncio de cierre del Aeropuerto de Rosario

Copa Airlines definió qué hará tras el anuncio de cierre del Aeropuerto de Rosario

Trasladaron en helicóptero a un motociclista tras un choque en Circunvalación
La Ciudad

Trasladaron en helicóptero a un motociclista tras un choque en Circunvalación

Un chico de Fray Luis Beltrán espera la donación de un corazón en el Garrahan
La Región

Un chico de Fray Luis Beltrán espera la donación de un corazón en el Garrahan

Gremios docentes definen si aceptan la oferta salarial del gobierno provincial
LA CIUDAD

Gremios docentes definen si aceptan la oferta salarial del gobierno provincial

Comprar dólares en Naranja X, Mercado Pago y Ualá: ¿Qué billetera virtual conviene más?
Información General

Comprar dólares en Naranja X, Mercado Pago y Ualá: ¿Qué billetera virtual conviene más?

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión
Policiales

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay
POLICIALES

Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay

Créditos Nido: estos son los ganadores del décimo tercer sorteo
LA CIUDAD

Créditos Nido: estos son los ganadores del décimo tercer sorteo

Un herido al volcar un camión en la ruta entre Casilda y Carcarañá
LA REGION

Un herido al volcar un camión en la ruta entre Casilda y Carcarañá

Buscan estimular la donación de sangre y generar un nuevo perfil de voluntario
LA CIUDAD

Buscan estimular la donación de sangre y generar un nuevo perfil de voluntario

Crimen en Empalme Graneros: el desgarrador adiós de la expareja de la mujer acribillada
La Ciudad

Crimen en Empalme Graneros: el desgarrador adiós de la expareja de la mujer acribillada

Quién es Ian Moche, el niño con autismo que denunció a Milei ante la Justicia
Información General

Quién es Ian Moche, el niño con autismo que denunció a Milei ante la Justicia

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado
Policiales

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Fin de la Ley de Nietos: ¿qué pasa con los turnos para obtener la ciudadanía española?
Información General

Fin de la Ley de Nietos: ¿qué pasa con los turnos para obtener la ciudadanía española?

Kulfas: Milei es un gran impulsor de la industria del resto del mundo

Por Alvaro Torriglia
Economía

Kulfas: "Milei es un gran impulsor de la industria del resto del mundo"

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay
POLICIALES

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años
POLICIALES

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

El Turco García va por un nuevo desafío y anunció que será candidato a diputado nacional
Ovación

El Turco García va por un nuevo desafío y anunció que será candidato a diputado nacional

El tiempo en Rosario: un martes algo nublado pero con la máxima en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes algo nublado pero con la máxima en alza

El gobierno evalúa un plan canje para autos para impulsar las ventas de 0 km
Información General

El gobierno evalúa un plan canje para autos para impulsar las ventas de 0 km

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su cuenta personal
Política

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su "cuenta personal"