Todos por Nico: el hospital de EEUU aceptó el tratamiento del niño rosarino y está a un paso de viajar

Cabe destacar que Nicolás Fortuna es titular de una cuenta bancaria benéfica en el Banco Municipal de Rosario , con su padre Luciano como cotitular, que permite recaudar el dinero para que viaje a Estados Unidos. La particularidad de este tipo de cuenta es que tiene un fin, un motivo, en este caso el tratamiento del pequeño en el exterior . Cuando se abrió la cuenta en 2022, cuando viajaron a Barcelona, la familia tuvo que presentar documentación especial: presupuesto de la terapia en el país del exterior, historia clínica y rechazo expreso de la Obra Social a conseguir el tratamiento en Argentina, que se renueva cada vez que se activan las campañas . Además, explicar el por qué. Con el aval del banco, el dinero que ingresa solo puede ser atesorado , sin posibilidad de utilizar otro servicio. " Como se mueve mucho dinero no te permiten comprar dólares mientras vamos recolectando, tampoco confeccionar un plazo fijo. Nada. Es una cuenta que está exenta de impuestos porque es solidaria ", explicó Luciano a La Capital , que este año tuvo que presentar el presupuesto del hospital estadounidense.

Una vez que la familia de Nicolás llegue al monto le permitirán comprar dólares para realizar ese pago y que Nico pueda viajar. Cada evento que la familia realiza debe ser avisado a la entidad bancaria, que lleva adelante un legajo ante cualquier eventualidad o solicitud de agencias de control.

"Si queda un saldo, tengo que justificar la utilización siempre en torno a la causa de Nico, como puede ser para comprar los pasajes de avión", agregó Luciano Fortuna. En este sentido, la familia recordó que están tocando todas las puertas y consultando con todas las agencias para conseguir descuento o promociones para los pasajes ya que Luciano viajará junto a su hijo para la primera parte del tratamiento.

Una campaña hasta el cansancio

Desde que la familia Fortuna puso en marcha la campaña para que Nico llegue a Nueva York y reciba un tratamiento no invasivo de tres años de duración en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, de Nueva York, Estados Unidos, no frenan. Desde sorteos, bingos, feria de libro, espectáculos solidarios, movidas en calle San Luis y el estadio de Rosario Central, mensajes de difusión de influencers y hasta una mención en el Rosario Day del canal de streaming Olga fueron algunos de los tantos eventos que aportaron a la causa para superar el 80% de nivel de recaudación. “Falta poco igualmente, pero es el maldito tipo de cambio. Íbamos a transferir un lunes para ir a Barcelona y cuando nos levantamos el dólar había saltado muchísimo”, lamentó Pamela, mamá de Nico.

No es la primera vez que afrontan esta problemática. "Si no se terminan las campañas rápido, sube el tipo de cambio y te afecta el monto. Esperábamos que no pasara, venía estable”, contó Pamela. La misma situación, reconoció la madre de Nicolás, sufrieron los niños que buscan llegar a sus tratamientos particulares en el exterior.

De todas formas, la familia continúa, sigue peleando por conseguir lo restante y así pensar en el viaje a Estados Unidos. Solo en los próximos 30 días la familia Fortuna organizó una rifa Canalla con premios como la camiseta de Ángel Di María o Ignacio Malcorra, un Zumbathon con bingo el próximo 20 de julio en la Plaza de las Ciencias desde las 10 y un megasorteo con más de 35 premios entre los que se encuentra una moto, un smart tv y una bicicleta deportiva. Además, el próximo 31 de julio en el salón Aires de Fisherton el diseñador y estilista Tony Escobar realizará un desfile en beneficio de Nicolás.

El tratamiento en Estados Unidos

“Si Nico tiene otro tratamiento por hacer y existiese en el mundo, hay que lucharlo para que lo haga”, dijo la pediatra Andrea Schifino y retumba en la cabeza de Pamela y Luciano, los papás de Nicolás Fortuna, el niño rosarino de 8 años que pasó el 80% de su vida en un hospital afectado por un neuroblastoma, un tipo de cáncer desarrollado en las células nerviosas neuroblastos. A partir de esa frase, los padres reactivaron el "Todos por Nico" y decidieron planificar un tratamiento en Estados Unidos para que el sistema inmune de Nico responda de la mejor manera. Una tarea que no se presenta accesible debido a que necesitan un presupuesto de 150 mil dólares.

A los 3 años, Nicolás Fortuna fue diagnosticado con neuroblastoma. Era marzo del 2020 y ya se había declarado la pandemia por coronavirus. Pamela y Luciano, desde su casa de zona sur, iniciaron un sin fin de visitas al médico y un tratamiento que aún hoy continúa.

Pamela y Luciano se anoticiaron de un tratamiento no invasivo de tres años de duración en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, de Nueva York, Estados Unidos, que tiene un costo de 150 mil dólares, pero el cual presupone menos efectos secundarios o adversos y reforzar sus defensas.

La situación de Nico invadió las redes en noviembre pasado por ser el primer paciente al cual le permitieron compartir su tiempo de internación en el Sanatorio de Niños junto con Nikita, su perra salchicha y fiel compañera. No obstante, el pequeño se hizo conocido en 2022 cuando sus padres expusieron su caso y pidieron colaboración a la comunidad para afrontar el tratamiento en Barcelona y presionar a la prepaga Osde a reconocer el caso. Ese año, lanzaron Todos por Nico y conmovieron a la sociedad.

“Me preguntó cómo era el hospital de Nueva York y le tuvimos que explicar que no iba a estar internado porque es ambulatorio. Nos respondió que en esas condiciones iba a ir”, reveló emocionada Pamela a La Capital, y agregó: “Él solo quiere jugar”.

Nico asiste al Colegio San José y por la tarde entrena en el club de barrio Abasto. Salta, se ríe, cae, entra y sale y entra en la mirada de sus profesores en los recreos y ha sabido llegar a su casa entre risas y algún que otro moretón. No le gusta perderse cumpleaños y el cansancio de los adultos parece no ponerle freno a su disfrute al máximo de cada momento. Pamela, Luciano y toda su familia lo ven y no bajan los brazos, sin importar el escollo que esté delante.