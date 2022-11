Virus: "Es muy loco, pero en los 80 nos criticaban por ser muy profesionales"

—Esta gira se anuncia como “La despedida”. ¿Es realmente así?

—La palabra “despedida” suena un tanto melancólica. La verdad es que vamos a estar girando por varios años, porque se sigue sumando gente que nos llama y nos pide shows. Pero no vamos a parar y en cinco años volver y empezar otra gira. No. Ya llevamos 42 años y queríamos darle un cierre a nuestra carrera agradeciendo la compañía de la gente de tanto tiempo y de las nuevas generaciones, porque hay mucha gente joven que no nos ha visto en vivo. Incluso vamos a tocar en lugares donde nunca estuvimos como España y Estados Unidos. Esta gira no tiene una mirada para atrás ni melancólica, nosotros a la vida siempre la vimos hacia adelante.

—El tour coincide con los 35 años de “Superficies de placer”, un clásico total de los 80 que se grabó en una etapa muy difícil para la banda. ¿Cómo ves hoy ese disco, con tres décadas de perspectiva?

—Hay una cosa muy paradójica con ese disco. El disco anterior había sido “Locura”, que fue un álbum número uno en ventas en toda Latinoamérica. Y cuando grabamos “Superficies de placer” recuerdo que con Federico y Julio dijimos: “Este es el mejor disco que hicimos musical y líricamente, es el punto de madurez más alto que hemos alcanzado”. Pero después fue recibido espantosamente por la prensa y la misma compañía discográfica nos rescindió el contrato. Nos decían que era un disco que no tenía hits. Nosotros siempre hicimos música porque amamos lo que hacemos y el éxito para nosotros es una consecuencia del trabajo. Nunca nos poníamos como propósito hacer un disco para vender. Siempre fuimos un poco contra la corriente, y es muy loco y agradable también que ahora “Superficies...” sea considerado un clásico, cuando en su momento por poco nos agarran a patadas (risas). Eso fue una constante en Virus. Ya en el primer disco la compañía discográfica nos dijo: “Cambian las letras y la música o rescindimos el contrato”. Y nosotros preferimos rescindir el contrato. Siempre tuvimos muy claro nuestro rumbo y no lo torcimos por nada, pero eso fue mucho más duro cuando nos enteramos de la enfermedad de Federico. En ese momento, que te diagnosticaran HIV era una sentencia de muerte, y eso te pone delante de la cara muchas cosas. ¿Para qué me sirve el éxito si me enfermo de algo y no me puedo curar? No hay dinero, poder ni éxito que sirva. Eso influyó mucho en la lírica del álbum y también en la música, porque es un disco muy reflexivo, sin esa cosa alegre y divertida de los anteriores.

Virus - Encuentro en el Río (Album Version)

—¿Ustedes tenían conciencia en ese entonces del valor de su obra, más allá de estar convencidos de lo que hacían?

—No sé. Creo que tuvimos un gran acierto que fue concentrarnos en la obra y no en la exposición personal. Virus es un grupo que, si bien hoy es escuchado en todos lados, nunca llegó a ser híper masivo. Como te dije, cuando vos tenés todas las miradas puestas y sabés cómo hacer un hit, pero decidís seguir tus preocupaciones artísticas, eso te ubica en un lugar de bajo perfil. Para nosotros el objetivo siempre fue el arte, el arte es algo superior a nosotros. Si después llegaba el éxito, fantástico, y si no estaba todo bien.

—El legado de Virus se ve en bandas como Miranda, como Indios, y en solistas como Javiera Mena. ¿En qué otros músicos lo notás?

—En muchos. No es que lo note, sino que nos llaman y hacen versiones de nuestros temas. Desde Babasónicos hasta Bándalos Chinos. Con Joaquín Vítola (el líder de Indios) somos amigos y he tocado con él. Mirando para atrás, nosotros nos comimos muchos palos por preocuparnos por el vestuario, los peinados y las puestas en escena, y hoy no existe ningún artista que no se fije en eso. Es más, hoy hay artistas que valen más por la imagen que por el trabajo musical. Hay toda una camada de grupos que tienen influencias de Virus pero no se parecen en lo musical exactamente, porque lo que han tomado es el concepto más que nada. Han incorporado todo un concepto laboral que tiene que ver con el profesionalismo, con cuidar todos los detalles en escena. Recuerdo que en los 80 nos criticaban por ser muy profesionales (risas). Es totalmente loco pero fue así.

—Tenés tres hijos. ¿Alguno se dedicó a la música? ¿Qué comparten con vos en ese sentido?

—No, nada que ver con la música (risas). Mis hijos se llaman Bianca, Lua y Caetano. Bianca es bioquímica, Lua es filósofa y Caetano, el menor, vive conmigo todavía. Yo no estoy muy aggiornado, pero Caetano escucha trap y todo eso que se escucha ahora, las músicas urbanas. Yo no coincido para nada con los músicos que descalifican al trap, porque los temas del trap no hacen otra cosa que pintar una realidad. Una realidad que es dificilísima para el país. Es gente que apenas se levanta lo primero que ve son tiros, drogas, violencia y corrupción. ¿Qué queremos que escuchen, Vivaldi? Nosotros estuvimos en el Quilmes Rock y en el mismo escenario tocó Trueno, pude ver su prueba de sonido y los músicos de su banda me parecieron de un nivel increíble. Hay lugar para todos en la música. Si un Barenboim se pone a analizar un tema de rock and roll te va a decir que es algo absolutamente elemental. Si nos ponemos a analizar el rock técnicamente tampoco vamos a sacar conclusiones muy altruistas (risas).

—Benito Cerati va a hacer un tema con ustedes en el show de esta noche. ¿Cómo es la relación con él?

—Es una relación que viene de nuestro vínculo con Soda, que es muy viejo: Federico produjo el primer disco de ellos, Soda pasó a formar parte de nuestra agencia y también hicimos giras juntos. Siempre tuvimos una relación de mucha amistad y un norte en común. Y a los hijos de Gustavo los conocemos desde muy chiquitos. Para el Quilmes Rock surgió que Benito subiera a hacer con nosotros “Luna de miel” y la pasamos muy bien. Fue muy emotivo y nos movió el corazón de una forma tremenda. Esto de Rosario fue sorpresivo. Benito me escribió y me dijo que él toca el sábado (por mañana) en Rosario y me pidió por favor si podía venir a cantar con nosotros. ¡”Por favor” nos pidió! (risas). ¿Qué “por favor”? Para nosotros es un lujo. Y puede parecer loco pero también hay una cuestión casi paternal en el medio, algo muy sensible.