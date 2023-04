Un tercio de los pasajeros rosarinos ya se pasó a la tarjeta Sube

Como en toda transición, hubo algunos problemas técnicos que se están solucionando. "Hay algunas validadoras arriba de las unidades que no funcionan bien porque hubo un problema de compatibilidad con las consolas de los coches, los teclados que tienen los choferes. Así que hubo que cambiarlos", explicó Torres. Sin embargo, los equipos técnicos de Nación y Rosario trabajan codo a codo en buscar respuestas a los inconvenientes que van surgiendo. "Estamos sincronizando con el municipio. Esta es una implementación enorme. Pero estamos por el buen camino", manifestó.

Franquicias

Por otro lado, durante el proceso de implementación del sistema en Rosario, algunos usuarios han hecho pública su preocupación por no poder seguir con los beneficios que traía la tarjeta Movi. En ese sentido, Torres expresó que los atributos de Sube vienen a sumar, y los que estaban “por supuesto está a cargo la Municipalidad”.

"La Sube no vino a quitar beneficios, sino a complementar lo que ya existían y sumarles otros atributos. Lo beneficios municipales o provinciales, son cartera de cara jurisdicción” dijo. Y detalló que desde el Estado nacional no se puede imponer ni la tarifa, ni las condiciones en que los municipios desarrollan el transporte público local.

En ese sentido, dijo que "Sube no puede cubrir a nivel de detalle las particularidades de cada localidad, puesto que es un sistema de pago de transporte nacional y multimodal. Si bien hay tarjetas locales, que aplican determinados beneficios bajo el modelo de abonos, que es más sencillo de desarrollar en una ciudad, no tienen la misma simplicidad de ser aplicados a nivel nacional".

De esta manera, apuntó que "una tarjeta que carga dinero en Rosario puede ser usada en cualquier otra localidad y viceversa. Sube suma beneficios, no resta, y la jurisdicción tiene que aportar los que ya existían. Por ejemplo, los beneficios de pasajeros frecuentes deben ser trabajados por cada localidad”, cerró.

Kiosqueros alertan

La Cámara de Kiosqueros de Rosario se manifestó institucionalmente en contra del cobro de plus en el servicio de carga de tarjeta Sube, y aclaró que ninguno de sus asociados ha incurrido en ese accionar. "Las diferentes problemáticas que tenemos los comerciantes, no las tiene que pagar el usuario de transporte público", expresó su presidente, Marcos Difilippo.

El referente recordó que la entidad llegó a un acuerdo con el equipo de trabajo del ministro de Transporte de Nación, Diego Giuliano, a través de la firma de un convenio para que los kioscos tengan un 1% de ganancia sobre el total cargado, y para comprar al proveedor y vender la tarjeta al precio oficial de 490 pesos, más la renovación de los posnets. Pero aclaró: "La realidad es que hoy todavía hay muchos kioscos que están trabajando con un 0% de ganancia, y están teniendo un costo mensual de 5.000 a 7.000 pesos para poder brindar el servicio de carga de tarjeta", sostuvo.

Esta semana, la comisión de Servicios del Concejo debatió el caso de diferentes comercios que fueron denunciados por cobrar este plus, que no están asociados a la cámara. "No lo avalamos institucionalmente, pero también llamamos a los concejales de Rosario a caminar las calles de la ciudad, a acercarse a estos comerciantes y a preguntarle por qué están trabajando de esta manera. Porque la culpa no la tiene el comerciante ni el usuario de transporte público, sino el tercero que está perjudicando ambas partes".

De lo contrario, la consecuencia de exponer a los pequeños comercios será "la misma que pasó con la tarjeta Movi, que hoy nadie quiere brindar el servicio de carga. Los puestos municipales han cerrado con la pandemia y no han vuelto a abrir. En los barrios hay usuarios que caminan de 15 a 20 cuadras para poder cargar la tarjeta y en muchos casos también les están cobrando el plus", contó.