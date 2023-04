Llueven las denuncias por cobro de plus en la recarga de la Sube

El último fin de semana largo empezaron a llover las denuncias de vecinos de Rosario por un problema histórico del sistema de transporte de la ciudad: el cobro de un plus para cargar la Sube, un mal que se arrastra desde la Movi y que ya tiene 100 reclamos en un mes por los canales oficiales. El concejal Carlos Cardozo recogió las inquietudes e ingresó al Palacio Vasallo un pedido para que el Ministerio de Transporte de la Nación, Movi, Banco Nación y Banco Municipal adviertan a los comercios que no insistan con la práctica.

La situación fue admitida por la Cámara de Kiosqueros de Rosario, desde donde recordaron que vienen trabajando en una solución desde la implementación del nuevo sistema. Hasta marzo, los comerciantes no tenían ganancia, e incluso brindar el servicio de carga de tarjeta de Sube les insumía un costo de entre 5 y 7 mil pesos por mes . Como los asociados no querían perder dinero, cobraban un plus. Pero a partir de un convenio suscripto con el Ministerio de Transporte de Nación, ahora sí reciben un porcentaje de rentabilidad del 1% sobre el total cargado .

“Bajo ese acuerdo, nos comprometimos al no cobro del plus y a tener la tarjeta a la venta a precio oficial de 490 pesos. Nosotros como institución llamamos a no cobrar el recargo, pero ya depende de cada comerciante. Todos saben a lo que se arriesgan cobrando el plus. Es un problema que lo veníamos teniendo también con la Movi”, señaló Marcos Difilippo, presidente de la entidad.