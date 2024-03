"Tenemos que volver a hablar con los chicos sobre cómo funciona el sistema democrático"

En una charla con La Capital , Leibiker cuenta de qué se trata “Siglo para chicos”, y cómo es el desafío de integrar autores de literatura infantil con especialistas que escriben para el mundo adulto. “Esta idea me precede, es de la propia editorial que desde hacia un tiempo pensaba en una colección para chicos. Durante la pandemia se retomó, y así fue como me convocaron. Me resultó muy atractiva la propuesta de lanzar algo totalmente nuevo, estoy desde hace un año, lanzamos los primeros libros y estamos muy abocados a pensar lo que queremos ofrecer porque son libros de Siglo XXI para chicos”, precisa la editora, que se remonta a los orígenes de un proyecto hoy materializado.

-Cuando pensaron en llegar al público infantil y juvenil, ¿a qué lectores apuntaron? ¿Cómo caracterizarías a estos niños y niñas lectoras, con qué intereses y gustos?

-Pensar en eso fue, justamente, lo que nos guió. Por un lado, pensamos en el catálogo de siglo XXI y quiénes eran sus lectores, qué intereses, preocupaciones y deseos tienen. Y tienen que ver con la no ficción, el ensayo, la política, la sociología y la historia, entonces pensamos que el lector de “Siglo para chicos” tenía que estar cerca de ese lector adulto. El libro infantil de no ficción es un mercado que no está tan explorado, y ese es un espacio donde la editorial podía entrar con mucho capital simbólico previo. También pensamos en los contenidos de los libros, como por ejemplo todo lo que tenga que ver con la construcción de la ciudadanía y, sobre todo, en quiénes son los autores de Siglo XXI. Entonces, empezamos a trabajar en integrar el mundo de los autores para chicos con el mundo de los autores de siglo. Lo cierto es que, así como Siglo XXI no tiene un solo lector sino muchos lectores, con los chicos pasa lo mismo. Habrá alguno que se interese más por el humor, otro por la historia, otro por la ficción, y queremos llegar a todos esos chicos.

-El sello sale con grandes nombres de la literatura: reedita una obra de Graciela Montes, suma a Liliana Bodoc y Luis Pescetti. ¿Qué otros autores o autoras serán parte de esta integración de la que hablás?

-Hicimos un cruce que nos resultó natural y nos pareció que podía funcionar. Desde las voces de Graciela Montes y Paula Bombara, que conocen cómo llegar con el discurso al mundo de la infancia, con autores que tienen un recorrido para adultos y que conocen mucho de su disciplina. Entonces, la idea es llegar a los chicos con discursos disciplinares muy serios y elaborados, y construirlos para que les puedan llegar bien. En la reedición de la obra de Graciela Montes "¿Qué es esto de la democracia?", sumamos autores como José Natanson que escribe sobre “Por qué hay tantas provincias”, hay otro libro que se llama “¿Cómo funciona el Congreso?" que lo escribe Noelia Barral Grigera, y pensamos en libros nuevos que no existían en la colección original como por ejemplo “¿Qué es la inflación?”, por Jairo Straccia.

-Me detengo en este rescate que hacen de la obra de Montes. Las nuevas generaciones son nativas democráticas, ¿creés que es imperioso repasar con los chicos los valores de la democracia?

-Cuando se me ocurrió reeditar esta colección que tenía en el recuerdo, la releí y me pareció que, si bien había que hacerles ajustes, la obra tenía una enorme actualidad y que teníamos que volver a hablar con los chicos sobre cómo funciona el sistema democrático. Creo que hemos dado muchas cosas por hecho y quizá haya sido un error no volver hablar de estas cosas, en un lenguaje que se comprenda hoy, y con las problemáticas que se agregaron a lo que decían esos libros en los años 80.

-¿Puede servir de recordatorio también a los adultos?

-Absolutamente, estos libros también hablan de las deudas de la democracia, de esas cosas que la democracia todavía no ha logrado resolver. Porque si no volvemos al discurso de los 80, que con sentido plateaba que la democracia todo lo podía, y volver a ese discurso sería un gran error, porque sabemos que eso no ocurrió para todos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ponemos en discusión a la democracia o nuestro uso de la democracia?.

-¿Graciela Montes participó de esta reedición?

-Graciela es cabeza de este proyecto, en sus intervenciones siempre amplía las ideas porque entiende cómo leen los chicos. Además, no baja línea, en su trabajo siempre está “ojo, no les digamos como tienen que pensar, contémosle como son las cosas”. Es muy interesante lo que hace Graciela, porque lo que ella plantea es que a los chicos hay que darles contexto, contarles cómo era antes, en qué contexto estamos haciendo ciertas afirmaciones, porque para alguien que no tiene historia, en el vacío eso no quiere decir nada. Paula Bombara, como autora de literatura infantil muy actualizada, también nos está ayudando a una lectura crítica de todos los textos.

-¿Por qué creés que está tan instalado ese mito que afirma que los chicos no leen?

-Me parece que a todos nos pasa, sobre todo a quienes somos lectores, que tenemos una idea de nosotros mismos en la infancia, una especie de autorreferencia donde había una cantidad de tiempo dedicada a la lectura que hoy no es el mismo. Pero, claro, cuando éramos chicos la competencia era la tele, en algunos ratos y punto. Hoy el libro compite con un montón de ofertas para pasarla bien, entonces creo que seguramente hay una menor tasa de tiempo dedicada a la lectura, pero lo que hay es muchísimos más lectores. Creo que también ahí hay una inversión de la mirada del adulto, que como los adultos leemos menos, creemos que todos hacen lo mismo que nosotros.

-¿La didactización de la lectura atenta contra la literatura infantil cuando le pega a la posibilidad del disfrute?

-Estoy de acuerdo con eso, pero creo que cuando el libro de literatura entró fuerte en la escuela, a fines de los 80 y 90, de la mano de autores como Montes, Maria Elena Walsh, Graciela Cabal, Silvia Schujer, Ricardo Mariño y Laura Devetach, fue una fiesta porque se leía un montón. Luego, cuando la escuela se dio cuenta de que ahí había un recurso didáctico muy potente y empezó a pedir a los chicos que subrayaran sustantivos y que respondieran preguntas, probablemente eso desalentó cierta idea del placer. Pero creo que hoy hay mucha variedad, hay escuelas donde aún se subrayan sustantivos, pero hay muchas otras escuelas que elaboran proyectos lectores que van por otro lado. No por nada hay tantos clubes de lectura y una necesidad de armar comunidades lectoras. Hoy, la escuela tiene muchos más libros que hace 40 años, hay bibliotecas escolares y mucha lectura en el aula. En todos estos años, las escuelas han funcionado como un invitación a la lectura, porque es el lugar donde los chicos tienen la oportunidad de encontrarse con los libros, no olvidemos que en muchas casas argentinas no los hay.

-Actualmente, hay una avanzada sobre la ley del libro que desprotege la actividad librera. ¿Qué mirada tenés sobre el tema?

-Estamos tratando de entender porqué alguien querría derogar algo que no le cuesta nada al Estado y que funciona bien, porque permite una diversidad de librerías y de puntos de venta que es tan rica en el país. Es difícil de comprender porqué pegarle al sector. En un encuentro con varias editoriales, el director de Siglo XXI decía algo con lo que concuerdo: tenemos una industria muy potente, tenemos muchísimas editoriales y eventos, una feria del libro que es faro en Latinoamérica, una cantidad de librerías pequeñas, medianas y grandes. Hay que profundizar en ese sentido, en vez de traer ideas nuevas que arruinan lo que funciona bien. Creo que es un riesgo meterse con esa ley, sobre todo porque no es un problema para nadie.