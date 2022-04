Rosario, cine y censura 2: de las funciones especiales a las videocaseteras

La arbitrariedad de los censores hizo que algunos filmes se estrenen o vayan cortados en algunas ciudades y en otras no

Violencia política y terrorismo de Estado, con su estela de exilios, desapariciones y muertes, fueron el ápice de un plan económico dedicado a favorecer a los civiles, aliados a los militares, miembros de la oligarquía nacional, y que sembró deuda y pobreza. En los ámbitos de la cultura y del cine no podía ser diferente.

La primera decisión de los militares genocidas fue llevar el Ente Calificador a la Secretaría de Información Pública, siempre en la órbita de la Presidencia de la Nación, para que los controles sean más directos y personalizados.

De todos modos, parece ser que la cinematográfica en sí misma no fue una industria que el Proceso haya señalado como problemática para su proyecto económico liberal.

Producciones ligeras, entre ellas las comedias pasajeras de Aries Cinematográfica, las militarizadas de Palito Ortega y las picarescas de los hermanos Sofovich, llenaban las salas de espectadores. Es decir, el cine “no tuvo un período de prosperidad (...) pero tampoco tuvo una crisis de subsistencia” e hizo buenos negocios. Con someterlo ideológicamente, la dictadura estaba conforme.

fotografodesenoras01.jpg Imagen del afiche de promoción del filme de 1978 "Fotógrafos de señoras" dirigido por Hugo Moser con Jorge Porcel y Graciela Alfano. Aries Cinematográfica Argentina

Por las buenas...

Como se señaló anteriormente, era casi imposible producir cine sin ayuda del Estado y era allí donde los funcionarios del Proceso ejercían su poder. El control comenzaba con el otorgamiento o no de subsidios y premios a determinados proyectos con el consentimiento del Instituto Nacional de Cinematografía (INC), o bien se ejercía la censura sobre la película (con cortes parciales del filme o directamente se lo prohibía) a través del Ente de Calificación Cinematográfica.

La autocensura de los productores y directores primero, o de los distribuidores y exhibidores después, hacía el resto. Y si eso no ocurría, la Secretaría de Información Pública no solamente controlaba a las instituciones antes mencionadas sino también a los hacedores de la industria. Y si los díscolos no entendían por las buenas, también estaba la Alianza Anticomunista Argentina o Triple A que amedrentaba, encarcelaba, mataba, desaparecía o enviaba al exilio a sus víctimas.

Como Edward, manos de tijera

En septiembre de 1974, en pleno gobierno democrático y en reemplazo de Horacio Bordó, el periodista y crítico Miguel Paulino Tato asume al frente del Ente de Calificación Cinematográfica y se coloca rápidamente en el rol de censor. Tato cortó parcialmente 1.200 filmes y de los cuales 337 fueron prohibidos, entre ellos 128 de origen extranjero, y no podían ser estrenados. Es más, leía guiones y los censuraba antes de ser filmados. En una entrevista dijo que su trabajo era una “obra patriótica (...) ejerciendo la profilaxis e higiene dentro del cine”.

En los informes del Ente pueden leerse palabras como “disolvente, soez, pornográfica, con abundancia de violencia, negativa, falsa, excesos verbales, apología del delito” para descalificar a las producciones censuradas o prohibidas.

No podían justificarse el adulterio, el aborto, la prostitución, las perversiones sexuales, las escenas lascivas, violentas o que contengan drogas u otros vicios, la apología del delito, ni ir en contra de la familia, el matrimonio, la moral, las buenas costumbres y la seguridad nacional.

nestortatocensor01b.jpg Miguel Paulino Tato quedó infelizmente en la historia como el mayor censor de la cultura argentina. Diario Crónica

La primera película argentina en salir de circulación por gestión de Tato fue “Los años infames” de Alejandro Doria en 1974 que se estrenó cuatro años después. La productora Contracuadro de Leopoldo Torre Nilsson quebró “por culpa directa de la censura”, en tanto sus filmes, paradójicamente, se convertían en preciadas obras de arte de dudosa circulación.

Jurassik Park

Colaboradora permanente del Ente de Calificación Cinematográfica fue la Liga de la Decencia de Rosario, fundada en 1963, y su presidente Pedro García. Si Tato era “un fascista”, “un cavernícola” como él mismo se consideraba, es fácil inferir la ideología de los miembros del Consejo. Entre los 88 hombres de estrecha colaboración del Ente desde 1978 a 1983, sólo siete lo hicieron con asistencia perfecta. Entre ellos se encuentra el representante de la Liga de la Decencia de Rosario, Raimundo Ruiz Toranzo.

Tato ejerció la censura en democracia y en dictadura y cuando se jubiló en 1978 tras más de cuatro años de trabajo, el Ente de Calificaciones fue encabezado por el abogado Alberto León, de la comisión directiva de la católica Liga de Padres de Familia, quien era colaborador de Ramiro de la Fuente, el censor durante el gobierno de Onganía. Sin Tato, el sistema de censura argentino siguió funcionando sin problemas y el Ente prohibió 91 películas en 1979, 86 en 1980 y 93 en 1981.

Allá sí, acá no

El celo de los censores pudo más que algunas reglamentaciones, tanto como para estrenar filmes en Buenos Aires que luego eran prohibidos en otras ciudades, o tenían cortes diferentes. Suele además indicarse que en las diferentes exhibiciones públicas y privadas, los espectadores veían versiones distintas de una misma película, producto de las intervenciones de la censura.

Sin argumentos excepcionales a la vista, es el caso en 1981 de “Una mujer poseída” que si bien se estrenó en otras ciudades argentinas, los rosarinos no tuvieron el gusto de verla, ya que “Possession”, nombre original de la película francesa de terror del director polaco Andrzej Zulawski, fue prohibida sólo acá. Más tarde pudo ser exhibida.

possession8102b.jpg El filme francés "Una mujer poseída" (Possession, 1981) fue estrenado en el país, con excepción de Rosario. Donostiakultura / Zvab

Función privada

El Ente se mudó varias veces en Buenos Aires y en una de sus sedes tenía una sala de proyección propia para 50 personas. Asistían los miembros del Consejo Asesor Honorario, invitados y luego los llamados “veedores”, que no tenían existencia en la ley. Cuenta la leyenda urbana que el grupo no sólo disfrutaba de las películas, sobre todo si eran subidas de tono, sino que además los cortes realizados en el fílmico iban a parar a la casa y al proyector privado de algunos de los censores. Para 1978 se contabilizaron 468 funciones privadas. Para 1981, 528.

Además se hacían funciones especiales para autoridades, asesores y amigos. También se sabe que el Ente prestaba películas para ser exhibidas en otras salas de, por ejemplo, los círculos Militar y Naval, el edificio Centinela de Gendarmería y hasta en cárceles. Antes de cortarlas, claro.

Los censores no entendieron que su trabajo servía de publicidad y promoción de sus víctimas. La manzana sigue allí y lo prohibido tenía consecuencias violentas, pero también de distinción social. Las apariencias engañan a quien no quiere ver. En Rosario, los circuitos alternativos se fueron recluyendo y los clandestinos se hicieron peligrosos. Excepto que sea ante la vista de todos, como en el cine Broadway, por ejemplo, donde había proyecciones para invitados por fuera de las exhibiciones públicas.

latigra01b.jpg "La tigra" (1954) de Leopoldo Torre Nilsson forma parte de los filmes prohibidos que se veían en funciones privadas. Facebook/Grandes de la escena nacional / Pinterest/Tigra Art Study

El cine era un bien preciado, las distribuidoras tenían archivos propios y los coleccionistas ni hablar. "La tigra" fue rodada por Torre Nilsson en 1954 con Diana Maggi y Duilio Marzio. Era una película dura, fue censurada, pero al estar prohibido su director, salió de circulación. Carlos Aliseri recuerda haberla visto en una de esas funciones privadas, así como muchas otras, sobre todo filmes extrajeros.

Dinastía

La familia Aliseri ha estado relacionada al negocio del cine desde hace añares. Pablo Aliseri fue representante de distribuidoras extranjeras y fundó la Distribuidora del Norte (Cinematografía Argentina Pablo Aliseri S.R.L), lo siguió su señora María Aliseri, luego representante del sello Lumitón en Córdoba y Rosario, y su sobrino Silvio, quien falleció en 1982.

cinematograficaaliseri01b.jpg Identificación que lució la distribuidora Cinematográfica Argentina Aliseri en sus locales del centro de Rosario. Gentileza: Carlos Aliseri

Dirigieron la Cinematografía Argentina Aliseri de Maipú 968, luego en Laprida a la misma altura, con sede en el polo cinematográfico de esa zona del centro rosarino. De esa misma familia provienen Carlos y Antonio Aliseri, el primero es médico y el segundo ya ha fallecido.

El cine Broadway estaba bajo la órbita de la compañía United Cinema. La taquilla no funciona y en decide cerrarlo en 1983. Antonio Aliseri casi que gerenciaba el espacio antes de que en 1984 vuelva a abrirlo y en ese intersticio tuvieron lugar las funciones. Se trató de una elegante forma de saltar el cerco de la censura. Se exhibieron allí para un público selecto filmes que irían a otras plazas, que tenían cortes diferentes o no los tenían.

aliserisandrini01bb.jpg El actor Luis Sandrini y el director Carlos Rinaldi en una avant premiere en Rosario. En el vértice superior derecho aparece Antonio Anesini, adinistrador del cine Broadway. Gentileza: Carlos Aliseri

Luego, junto a su socio Aldo Doctori, renovó la sala e hizo instalar equipos nuevos. Al reabierto cine Broadway, los Aliseri sumaron a su oferta exhibidora los cines Comedia y Atlas. Por falta de público, el Broadway cerró sus puertas en 1999 y fue vuelto a reabrir el 7 de noviembre de 2002 como Teatro Broadway. Silvio Andrés Aliseri siguió con el negocio y figura en el Incaa como responsable del Cine de la Cortada de Ricardone al 700.

TV en colores, VHS e intimidad

Como se señaló anteriormente los circuitos de exhibición alternativos no pudieron ser tantos fuera de las salas cinematográficas ya que había que poseer un proyector, aparato complicado y poco accesible para el común de los trabajadores. Lo mismo sucedió con la llegada de la tecnología de video hogareño.

No proliferaban los cassettes de VHS (Video Home System), menos de películas prohibidas, pero mucho menos todavía abundaban los aparatos reproductores o videocaseteras. De todos modos, se registran en 1982 allanamientos policiales en lugares donde se exhibían, en este novedoso formato, producciones impedidas de circular. A través de la empresa Sony, dicha tecnología había entrado en el país al inaugurarse Argentina Televisora Color en 1978 y las primeras videocaseteras fueron importadas en 1979.

De todos modos, la crisis económica había hecho estragos en los consumos culturales de los argentinos y, según la Asociación Cinematográfica de Exhibidores Independientes, hasta 1982 el cine había perdido en 15 años el 80 por ciento de asistencia de espectadores a las salas. El perjuicio se compensó con el aumento del precio de las entradas y disminuyó la capacidad de los sectores populares para ir al cine.

La televisión a color desde 1980 y el VHS hicieron el resto. El cine para adultos quedó recluido en la intimidad de los hogares, aunque en el circuito comercial algunas salas le siguieron haciendo honor.

cinesanmartin01b.jpg El cine San Martín había abierto en 1950 y estaba en la calle homónima casi Santa Fe. Hoy hay un estacionamiento. Archivo Diario La Capital

Diferente a los cines Belgrano y Sol de Mayo (en San Martín 1099 hasta 1962 y en avenida Pellegrini 1417 hasta 1977) que ofrecían un “programa masculino” con cowboys, ladrones, policías y tiros por doquier, en el San Martín de San Martín 681, donde no entraban mujeres, hasta 1978 también había películas para hombres, y entre ellas, de género erótico.

cinedictaduracapitol04b.jpg Programa "sexy" de 1974 del cine Capitol de calle San Martín en cuya pantalla se podían ver filmes de acción y eróticos. Archivo Diario La Capital

Luego se vio cine adulto en el Capitol de San Martín 654. Abierto en 1927, sala de estreno de los sellos Warner y Universal en los años 40 y 50, ofreció luego una cartelera popular con filmes de terror, acción, aventuras y artes marciales en pantalla panorámica. Fue sede de continuados de cine erótico en los años 70 y 80 con producciones europeas. El Capitol cerró en julio de 1992. El cine El Nilo de Sarmiento 1328, inaugurado en 1948 y cerrado en 1981, también tuvo en su grilla producciones para adultos.

Imagen de portada: Reunión de la Liga de la Decencia del 4 de julio de 1977. Debajo del logo (LD) el intendente de facto Augusto Félix Cristiani, y del cartel negro, el presidente de la organización moralista Pedro García (izq.) y el arzobispo de Rosario, Guillermo Bolatti (der.) / Archivo Diario La Capital.

