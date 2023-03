Recuerdos del '73: la vuelta a la política

Las diferencias entre el presidente Roberto Marcelo Levingston y la Junta de Comandantes no tardaron en aparecer con los cambios en el gabinete y el no disimulado objetivo de concentrar poder para profundizar la revolución como quiso el presidente, a diferencia especialmente del general Alejandro Agustín Lanusse y del almirante Pedro Gnavi , inclinados a buscar una salida para la etapa iniciada en 1966. El brigadier Carlos Alberto Rey fue más cauteloso.

En el verano de 1971, Levingston se reunió con los ex presidentes Arturo Frondizi y José Guido; mientras que Arturo Illia y Juan Carlos Onganía no respondieron la invitación. El ex gobernador bonaerense, Oscar Alende, que había logrado que devolvieran algunos gobiernos municipales a hombres de su partido y colocado a su ex ministro Aldo Ferrer en Economía, también fue a visitar a Levingston, convencido de que podía ser el presidente capaz de hacer una revolución de orientación nacionalista.