"No hay decisión política para traer a Luciano Cantero a una cárcel de la provincia"

El hijo del Pájaro está en una prisión federal. Su defensa insiste con que no hay motivos para que eso sea así. Descartaron un incidente en la cárcel de Marcos Paz

“Maximiliano Pullaro sale a hablar diciendo que puede controlar a los presos de alto perfil pero cuando por vía judicial pedimos que traigan a Luciano a una prisión en la provincia, por acercamiento familiar y porque corresponde, el Servicio Penitenciario, el gobernador y su Ministerio de Seguridad no se hacen cargo del alojamiento de Cantero”, explicó el abogado.

“También queremos dejar claro que Luciano no tuvo problemas con nadie en la cárcel de Marcos Paz. Mucho menos se siente amenazado. El tiene buena relación con todos los que están alojados ahí”, explicó Iesari y dio una nueva versión al incidente ocurrido el 8 de febrero según información oficial a la que tuvo acceso este diario. Según esa información, el pasado jueves 8 de febrero Lucho Cantero fue trasladado desde la Unidad Residencial Ingreso del pabellón 7 de la prisión federal de Marcos Paz hacia la Unidad Residencial Nº5 del mismo anexo. Al ingresar, fue increpado por dos pesados de nuestros pagos, Alan Funes y Francisco “Fran” Riquelme, quienes le hicieron saber que en ese pabellón, al menos, el apellido Cantero era visitante.

Si bien esa incidencia intramuros fue minimizada desde el Ministerio de Seguridad provincial, alcanzó para que las unidades penitenciarias con presos rosarinos fueran puestas en alerta, según los datos que pudo corroborar La Capital. “Luciano se encuentra alojado en el módulo 5 del pabellón 7. Allí también están alojados Riquelme y Funes, con los que nunca tuvo inconvenientes o conflictos. Inclusive tiene buen diálogo con Funes, dentro de los márgenes del respeto”, indicó el abogado de Lucho.

“No tiene problemas de convivencia con esas personas. No queremos que haya malinterpretaciones y que eso repercuta en el exterior. A veces el problema no es tanto con las personas que están privadas de la libertad, sino con gente que está afuera y pueda manejar otros códigos”, explicó Iesari.

Lucho Cantero tiene 21 años y está sindicado como uno de los líderes de las tres bandas que tienen como origen a la familia Cantero. Es el heredero del Pájaro. En diciembre pasado fue sentenciado en proceso abreviado a la pena de dos años de prisión efectiva como autor del delito de tenencia simple de drogas por el Tribunal Oral Federal 3. Una pena que, según refirió su abogado, venció en enero pasado.

Además está acusado en el fuero provincial por liderar una asociación ilícita dedicada al robo de vehículos, extorsiones, al menos tres homicidios y venta de drogas. Días atrás los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra solicitaron para él una condena de doce años por una serie de delitos que van desde extorsión y amenazas hasta la portación de un arsenal de 20 armas de fuego de guerra aptas para disparar y más de 700 municiones que fueron secuestradas en enero de 2022, cuando se realizó un allanamiento en su casa de Caña de Ambar al 1700.

La defensa de Cantero presentó una serie de hábeas corpus ante la justicia provincial requiriendo que se solucione lo que entienden es una situación irregular. “Venimos planteando hábeas corpus por Luciano indefinidamente. Luciano fue detenido el 18 de enero de 2022. Se le formó una causa federal por tenencia simple de drogas por el cual se cerró un proceso abreviado por dos años que se cumplió en enero de 2024. A partir de ese momento quedó a disposición del colegio de jueces de primera instancia de Rosario. Solicitamos que, al no tener la causa federal, sea remitido a la provincia de Santa Fe, a la cárcel de Piñero o la que indique el Servicio Penitenciario provincial (SP). Pero en ese sentido la magistratura nunca resolvió esta situación. Le tiró la pelota al SP provincial, que tampoco se ha expedido al respecto”, narró el abogado de Cantero.

“Está en Marcos Paz sin tener una causa federal. Y a esto hay que sumarle que su régimen de detención se vio endurecido por las condiciones impuestas como preso de alto perfil. Una calificación que tienen detenidos como Julio «Peruano» Rodríguez Granthon; Alan Funes o Riquelme. El gobierno provincial, por una cuestión de política, no quiere traer a Luciano a Santa Fe cuando hay presos con mayor perfil como el Ariel «Viejo Cantero», Ariel Maximiliano «Chanchón» Cantero, Dylan Cantero, Daniel «Teletubi» Delgado. Un montón de presos con altas penas o que están afrontando procesos con altas penas y están acá, en cárceles de la provincia”, explicó el letrado.

“Con Luciano sabemos que falta decisión política. Los jueces delegan eso en el SP. El SP dice que necesita la orden de un juez para proceder. Y en ese limbo estamos. Por eso estamos tratando de motorizarlo por la vía del hábeas corpus”, dijo Iesari.

“El lunes lo fui a entrevistar. Había cuatro ratas en el lugar de la entrevista. Me contaba que en su celda tiene ratas que salen del mismo baño, que lo tienen que tener tapado para que eso no suceda. Además tiene un régimen muy estricto. Sus condiciones de detención está agravadas arbitrariamente. Se le exige que quienes lo visiten sean familiares directos y él no tiene: El papá está fallecido; la mamá está presa, la pareja está presa; el abuelo está preso...”, enumeró el abogado de Lucho Cantero.