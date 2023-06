Newell's dispuso implementar un bono del club para todos los socios

Newell’s decidió implementar el bono del club para todos los socios. El anuncio lo hizo el jueves 8 de mayo. La explicación es que se trata de una facultad que tiene la comisión directiva, de acuerdo a lo que establece el estatuto, para generar un ingreso extraordinario que servirá para la realización de diferentes obras. Lo contradictorio es que el estatuto plantea cuestiones disímiles que no se ajustan ni a la forma ni a los fines con las que se decidió la imposición de este bono. La normativa especifica “un adicional que deberán abonar los socios para presenciar la disputa de partidos”, es decir un bono complementario para ingresar a la cancha y no un bono sobre la cuota mensual.

Solo para partidos

El bono que se lanzó difiere de lo que determina el estatuto en el artículo recién mencionado: “La comisión directiva puede, con carácter extraordinario y como máximo en dos oportunidades por año, fijar un adicional que deberán abonar los socios para presenciar la disputa de los partidos mencionados en el artículo 20 (referido a encuentros nacionales e internacionales, oficiales o amistosos)”.

No es lo que se dispuso con este flamante bono, el cual deberán abonar todos los asociados, más allá si asisten o no al Coloso. El estatuto no habla de “socios y socias de la institución que tengan la posibilidad de concurrir a los partidos en el estadio”, como se expuso en el escrito, sino de aquellos que van a “presenciar” los encuentros.

El bono, que según el estatuto es un adicional extraordinario complementario para el ingreso a la cancha, termina siendo un adicional de la cuota societaria.

El no socio, en esta oportunidad, queda al margen de este pago adicional. En las ocasiones en que se aplicó el bono para ingresar a la cancha, sí lo debió abonar. Es que si bien el artículo sobre el adicional habla solo del socio y no especifica nada sobre el no socio, el club también lo obligó a pagar a éste último porque, tal cual aclararon diferentes abogados, lo que no prohíbe el estatuto, está permitido.

La dirigencia analizó poner un adicional para el partido contra Central, de la 10ª fecha, y ante River por la 12ª fecha, pero no lo hizo y cambió por uno bien distinto.

Sin preaviso

“Aquellos adheridos al débito automático verán reflejado el descuento durante los primeros días del mes de junio”, aclaró el comunicado emitido por el club el 8 de junio, cuando ya había socios a los que les había impactado en sus cuentas el pago de ese adicional, sin conocer hasta entonces de que se trataba.

El hecho de “fijar un adicional”, como reza el estatuto, implica establecerlo y darlo a conocer antes de implementarlo y cobrarlo, como ya le ocurrió a varios asociados. A los otros, los que no tienen débito automático y se le aplicará el bono con la cuota social del mes de julio, “deberán acercarse a la oficina de atención al socio desde el próximo martes 13” para pagarlo, existiendo “también la posibilidad de abonar de manera online a través de boleteriavip.com.ar (se le debe sumar el costo de servicio)”.

Castigo o no

El bono que se fijaba históricamente era un requisito indispensable para poder ingresar al Coloso. Ahora no existe ninguna certeza de qué sucederá si el asociado se niega a pagarlo y, en ese caso, cuál puede ser la pena. Tampoco cómo actuarán las autoridades del club en ese caso, más allá de que sea “obligatorio”.

La dirigencia consideró que con esta forma de cobrar el bono se logrará “una notoria igualdad entre los asociados a la institución y una recaudación que superará a la habitual, permitiendo continuar con las obras iniciadas y las que están por comenzar, como por ejemplo la renovación completa del piso de parquet del estadio cubierto Claudio Newell, la adquisición y puesta en valor de los terrenos aledaños al Centro Griffa, la finalización del gimnasio de reserva en dicho predio, etc”.

Acerca de esto último, el artículo 39 inciso U sostiene que el carácter extraordinario de este ingreso adicional será destinado “exclusivamente a obras específicas para el mejoramiento de la prestación de los servicios de deporte amateur y recreativo”.

Los costos

Las autoridades del club del Parque establecieron diferentes valores del bono que deben pagar los socios rojinegros, dependiendo de las respectivas categorías. Plenos/Fútbol/Vitalicios/Deportivos/Filiales: 2000 pesos. Cadetes/Filial Menor (12 a 18 años): 1500. Menor Pleno (7 a 12): 1000. Quedan exceptuados los menores de 7 años.