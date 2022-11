Mundial Qatar 2022 y la física cuántica: importancias relativas de la ciencia y el deporte

Ya estamos sumergidos en un nuevo mundial. Desde el primero, en 1930, todo ha cambiado. Por ejemplo, no tenemos que estar pegados a una radio para saber el resultado, imaginando cómo habrá sido aquel golazo que se relataba entre sonidos de interferencia que hablaban de la lejanía del evento. Ni esperar por la llegada de un telegrama. Con toda claridad, ¡esperar no! Hoy los satélites nos alcanzan la imagen al lugar del mundo donde estemos, nítida y sin ruidos. La podemos ver en nuestros televisores LED en muy alta resolución y, si no podemos en ese momento, seguramente el partido habrá sido grabado en alguna memoria de estado sólido para que podamos verlo luego. Y si tenemos suerte, tal vez podamos ver otra vez a Lionel Messi sentado en el césped, celular en mano, hablando con su familia, donde quiera que esté.