Pasión vs VAR: ¿el fútbol se está enfermando de tecnología?

Cuatro años de espera y muchas ilusiones. Arrancamos con tropezón, pero soñamos todos que no sea una caía. Un abc del fútbol: ¿cómo se rompe una defensa que juega (muy coordinada) a adelantar líneas y dejar a tus jugadores en offside? Hay que atacar al vacío picando en diagonal. Los defensores por reflejo corren hacia su arco y se desordenan. ¿Algún jugador argentino tiró una diagonal? El fútbol no es ajedrez, pero tiene mucha táctica y hoy el DT de Arabia Saudita la pensó con mucha viveza. Nos esperábamos un equipo que se tirara atrás a defender, nos sorprendió el planteo táctico y no supimos resolverlo.