Lo que tiene que saber una pyme para exportar a los principales mercados del mundo

Lo primero que una pyme tiene que hacer para exportar es ordenar sus papeles y asegurarse de tener los permisos correspondientes para comercializar mercadería al extranjero o importarla. Este trámite se realiza en la Dirección General de Aduanas de la AFIP. “Ahora se facilitó porque lo podés hacer online y subís los archivos, como por ejemplo un certificado de antecedentes penales. En 48 a 72 horas recibís la respuesta diciendo que estás autorizado o te falta documentación, y en AFIP le das el alta. Después también necesitás un trámite similar que se hace en China, nosotros como agente logístico nos encargamos de realizarlo para que las empresas ya estén en condiciones de operar”, indicó María Soledad López Gron, al frente de Rosario Global Comex.

Una vez dado de alta en el sistema con la habilitación correspondiente, otro punto en el que las empresas de logística son de gran ayuda es a la hora de elaborar un estudio de costos del envío de mercadería al exterior. En general se toma el precio Ex-Works que es el valor de la mercadería en fábrica más el embalaje y los gastos operativos. Entre los costos figura el traslado de fábrica a la aduana, el ingreso a la aduana, costos por una certificación extra y hasta gastos bancarios porque la empresa exportadora recibirá cobros del exterior.

El valor FOB representa el costo de los bienes incluyendo el traslado en barco. Para tener una idea de valores, López Gron detella que un contenedor que incluía productos de nutrición para animales lo cotizaron este mes en u$s 3400 aunque los precios varían dependiendo el volumen de carga y el medio de transporte que se elija. Para China, casi toda la mercadería se envía en barcos dentro de contenedores, pallets o, en casos de volúmenes grandes, en buques. “Un barco traslada unas 50 mil toneladas, en China hay órdenes de compra de un barco por mes, por ejemplo de soja, con contratos anuales, pero sino lo más común son contenedores. Los más comunes son los envíos terrestres para países del Mercosur y vía aérea, que es lo más caro porque te cobran por kilo, se usa para envíos de poco peso, por ejemplo a Estados Unidos”, explicó.

Despachar hacia el norte

Estados Unidos es un destino interesante, ambicioso, para los empresarios argentinos. Hay numerosas industrias que están exportando al norte, entre las que se destacan los frigoríficos que tienen un cupo de exportación de 20 mil toneladas sin arancel. Entre los pasos a tener en cuenta para llegar al mercado norteamericano están: las empresas deben contar con el registro federal de contribuyentes, estar inscriptas en el padrón de exportadoras/importadoras y registradas en la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos, de dicho país, para alimentos o medicamentos y en el USDA para productos vinculados a la agricultura.

“Nosotros ayudamos a las empresas a agilizar su proceso de exportación. Brindamos un costeo, tanto en importación puerta a puerta como en exportación, así los clientes saben cuánto les va a salir la operatoria en el mercado interno y cuánto en el mercado externo. Van a saber todos los gastos bancarios, el costo de permiso de embarque y a qué tipo de cambio van a cobrar que suele ser el dólar divisa del Banco Nación. Lo que hacemos es cobrarle u$s 200 más IVA por cada costeo y si después la operación finalmente se concreta se les hace una bonificación en el precio final”, explicó Lyonnel Fernández, director de Haiku International.

A la hora de brindar recomendaciones a las pymes que quieran llegar con sus productos al país norteamericano ellos coinciden en que es clave contratar ayuda para conseguir importadores. Pero en el caso de tener compradores afianzados y buenos niveles de rotación de mercadería, lo que recomiendan es contratar un depósito para acumular stock en Estados Unidos y tener mayor facilidad de maniobra.

“Tantas vicisitudes y tanto mirar el corto plazo en Argentina nos hace que cambiemos las reglas de juego y dejemos de ser un país confiable para negociar, a veces ocurre que les gusta un producto, pero no somos confiables. Perder mercados es muy costoso y eso sucede por no cumplir con los tiempos, por eso tener la mercadería allá es garantizar una rápida respuesta a los clientes. Nosotros nos encargamos de conseguir el lugar, hace poco cotizamos un depósito con un valor mensual de u$s3500, lo bueno es que no tenés un costo fijo, sino que pagás de acuerdo al stock”, indicó Fernández.

Cómo tener oficinas propias

Otra posibilidad es la de abrir una oficina en el exterior y dar el paso a internacionalizarse. Esta es otra operatoria que los agentes logísticos se encargan de realizar para que las pymes argentinas puedan desarrollar su estructura en Estados Unidos. Por ejemplo, no es necesario que el cliente tenga una dirección en dicho país, en caso de no contar con esta se le gestiona una para que toda la correspondencia llegue a un mismo lugar y se le consigue una secretaria que atienda las cuestiones administrativas, además de armarle reuniones con potenciales compradores.

“Nosotros hacemos este tipo de gestiones, hoy abrir una empresa en territorio norteamericano puede salir unos u$s 900. Ese monto incluye la inscripción de la empresa en el Servicio de Impuestos Internos, que es como nuestra AFIP y la dirección fija para operar directo desde allá”, explicó Fernández.

Por su parte, López Gron consideró que es una buena oportunidad dar este paso en términos de visibilidad, pero también en operatoria. Mencionó que en Argentina no se pueden pagar anticipados, entonces contar con una oficina en el extranjero permite importar de forma sencilla. “Lo que hacés es triangular, pagas desde el exterior al proveedor por anticipado y ya te envía los productos, mientras que, para el caso de las exportaciones, te facilita promover tu producción afuera”, detalló la especialista en comercio exterior.

Con miras a Europa

Una pyme que pueda exportar a Estados Unidos tiene requisitos arancelarios similares a los que tiene que cumplir en Europa, señaló a Negocios de La Capital Pablo Ruisi, ex director de Promoción de Exportaciones de Santa Fe que actualmente asesora a distintas empresas. Lo que más se suele exportar son productos con valor agregado, maquinarias específicas o servicios basados en el conocimiento como plataformas, o desarrollos con Inteligencia Artificial (IA).

Una herramienta disponible desde el gobierno argentino y que usa mucho en exportaciones dirigidas al mercado europeo es el programa “Exporta Simple”, vigente desde el 2018 y que permite hacer un envío de hasta u$s15 mil sin tener que inscribirse en el régimen de la AFIP. Se envía por correo internacional y es usado para mercadería de poco volumen, por ejemplo, ciertas prendas de indumentaria. “Es la antesala al exportador tradicional. La marca de moda Sarkany utilizó mucho está modalidad para envíos a Europa”, explicó Ruisi y agregó que el Gobierno nacional busca eliminar por completo la inscripción a AFIP para que más pymes puedan llegar con sus productos al extranjero.

“La Unión Europea tiene ciertos requisitos medioambientales, presentar certificaciones que demuestren trazabilidades amigables con el medioambiente, son condiciones que le cuestan mucho cumplirlas a las pymes argentinas. Se les pide evidenciar eficacia en sus procesos productivos en lo que es el uso del agua, la no emisión de gases contaminantes y muchas veces estos estudios son validados por consultoras internacionales, lo que hace difícil acceder por tema de costos”, consideró Ruisi.