La victoria de Milei le abre una ventana a Pullaro para tomar la postergada deuda en Wall Street

Con el riesgo país en un umbral más que aceptable, la provincia precalienta la retrasada salida al mercado de Nueva York por 1.000 millones de dólares para obras

La victoria de La Libertad Avanza tuvo un lado positivo para el gobernador Maximiliano Pullaro : generó las condiciones para que el gobierno de Santa Fe pueda avanzar en el endeudamiento en Wall Street por 1.000 millones de dólares para financiar obras de infraestructura que persigue desde hace meses. Hasta ahora la ventana de oportunidad venía cerrada por la crisis económica, pero el aval de las urnas y de los Estados Unidos genera expectativas.

En rigor, lo que abre la ventana es la caída en un 37% del riesgo país que se desplomó a 652 puntos básicos, el nivel más bajo desde el 2 de junio pasado. "Con riesgo país abajo de 700 ya se puede empezar a mirar el panorama", explicó a La Capital tras conocerse los buenos índices el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares .

Es un indicador se entiende que si se estabiliza bajo ese nivel analizarían corporativos locales y ver qué curva empiezan a mostrar, más otra provincia que salga. En conclusión qué costo está viendo el mercado. Debajo de eso puede haber una ventana, es decir, tasas acordes que aceptaría el gobierno de Santa Fe.

Además, si es estable en ese nivel reactivaría la posibilidad de los fondos de tomar crédito argentino. Una situación óptima para eso es que el índice caiga y se mantenga por debajo de los 500 puntos básicos para que Argentina pueda volver a tomar deuda en el exterior a una tasa razonable, chance que se perdió a comienzos de 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri.

Cuando, a fines de mayo, el Ministerio de Economía santafesino decidió avanzar con el endeudamiento, observaba en las primeras semanas de julio una “ventana de oportunidad” para concretar la operación. En esa fecha del año el mercado neoyorquino se plancha por receso y además el clima preleecotral no estaría caliente. Desde ya que tiene la aprobación de la Legislatura de la toma de deuda.

Sin embargo, los apercibimientos del mercado internacional luego de la guerra de Israel con Irán, más otros movimientos de la economía argentina que se fueron agravando con la crisis cambiaria y un riesgo país que no garantizaba una tasa tan baja, hicieron que el gobierno de Santa Fe aplace la emisión de títulos de deuda en el exterior, con la idea de retomarlo eventualmente en septiembre. Incluso logró el respaldo con la suba de dos escalones en la calificación crediticia Moody’s.

Pero la situación política tras la derrota electoral en Buenos Aires, más el agitado septiembre, incluso con la intervención en el emrcado cambiario del Tesoro de Estados Unidos, complicaron los planes.

El escenario se alteró pero no los planes del gobierno provincial que insiste en no están apurados porque el dinero se piensa para sostener el nivel de obra pública con nuevos proyectos ya que los que están en marcha tienen los fondos garantizados. Claro que lo óptimo es que la emisión se logre en estos meses para que resten dos años de gestión para ejecutar las obras nuevas. Ahora con el envión a Milei en las urnas se mejoran los ánimos del mercado y Santa Fe puede aprovecharlo.

WhatsApp Image 2025-07-11 at 14.01.15.jpeg El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro en la gira por Estados Unidos aprovechó para sondear el mercado de capitales

Primero el Ministerio de Economía de la Nación debe autorizar la operación y por lo visto la demora se mantiene sin novedades. La provincia logró la luz verde de Nación para los dos préstamos del CAF por 150 millones para accesos a los puertos del cordón agroexportador y por 75 millones para la infraestructura de los Juegos Odesur. Faltan coordinar los momentos y condiciones de esos 1.000 millones para colocarlos en Wall Street, y después llegará la aprobación formal.

El ministerio de Economía provincial hasta ahora hizo los deberes, llámese los pasos administrativos y técnicos necesarios para implementar la operación. Esto incluye la reglamentación de la ley, la definición del instrumento financiero más adecuado, la coordinación con los distintos actores involucrados.

Incluso la gira por Estados Unidos del gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y de Economía, Pablo Olivares, permitió realizar reuniones fuera de agenda en Nueva York de mantenimiento con inversores en instrumentos de emergentes sin tener aún momento ni condiciones, pero se tanteó el ambiente.

La mejora de Moody’s se sustenta en varios factores. Entre ellos, la solidez presupuestaria de la provincia, su compromiso histórico con el cumplimiento de obligaciones financieras, y un dato no menor en la historia argentina reciente: Santa Fe es, junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una de las dos únicas jurisdicciones que jamás reestructuraron su deuda.

“En un escenario donde la Nación aún enfrenta restricciones de financiamiento voluntario y una calificación comparable a la de países en default, Santa Fe logra diferenciarse por su responsabilidad fiscal y capacidad de pago”, destacó el gobierno provincial.