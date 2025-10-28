La Capital | suscriptores | Pullaro

La victoria de Milei le abre una ventana a Pullaro para tomar la postergada deuda en Wall Street

Con el riesgo país en un umbral más que aceptable, la provincia precalienta la retrasada salida al mercado de Nueva York por 1.000 millones de dólares para obras

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

28 de octubre 2025 · 15:03hs
La mejora del riesgo país tras las elecciones puede darle al gobernador Maximiliano Pullaro el endeudamiento por 1.000 millones de dólares

La Capital / Leonardo Vincenti

La mejora del riesgo país tras las elecciones puede darle al gobernador Maximiliano Pullaro el endeudamiento por 1.000 millones de dólares

La victoria de La Libertad Avanza tuvo un lado positivo para el gobernador Maximiliano Pullaro: generó las condiciones para que el gobierno de Santa Fe pueda avanzar en el endeudamiento en Wall Street por 1.000 millones de dólares para financiar obras de infraestructura que persigue desde hace meses. Hasta ahora la ventana de oportunidad venía cerrada por la crisis económica, pero el aval de las urnas y de los Estados Unidos genera expectativas.

En rigor, lo que abre la ventana es la caída en un 37% del riesgo país que se desplomó a 652 puntos básicos, el nivel más bajo desde el 2 de junio pasado. "Con riesgo país abajo de 700 ya se puede empezar a mirar el panorama", explicó a La Capital tras conocerse los buenos índices el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares.

Es un indicador se entiende que si se estabiliza bajo ese nivel analizarían corporativos locales y ver qué curva empiezan a mostrar, más otra provincia que salga. En conclusión qué costo está viendo el mercado. Debajo de eso puede haber una ventana, es decir, tasas acordes que aceptaría el gobierno de Santa Fe.

Pullaro y Milei

Además, si es estable en ese nivel reactivaría la posibilidad de los fondos de tomar crédito argentino. Una situación óptima para eso es que el índice caiga y se mantenga por debajo de los 500 puntos básicos para que Argentina pueda volver a tomar deuda en el exterior a una tasa razonable, chance que se perdió a comienzos de 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri.

Cuando, a fines de mayo, el Ministerio de Economía santafesino decidió avanzar con el endeudamiento, observaba en las primeras semanas de julio una “ventana de oportunidad” para concretar la operación. En esa fecha del año el mercado neoyorquino se plancha por receso y además el clima preleecotral no estaría caliente. Desde ya que tiene la aprobación de la Legislatura de la toma de deuda.

Sin embargo, los apercibimientos del mercado internacional luego de la guerra de Israel con Irán, más otros movimientos de la economía argentina que se fueron agravando con la crisis cambiaria y un riesgo país que no garantizaba una tasa tan baja, hicieron que el gobierno de Santa Fe aplace la emisión de títulos de deuda en el exterior, con la idea de retomarlo eventualmente en septiembre. Incluso logró el respaldo con la suba de dos escalones en la calificación crediticia Moody’s.

Pero la situación política tras la derrota electoral en Buenos Aires, más el agitado septiembre, incluso con la intervención en el emrcado cambiario del Tesoro de Estados Unidos, complicaron los planes.

El escenario se alteró pero no los planes del gobierno provincial que insiste en no están apurados porque el dinero se piensa para sostener el nivel de obra pública con nuevos proyectos ya que los que están en marcha tienen los fondos garantizados. Claro que lo óptimo es que la emisión se logre en estos meses para que resten dos años de gestión para ejecutar las obras nuevas. Ahora con el envión a Milei en las urnas se mejoran los ánimos del mercado y Santa Fe puede aprovecharlo.

WhatsApp Image 2025-07-11 at 14.01.15.jpeg
El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro en la gira por Estados Unidos aprovechó para sondear el mercado de capitales

El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro en la gira por Estados Unidos aprovechó para sondear el mercado de capitales

Primero el Ministerio de Economía de la Nación debe autorizar la operación y por lo visto la demora se mantiene sin novedades. La provincia logró la luz verde de Nación para los dos préstamos del CAF por 150 millones para accesos a los puertos del cordón agroexportador y por 75 millones para la infraestructura de los Juegos Odesur. Faltan coordinar los momentos y condiciones de esos 1.000 millones para colocarlos en Wall Street, y después llegará la aprobación formal.

El ministerio de Economía provincial hasta ahora hizo los deberes, llámese los pasos administrativos y técnicos necesarios para implementar la operación. Esto incluye la reglamentación de la ley, la definición del instrumento financiero más adecuado, la coordinación con los distintos actores involucrados.

Incluso la gira por Estados Unidos del gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y de Economía, Pablo Olivares, permitió realizar reuniones fuera de agenda en Nueva York de mantenimiento con inversores en instrumentos de emergentes sin tener aún momento ni condiciones, pero se tanteó el ambiente.

La mejora de Moody’s se sustenta en varios factores. Entre ellos, la solidez presupuestaria de la provincia, su compromiso histórico con el cumplimiento de obligaciones financieras, y un dato no menor en la historia argentina reciente: Santa Fe es, junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una de las dos únicas jurisdicciones que jamás reestructuraron su deuda.

“En un escenario donde la Nación aún enfrenta restricciones de financiamiento voluntario y una calificación comparable a la de países en default, Santa Fe logra diferenciarse por su responsabilidad fiscal y capacidad de pago”, destacó el gobierno provincial.

Noticias relacionadas
El goberandor Pullaro emitió su voto en Hughes.

Pullaro: "Es momento de que la sociedad hable y diga cuál va a ser el norte del país"

Pullaro, Scaglia, Javkin y el resto de los candidatos de la lista de Provincias Unidas en el acto de cierre en Rosario de cara a las elecciones del domingo. 

Scaglia y Pullaro, antes de las elecciones: "El domingo vamos a romper la grieta"

pullaro sobre el acto de milei y la contramarcha: no nos traigan problemas de buenos aires a rosario

Pullaro sobre el acto de Milei y la contramarcha: "No nos traigan problemas de Buenos Aires a Rosario"

Javier Milei en noviembre de 2023, antes del balotaje con el peronista Sergio Massa.

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Ver comentarios

Las más leídas

El gurú rosarino del blue lanzó otra bomba con su pronóstico poselecciones

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: ¿Quién pide la renuncia de Cristina?

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Lo último

Violencia en el clásico rosarino de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Violencia en el clásico rosarino de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

MERCOSUR–EFTA: un acuerdo de libre comercio con enfoque sostenible

MERCOSUR–EFTA: un acuerdo de libre comercio con enfoque sostenible

Las energías renovables en la era del libre mercado

Las energías renovables en la era del libre mercado

Violencia en el clásico rosarino de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

El clásico rosarino de fútbol de salón que se jugó en el estadio cubierto de Newell's terminó con severas agresiones a la delegación de Central.
Violencia en el clásico rosarino de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones
Cuatro agentes de Gendarmería condenados por el robo de dinero a una familia rosarina
Policiales

Cuatro agentes de Gendarmería condenados por el robo de dinero a una familia rosarina

Condenan a padre e hija por el brutal ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones
La Ciudad

Condenan a padre e hija por el brutal ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones

Río de Janeiro: al menos 64 muertos entre narcos y policías en un megaoperativo en las favelas
El Mundo

Río de Janeiro: al menos 64 muertos entre narcos y policías en un megaoperativo en las favelas

Estudiantes del Politécnico fueron medalla de oro en las Olimpíadas de Química
La Ciudad

Estudiantes del Politécnico fueron medalla de oro en las Olimpíadas de Química

Quién es Andrés Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera
La Ciudad

Quién es Andrés Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El gurú rosarino del blue lanzó otra bomba con su pronóstico poselecciones

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: ¿Quién pide la renuncia de Cristina?

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Curiosa detención en la zona sur: cayó una pareja con drogas en un búnker que iba a ser desactivado

Curiosa detención en la zona sur: cayó una pareja con drogas en un búnker que iba a ser desactivado

Ovación
Fútbol amateur y de veteranos: la pasión por la redonda deja de lado el crujir de las rodillas

Por Luis Castro
Ovación

Fútbol amateur y de veteranos: la pasión por la redonda deja de lado el crujir de las rodillas

Fútbol amateur y de veteranos: la pasión por la redonda deja de lado el crujir de las rodillas

Fútbol amateur y de veteranos: la pasión por la redonda deja de lado el crujir de las rodillas

Preocupación en Central por la gran deuda que el Banco Central le reclama por ventas mal liquidadas

Preocupación en Central por la gran deuda que el Banco Central le reclama por ventas mal liquidadas

Bernardi pasa la escoba en Newells: un peso pesado del plantel será el primero en irse

Bernardi pasa la escoba en Newell's: un peso pesado del plantel será el primero en irse

Policiales
Cuatro agentes de Gendarmería condenados por el robo de dinero a una familia rosarina
Policiales

Cuatro agentes de Gendarmería condenados por el robo de dinero a una familia rosarina

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Quemaduras con cigarrillo y cintazos: la imputaron por golpear a sus hijas en la casa

Quemaduras con cigarrillo y cintazos: la imputaron por golpear a sus hijas en la casa

Microtráfico de drogas en Funes: un presunto vendedor cayó a metros de un barrio privado

Microtráfico de drogas en Funes: un presunto vendedor cayó a metros de un barrio privado

La Ciudad
Condenan a padre e hija por el brutal ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones
La Ciudad

Condenan a padre e hija por el brutal ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones

Quién es Andrés Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Quién es Andrés Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

El héroe olvidado que vivió en Rosario y ayudó a capturar al jerarca nazi Eichmann

El "héroe olvidado" que vivió en Rosario y ayudó a capturar al jerarca nazi Eichmann

Estudiantes del Politécnico fueron medalla de oro en las Olimpíadas de Química

Estudiantes del Politécnico fueron medalla de oro en las Olimpíadas de Química

¿Cómo hacer la montañita en el mate y para qué sirve?
Información General

¿Cómo hacer la montañita en el mate y para qué sirve?

El gurú rosarino del blue lanzó otra bomba con su pronóstico poselecciones
Economía

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

Alarma por un incendio en el Depósito Judicial de zona sudoeste: qué pasó
LA CIUDAD

Alarma por un incendio en el Depósito Judicial de zona sudoeste: qué pasó

Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por un asalto en República de Sexta
POLICIALES

Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por un asalto en República de Sexta

Taxis: avanza en el Concejo la prórroga y la igualdad de chapas en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Taxis: avanza en el Concejo la prórroga y la igualdad de chapas en Rosario

Romina Diez, el cuadro político libertario que potencia a los jóvenes en Santa Fe
Política

Romina Diez, el cuadro político libertario que potencia a los jóvenes en Santa Fe

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: ¿Quién pide la renuncia de Cristina?
Política

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"

El tiempo en Rosario: se calma el viento, pero habrá nubes y posibles lloviznas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se calma el viento, pero habrá nubes y posibles lloviznas

Lanzan programa para capacitar profesionalmente en videojuegos 
La Ciudad

Lanzan programa para capacitar profesionalmente en videojuegos 

Paliza a un alumno en una escuela de Funes: Un ataque en manada y a traición
La Región

Paliza a un alumno en una escuela de Funes: "Un ataque en manada y a traición"

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática
La Ciudad

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática

Voy a 190: el audio antes del trágico choque que dejó 9 muertos en Misiones
Información General

"Voy a 190": el audio antes del trágico choque que dejó 9 muertos en Misiones

Tras el batacazo de Milei, el dólar blue se hundió en Rosario
Economía

Tras el batacazo de Milei, el dólar blue se hundió en Rosario

El fiscal Socca criticó a Edery y Schiappa Pietra y denunció irregularidades
Policiales

El fiscal Socca criticó a Edery y Schiappa Pietra y denunció "irregularidades"

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años
Política

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel
Información General

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel

Bajan las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco tras la victoria oficialista
Economía

Bajan las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco tras la victoria oficialista

Piden 25 años de cárcel para el acusado por el crimen de un joven ligado a Los Monos
Policiales

Piden 25 años de cárcel para el acusado por el crimen de un joven ligado a Los Monos

Los peritos aseguran que Lourdes está en una situación de alto riesgo
Información General

Los peritos aseguran que Lourdes está en una situación de "alto riesgo"

Volcó un micro con hinchas de Flamengo que iban a Buenos Aires
Información General

Volcó un micro con hinchas de Flamengo que iban a Buenos Aires