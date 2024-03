La victoria le trajo algo de alivio a Newell's

El ciclo de Mauricio Larriera entró en zona de turbulencias y, de no haber superado el debut en la Copa Argentina en el estadio Brigadier López, de Colón, se hubiera desestabilizado más. El entrenador ya no tiene el respaldo absoluto. Es consciente de eso. No fue casualidad que, en la conferencia de prensa posterior al empate contra Platense sin goles haya planteado que “el plantel está bastante mal armado, muy poblado en algunos lugares y faltan en otros”, más allá de que no se quitó “la parte” de responsabilidad que le toca.

Larriera no es un improvisado declarando. Por lo que se deduce que no fue una frase que se le escapó ante la prensa en un momento inoportuno, considerando que las chances del equipo están intactas en la Copa de la Liga, donde por ahora está logrando la clasificación a los cuartos de final, y teniendo por delante el comienzo de su participación en la Copa Argentina.

“Llegaron cinco jugadores porque yo quiero construir. No tenemos que completar por completar el plantel. En junio deberemos construir sobre lo que está construido. Así se hacen las cosas, o sino no las cambiamos más”, planteó.

>> Leer más: Segundo triunfo en ocho partidos

La derrota en el clásico por 1 a 0 en el Coloso fue el primer objetivo no cumplido por Larriera y que, inevitablemente dejó una herida. Al respecto, el entrenador de la reserva, Ricardo Lunari, habló en el programa Estadio 3, de Cadena 3 Rosario, también durante la semana y se refirió a lo que representa una caída contra Central. “El clásico te da un año de tranquilidad o de intranquilidad. A mí me desespera. Estuve en la cancha en el último. La gente salió desesperada, frustrada. No saben qué hacer. Hay que corregirlo a corto plazo, porque como hincha es una situación que no se aguanta más”, declaró.

Días atrás, después de las declaraciones de unos y otros, Newell’s recordó, a quienes forman parte de la vida institucional, que cualquier tipo de contacto con la prensa previamente debe tener “la autorización del departamento de comunicación del club”, con el objetivo de coordinar “las acciones necesarias para proporcionar una respuesta oportuna y adecuada, alineada con los objetivos” de la entidad.

Expresión desafortunada

El miércoles último trascendió un video de Franco Díaz en el que les manifestó a unas jóvenes su simpatía por Central. Horas más tarde, el mediocampista grabó un video en el que explicó que lo expresado se debió a que vivió “una situación tensa, en la que había gente rodeando” su vehículo. Y que lo que dijo fue para “zafar de la situación”. Remarcó que está “ciento por ciento comprometido con Newell’s”.

En las redes “cloacales”, tal cual las rebautizó Larriera, los mensajes agresivos y hasta amenazantes hacia el futbolista fueron incesantes. Por este motivo, Díaz quedó muy afectado. El club del Parque decidió, con el aval de Larriera, según dijo el entrenador, que no concentre para el partido frente a Midland, en el que posiblemente podía llegar a ser titular.

Por lo pronto, Newell’s dispondría una sanción económica al futbolista. No trascendió si tomará alguna otra medida. Tampoco hay certeza de cuándo puede volver a estar a disposición para jugar.

El jueves, antes de viajar a Santa Fe, el presidente Ignacio Astore se acercó hasta Bella Vista y habló con el plantel a raíz de lo vivido por Díaz. El máximo dirigente rojinegro hizo algunos planteos en un ambiente tenso.

“Tuvimos una charla en la semana. Lo que pasó quedó ahí. Estamos muy unidos”, aseguró Esteban Fernández, minutos después del doblete que le metió a Midland.

La posición de Larriera en relación a Díaz lo muestra en la vereda opuesta de quienes condenaron al futbolista, más allá del error que cometió, en las redes sociales, esas mismas que se tienen con frecuencia en cuenta a la hora de tomar decisiones.

“Invito al hincha a que no sea tan radical y que pensemos las cosas un poquito más. Son momentos y frases desafortunadas que se hacen en un contexto que no lo sabemos. Prefiero la mesura y tranquilidad. Entiendo al hincha pero también hay que entender a los chicos. Prefiero resolver esto como gente adulta”, dijo.

Por lo que pasó, por el presente, no hubiese sido lo mismo si Newell’s no eliminaba a Midland. Todo lo que se fue encubando durante estos días podía haberse profundizado. El triunfo trajo alivio. No es poca cosa en los tiempos que corren.