La Isla de los Mástiles, el lugar donde ya nada es igual tras el fuego

Pasaron dos años y medio desde el fuego violento que consumió en pleno aislamiento social obligatorio gran parte de la zona sur de la Isla de los Mástiles, ese territorio santafesino situado frente a las localidades de Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez. En octubre de ese mismo año, en once viajes previstos por los investigadores de diferentes áreas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) se comenzaron a diagnosticar las pérdidas y, más tarde, se inició un monitoreo permanente del terreno para constatar ya no daños, sino la posibilidad de recuperación. A 36 meses de lo que Guillermo Montero, especialista en manejo y conservación de recursos naturales llamó "el disturbio", el escenario aún no se recupera.