La Capital | Ovación | Primera C

Primera C: Central Córdoba goleó a Argentino y celebró en el clásico del ascenso

Los charrúas se impusieron 3 a 0 en el Gabino Sosa y se afirman en el Reducido, mientras que los salaítos sufren en el fondo de la tabla de la Primera C

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

13 de septiembre 2026 · 22:22hs
Google Seguir a La Capital en Google
Primera C. Luca Pasinato recibe el saludo de sus compañeros tras anotar el segundo tanto de Central Córdoba ante Argentino. El defensor cumplió una destacada actuación.    

Primera C. Luca Pasinato recibe el saludo de sus compañeros tras anotar el segundo tanto de Central Córdoba ante Argentino. El defensor cumplió una destacada actuación.    

Central Córdoba goleó a Argentino 3 a 0 en el Gabino Sosa, extendió su invicto a ocho partidos y se afirma en zona de Reducido en la Primera C por el segundo ascenso a la Primera B. Mientras, los salaítos sufren, siguen anclados en el fondo de la tabla y están comprometidos cada vez más con jugar para evitar la desafiliación.

Los goles del equipo de Sialle fueron convertidos por Paulo Killer en el primer tiempo, y por Luca Pasinato y Joaquín Messi en el segundo. Argentino jugó con uno menos desde los 24’ por la roja a Manuel Correa.

Una previa muy colorida

Desde muy temprano, barrio Tablada fue el epicentro del fútbol local, con mucho colorido y fervor por el clásico entre Central Córdoba y Argentino. A partir de las 13, los simpatizantes del Charrúa comenzaron a ingresar al mítico Gabino Sosa.

Por su parte, la parcialidad de los salaítos llegó en caravana con 450 hinchas que se hicieron sentir con cánticos y mucho colorido. En tanto, ambos planteles llegaron en el mismo horario y hubo cruces de colegas en la previa al encuentro.

>>Leer más: Central metió un rugido necesario para demostrar que está vivo

Con realidades diferentes

Charrúas y salaítos se cruzaban en una partido muy especial donde ambos equipos llegaban con diferentes realidades. El Matador traía una racha con siete partidos sin perder. Por su parte el Albo con un mal presente futbolístico, último en la Zona A con 23 puntos.

El trámite comenzó a todo ritmo y la primera situación del encuentro fue para Argentino a los 5’, Octavio Rubarth, aprovechó tras un desacople defensivo del dueño de casa, enfrentó a Giroldi, remató cruzado, el guardavalla local en gran reacción rechazó el balón y abortó una inmejorable situación para abrir el marcador.

Con el correr de los minutos el encuentro se jugó en el mediocampo, los locales se adelantaron en el terreno y se aproximaron al arco de Francisco Olivare, con los remates de Barrionuevo, Galluci y Quijano.

El Salaíto se quedó con diez

El partido tuvo un quiebre a los 24’ cuando llegó la trompada de Manuel Correa a Marcos Córdoba y a instancia del árbitro Mateo Bocaccia, el colombiano vio la roja y el salaíto se quedó con diez para disputar el resto del encuentro.

Con la expulsión del mediocampista visitante, el Matador se hizo dueño del partido con la movilidad de los laterales y a los 35’, tras una salida de un córner ejecutado por Quijano desde la izquierda, llegó la salida en falso del golero Olivera, de arremetida Paulo Killer se encontró con la pelota, que le pegó en el pie derecho para poner el 1 a 0.

>>Leer más: Central y una victoria construida con un mayor cimiento desde lo colectivo

Central Córdoba manejó el partido

Con el resultado a su favor, el equipo de Cacho Sialle jugó tranquilo, hizo circular el balón y cuando se lo propuso trató de llevar peligro al arco de Pancho Olivera.

Y a seis del final de la etapa inicial, llegó la perfecta habilitación de Paulo Killer a Barrionuevo, el delantero aguantó el balón, cedió para Luca Pasinato, quien con un potente remate esquinado estiró el marcador al 2 a 0. Y así se fueron el descanso.

El Charrúa liquidó el pleito

En el arranque del complemento, el Charrúa le dio el golpe de gracia al Albo con el tanto de Joaquín Messi a los 51’, tras una gran jugada colectiva para poner el clásico 3 a 0 y cerrar la historia.

En el resto del trámite, el local le cedió el balón al Salaíto, que trató de achicar diferencias con los remates de Bartalini, Guiñazú y Cantiani. De contra, el local pudo aumentar con el remate de Gallucci, que salió desviado.

Córdoba se quedó con el clásico

Córdoba se quedó con el clásico del ascenso ante Argentino por 3 a 0, continúa con su racha de 8 partidos sin perder, se ubica cuarto con 42 unidades en zona de Reducido. Por su parte, el Salaíto no puede levantar cabeza, sigue último en la Zona A y peligra con la pérdida de categoría en Primera C.

Noticias relacionadas
Primera C. El delantero Cristian Bonesso se transformó en una pieza clave en el once de Leones que esta tarde enfrentará a Lugano.

Primera C: Leones FC se presenta en Tapiales ante Lugano en busca de asegurar un lugar en el Reducido

Primera C: El Matador continúa de festejo, le ganó a El Porvenir y ahora espera al clásico ante Argentino de la mejor manera. 

Primera C: Central Córdoba ganó en Tablada y Argentino empató en Valentín Alsina en la previa al clásico

Primera C: Los charrúas quieren seguir de racha ante El Porvenir, esta tarde en barrio Tablada. 

Primera C: en la previa al clásico, Central Córdoba juega en Tablada y Argentino en Valentín Alsina

Primera C. Leones FC derrotó a Yupanqui y Lionel Messi tuvo su homenaje. La parcialidad del Trapero se hizo presente con una hermosa bandera para el capitán de la selección.   

Primera C: Leones FC derrotó a Yupanqui de visitante y Leo Messi tuvo su homenaje

Ver comentarios

Las más leídas

Revivir el terror de Montoneros en Rosario, 42 años después

Revivir el terror de Montoneros en Rosario, 42 años después

Juegos Suramericanos: primer día de competencia con nutrida presencia de atletas rosarinos

Juegos Suramericanos: primer día de competencia con nutrida presencia de atletas rosarinos

Central metió un rugido necesario para demostrar que está vivo

Central metió un rugido necesario para demostrar que está vivo

Matko Vidosevich: el oftalmólogo que lidera la microcirugía e invierte en un histórico inmueble

Matko Vidosevich: el oftalmólogo que lidera la microcirugía e invierte en un histórico inmueble

Lo último

Paulo Killer: Soñaba con hacer un gol en el clásico y ganar con Central Córdoba

Paulo Killer: "Soñaba con hacer un gol en el clásico y ganar con Central Córdoba

Primera C: Central Córdoba goleó a Argentino y celebró en el clásico del ascenso

Primera C: Central Córdoba goleó a Argentino y celebró en el clásico del ascenso

Juegos Suramericanos, día 2: todo lo que hay que saber de las competencias en Rosario y Santa Fe

Juegos Suramericanos, día 2: todo lo que hay que saber de las competencias en Rosario y Santa Fe

El primer día de los Juegos Suramericanos: medallas de oro, plata y bronca para Argentina

Argentina sumó tres oros con Pascual Di Tella (esgrima), Ceballos y Dieleke (natación). Y la primera rosarina fue de Alfieri (gimnasia)
El primer día de los Juegos Suramericanos: medallas de oro, plata y bronca para Argentina
Central metió un rugido necesario para demostrar que está vivo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central metió un rugido necesario para demostrar que está vivo

Arrancó en Rosario el Fan Fest de los Juegos Suramericanos ante una multitud
Juegos Suramericanos

Arrancó en Rosario el Fan Fest de los Juegos Suramericanos ante una multitud

El Quini 6 quedó vacante y el pozo del próximo miércoles será de $15.250.000.000
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el pozo del próximo miércoles será de $15.250.000.000

Condenado a 18 años de prisión por el mortal asalto a un motociclista en zona sur
Policiales

Condenado a 18 años de prisión por el mortal asalto a un motociclista en zona sur

Un rosarino reemplazará al polémico director de la Casa Argentina en París
Política

Un rosarino reemplazará al polémico director de la Casa Argentina en París

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Revivir el terror de Montoneros en Rosario, 42 años después

Revivir el terror de Montoneros en Rosario, 42 años después

Juegos Suramericanos: primer día de competencia con nutrida presencia de atletas rosarinos

Juegos Suramericanos: primer día de competencia con nutrida presencia de atletas rosarinos

Central metió un rugido necesario para demostrar que está vivo

Central metió un rugido necesario para demostrar que está vivo

Matko Vidosevich: el oftalmólogo que lidera la microcirugía e invierte en un histórico inmueble

Matko Vidosevich: el oftalmólogo que lidera la microcirugía e invierte en un histórico inmueble

Central Córdoba ganó el clásico con autoridad, sueña con el ascenso y Argentino se preocupa cada vez más

Central Córdoba ganó el clásico con autoridad, sueña con el ascenso y Argentino se preocupa cada vez más

Ovación
Primera C: Central Córdoba goleó a Argentino y celebró en el clásico del ascenso

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Central Córdoba goleó a Argentino y celebró en el clásico del ascenso

Primera C: Central Córdoba goleó a Argentino y celebró en el clásico del ascenso

Primera C: Central Córdoba goleó a Argentino y celebró en el clásico del ascenso

Con un gol mal cobrado, Manchester City se quedó con el derbi

Con un gol mal cobrado, Manchester City se quedó con el derbi

Almirón: El clásico fue un golpe fuerte y Central mostró personalidad con Tigre

Almirón: "El clásico fue un golpe fuerte y Central mostró personalidad con Tigre"

Policiales
Condenado a 18 años de prisión por el mortal asalto a un motociclista en zona sur
Policiales

Condenado a 18 años de prisión por el mortal asalto a un motociclista en zona sur

El hijo de Gustavo Shanahan seguirá detenido luego de la declaración indagatoria

El hijo de Gustavo Shanahan seguirá detenido luego de la declaración indagatoria

Un incendio destruyó varios patrulleros en desuso de la Policía de Santa Fe

Un incendio destruyó varios patrulleros en desuso de la Policía de Santa Fe

Tragedia en la costanera: las claves de un juicio atravesado por testimonios dolorosos

Tragedia en la costanera: las claves de un juicio atravesado por testimonios dolorosos

La Ciudad
El frío se despide de Rosario: cuándo subirá la temperatura
La Ciudad

El frío se despide de Rosario: cuándo subirá la temperatura

El viudo de Adelfa contará su historia: libro, cárcel y una posible serie de Netflix

El "viudo de Adelfa" contará su historia: libro, cárcel y una posible serie de Netflix

Comedores escolares: la provincia aumentó un 9 % el importe de las partidas

Comedores escolares: la provincia aumentó un 9 % el importe de las partidas

Arquitectos de Argentina podrán ejercer en Brasil sin revalidar el título

Arquitectos de Argentina podrán ejercer en Brasil sin revalidar el título

Maíz: diagnóstico, nutrición y agua, tres claves para aprovechar el potencial
Agro

Maíz: diagnóstico, nutrición y agua, tres claves para aprovechar el potencial

Por más inflación y menor crecimiento, el presupuesto para 2026 se quedó corto
Economía

Por más inflación y menor crecimiento, el presupuesto para 2026 se quedó corto

Cayó  sospechado de liderar una banda que traficaba  entre Alvear y San Nicolás
Policiales

Cayó  sospechado de liderar una banda que traficaba  entre Alvear y San Nicolás

Fue a la panadería y un conductor ebrio se estrelló contra su auto
La Ciudad

Fue a la panadería y un conductor ebrio se estrelló contra su auto

El hijo de Gustavo Shanahan seguirá detenido luego de la declaración indagatoria
Policiales

El hijo de Gustavo Shanahan seguirá detenido luego de la declaración indagatoria

Trump dijo que un conflicto por Malvinas sería un desastre potencial
Política

Trump dijo que un conflicto por Malvinas sería un "desastre potencial"

El gobierno analiza decretar un feriado durante la visita del Papa León XIV
Información General

El gobierno analiza decretar un feriado durante la visita del Papa León XIV

Un incendio destruyó varios patrulleros en desuso de la Policía de Santa Fe
Policiales

Un incendio destruyó varios patrulleros en desuso de la Policía de Santa Fe

Mataron a un piloto de carreras en Misiones y acusaron a su exsuegro
Información General

Mataron a un piloto de carreras en Misiones y acusaron a su exsuegro

Tragedia en la costanera: las claves de un juicio atravesado por testimonios dolorosos
Policiales

Tragedia en la costanera: las claves de un juicio atravesado por testimonios dolorosos

Histórica restauración en Villa Hortensia: el Distrito Norte atenderá en el Portal
La Ciudad

Histórica restauración en Villa Hortensia: el Distrito Norte atenderá en el Portal

Pullaro, sobre la industria: No tienen que ir a la timba financiera sino al desarrollo
Política

Pullaro, sobre la industria: "No tienen que ir a la timba financiera sino al desarrollo"

Prevención del suicidio: cinco preguntas y cinco acciones fundamentales
Salud

Prevención del suicidio: cinco preguntas y cinco acciones fundamentales

Ander Etxeberria: El cooperativismo es más necesario que nunca
Agro

Ander Etxeberria: "El cooperativismo es más necesario que nunca"

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en Rosario

Por Ariel Etcheverry
La ciudad

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en Rosario

La gran incógnita: ¿por qué cambiaron el pateador de un penal clave para Newells?
Ovación

La gran incógnita: ¿por qué cambiaron el pateador de un penal clave para Newell's?

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $2 millones: piden perpetua
Policiales

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $2 millones: piden perpetua

Tras la quiebra de Garbarino, rematan artículos de la empresa desde 80 mil pesos
Información General

Tras la quiebra de Garbarino, rematan artículos de la empresa desde 80 mil pesos

La ciclista atropellada por un camión en Echesortu debió someterse a una cirugía compleja
La Ciudad

La ciclista atropellada por un camión en Echesortu debió someterse a una cirugía compleja

Florentino Malaponte asumió como juez federal de Rosario
Política

Florentino Malaponte asumió como juez federal de Rosario