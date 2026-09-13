Primera C: Central Córdoba goleó a Argentino y celebró en el clásico del ascenso

Los charrúas se impusieron 3 a 0 en el Gabino Sosa y se afirman en el Reducido, mientras que los salaítos sufren en el fondo de la tabla de la Primera C

Primera C. Luca Pasinato recibe el saludo de sus compañeros tras anotar el segundo tanto de Central Córdoba ante Argentino. El defensor cumplió una destacada actuación.

Central Córdoba goleó a Argentino 3 a 0 en el Gabino Sosa, extendió su invicto a ocho partidos y se afirma en zona de Reducido en la Primera C por el segundo ascenso a la Primera B. Mientras, los salaítos sufren, siguen anclados en el fondo de la tabla y están comprometidos cada vez más con jugar para evitar la desafiliación.

Los goles del equipo de Sialle fueron convertidos por Paulo Killer en el primer tiempo, y por Luca Pasinato y Joaquín Messi en el segundo. Argentino jugó con uno menos desde los 24’ por la roja a Manuel Correa.

Desde muy temprano, barrio Tablada fue el epicentro del fútbol local, con mucho colorido y fervor por el clásico entre Central Córdoba y Argentino. A partir de las 13, los simpatizantes del Charrúa comenzaron a ingresar al mítico Gabino Sosa.

Por su parte, la parcialidad de los salaítos llegó en caravana con 450 hinchas que se hicieron sentir con cánticos y mucho colorido. En tanto, ambos planteles llegaron en el mismo horario y hubo cruces de colegas en la previa al encuentro.

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Con realidades diferentes

Charrúas y salaítos se cruzaban en una partido muy especial donde ambos equipos llegaban con diferentes realidades. El Matador traía una racha con siete partidos sin perder. Por su parte el Albo con un mal presente futbolístico, último en la Zona A con 23 puntos.

El trámite comenzó a todo ritmo y la primera situación del encuentro fue para Argentino a los 5’, Octavio Rubarth, aprovechó tras un desacople defensivo del dueño de casa, enfrentó a Giroldi, remató cruzado, el guardavalla local en gran reacción rechazó el balón y abortó una inmejorable situación para abrir el marcador.

Con el correr de los minutos el encuentro se jugó en el mediocampo, los locales se adelantaron en el terreno y se aproximaron al arco de Francisco Olivare, con los remates de Barrionuevo, Galluci y Quijano.

El Salaíto se quedó con diez

El partido tuvo un quiebre a los 24’ cuando llegó la trompada de Manuel Correa a Marcos Córdoba y a instancia del árbitro Mateo Bocaccia, el colombiano vio la roja y el salaíto se quedó con diez para disputar el resto del encuentro.

Con la expulsión del mediocampista visitante, el Matador se hizo dueño del partido con la movilidad de los laterales y a los 35’, tras una salida de un córner ejecutado por Quijano desde la izquierda, llegó la salida en falso del golero Olivera, de arremetida Paulo Killer se encontró con la pelota, que le pegó en el pie derecho para poner el 1 a 0.

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Central Córdoba manejó el partido

Con el resultado a su favor, el equipo de Cacho Sialle jugó tranquilo, hizo circular el balón y cuando se lo propuso trató de llevar peligro al arco de Pancho Olivera.

Y a seis del final de la etapa inicial, llegó la perfecta habilitación de Paulo Killer a Barrionuevo, el delantero aguantó el balón, cedió para Luca Pasinato, quien con un potente remate esquinado estiró el marcador al 2 a 0. Y así se fueron el descanso.

El Charrúa liquidó el pleito

En el arranque del complemento, el Charrúa le dio el golpe de gracia al Albo con el tanto de Joaquín Messi a los 51’, tras una gran jugada colectiva para poner el clásico 3 a 0 y cerrar la historia.

En el resto del trámite, el local le cedió el balón al Salaíto, que trató de achicar diferencias con los remates de Bartalini, Guiñazú y Cantiani. De contra, el local pudo aumentar con el remate de Gallucci, que salió desviado.

Córdoba se quedó con el clásico

Córdoba se quedó con el clásico del ascenso ante Argentino por 3 a 0, continúa con su racha de 8 partidos sin perder, se ubica cuarto con 42 unidades en zona de Reducido. Por su parte, el Salaíto no puede levantar cabeza, sigue último en la Zona A y peligra con la pérdida de categoría en Primera C.