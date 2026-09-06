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Una encuesta resalta el crecimiento en la valoración de la gestión de Pullaro

El estudio de Innova Opinión Pública le asigna al gobierno provincial un 53 % de consideración positiva y, desde junio, muestra una mejora de cinco puntos para el mandatario

6 de septiembre 2026 · 06:10hs
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El gobernador Maximiliano Pullaro cosecha

El gobernador Maximiliano Pullaro cosecha, desde junio, un incremento en su valoración positiva.

Una encuesta desarrollada por la consultora Innova Opinión Pública marca que la gestión de Maximiliano Pullaro alcanzó, en agosto, el 53 por ciento de valoraciones positivas. Los datos para el estudio fueron recabados los días 22 y 23 de ese mes, sobre 400 casos domiciliarios de residentes rosarinos mayores de 16 años.

El dato de agosto aporta una señal favorable para el gobernador: mientras que en junio su gestión reunía un 48 por ciento de valoraciones positivas, el mes pasado la cifra ascendió al 53 %.

El avance de cinco puntos devuelve a la administración provincial a los niveles de respaldo que había registrado en los primeros meses del año.

Diferencias

Del análisis llevado adelante por la consultora también se desprende que la gestión de Pullaro es la mejor valorada en Rosario entre los tres niveles del Estado.

En ese sentido, la administración de Javier Milei registra un 30 por ciento de valoración positiva y un 70 % de negativa. En tanto, la gestión municipal encabezada por Pablo Javkin alcanza un 42 por ciento de opiniones positivas y un 57 % de negativas.

Cabe resaltar que el sondeo no mide intención de voto ni imagen personal de los dirigentes, por lo que sus conclusiones se limitan a la evaluación de las gestiones.

Emociones

El estudio también grafica cómo se desenvuelve el clima emocional en la ciudad respecto del gobierno provincial.

La incertidumbre es el sentimiento predominante, con un 41 por ciento, mientras que esperanza y tranquilidad alcanzan el 16 y el 15 %, respectivamente. Por su parte, la bronca, el miedo y la tristeza totalizan, entre las tres, el 24 %.

Respecto de junio, la bronca bajó cinco puntos, de 15 a 10 por ciento, y la tranquilidad subió un punto.

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