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La Bolsa de Rosario estimó que se sembrarán 16,7 millones de hectáreas de soja

La Guía Estratégica para el Agro difundió su primer pronóstico para el ciclo 2026/27. En el mismo informe corrigió al alza la estimación de la siembra de maíz, hasta llevarla a 10,6 millones de hectáreas. Pese a que viene El Niño, hoy falta agua

14 de septiembre 2026 · 06:15hs
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El servicio de estimaciones agrícolas de la Bolsa de Comercio de Rosario difundió su primera estimación para la soja nueva.

Foto: Archivo / La Capital.

El servicio de estimaciones agrícolas de la Bolsa de Comercio de Rosario difundió su primera estimación para la soja nueva.

La Bolsa de Comercio de Rosario estimó que se sembrarán 16,7 millones de hectáreas de soja en la campaña 2026/27, un 2% más que el ciclo anterior. Con un rendimiento promedio de 29,1 qq/ha, la producción podría ser de 47,8 millones de toneladas.

La Guía Estratégica para el Agro (GEA) difundió su primer pronóstico para la próxima campaña sojera. En el mismo informe corrigió al alza la estimación de la siembra de maíz, hasta llevarla a 10,6 millones de hectáreas.

Hace un mes, el servicio de estimaciones de la Bolsa había previsto una caída de 7,3%, equivalente a 600 mil hectáreas, en la intención de siembra maicera. El mayor recorte era en el norte, por el costo de controlar chicharrita y el aumento de los fletes, derivado del costo de los combustible.

Giro en el Norte

Pero la campaña dio un giro. “La ecuación no cambió pero no se ve presencia de chicharrita, y entre promociones, bonificaciones, agroquímicos y descuentos que se ofrecen con la compra de semilla, la caída de área va a ser menor”, explicaron desde la GEA. Como nadie quiere dejar el lote con malezas hasta fin de año “se está sembrando como nunca soja de primavera, sorgo y también maíz temprano”, aunque en este caso funcione como criadero de Dalbulus.

Con este nuevo ajuste, la GEA proyecta una iembra 3,6% menos que hace un año. El horizonte productivo es de 67,5 millones de toneladas.

La marcha del trigo

Por otra parte, la proyección de trigo pasa a 21 millones de toneladas por la buena condición del cultivo. “Hace un año atrás, el escenario triguero mostraba un escenario anormalmente bueno, con grandes lluvias incluso en donde no suele llover en invierno”, señalaron desde la Bolsa.

Este último agosto, en cambio, gran parte del oeste recibió menos de 10 a 20 mm. Y en los últimos 15 a 20 días, se pasó de la humedad a una rápida desecación ante el ingreso de aire muy frío y seco. El fenómeno se intensificó con la helada del fin de semana pasado. De esta manera, empezaron a aparecer lotes regulares por falta de agua en Córdoba, NE de Buenos Aires y Chaco. No obstante, el 93% del trigo sigue en condiciones buenas a muy buenas, En el norte del país advierten que hay un gran desarrollo de roya.

El presente es seco

Pese a que El Niño fuerte promete traer mucha agua en el período crítico de la campaña gruesa, el invierno se despide con falta de humedad en algunas regiones, como el oeste de la zona núcleo.

Así, los suelos llegan a septiembre con las reservas ajustadas: el 70% de la región se encuentra entre condiciones de escasez hídrica y sequía, mientras que solo el 30% mantiene reservas regulares a adecuadas. “En mayo, desde GEA-BCR se advertía que no había elementos para esperar que el invierno de 2026 repitiera el comportamiento excepcionalmente lluvioso del año anterior, en cambio se planteaba un escenario de precipitaciones cercanas a los valores normales para el invierno y eso está marcando la diferencia entre ambas campañas”, señalaron Marina Barletta, Florencia Poeta y Cristián Russo en su último informe.

Agregaron que “hoy empieza a faltar agua en el oeste de la región, por eso las lluvias pronosticadas eran esperadas atentamente, ya que serán clave para definir el ritmo de siembra del maíz temprano que resta por implantar y sostener el potencial de rendimiento del trigo”.

El maíz temprano

La región ya sembró el 25% del maíz temprano, el mayor avance para esta fecha de las últimas cinco campañas. El centro-sur de Santa Fe concentra el mayor progreso, con el 70% del área sembrada, seguido por el sudeste de Córdoba, con el 15%. En el sur de Santa Fe se alcanzó el 12%, mientras que el noreste bonaerense registra un 8% y el noroeste bonaerense, apenas un 2%.

Sin embargo, la falta de humedad comienza a ponerle un freno a la siembra en el oeste. En Carlos Pellegrini y Marcos Juárez, quedan pocos lotes con condiciones de humedad adecuadas para continuar con las labores.

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