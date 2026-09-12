Detuvieron a un piloto sospechado de liderar una banda narco que traficaba droga entre Alvear y San Nicolás

Tiene 29 años y fue arrestado en la provincia de Buenos Aires, pero escondía la droga en la localidad a minutos de Rosario. Otras siete personas quedaron involucradas

La Policía Bonaerense encabezó una serie de allanamientos en la provincia de Buenos Aires y en Alvear . En esos procedimientos detuvo a Maximiliano Nicolás Cafiero , un piloto de avión apuntado como líder de una banda narco con presencia en Rosario y San Nicolás . Además, hay otras cinco personas detenidas y dos que quedaron imputados, pero en libertad.

Cafiero, de 29 años, está sospechado de liderar una banda narco que transportaba droga en un hidroavión experimental anfibio. Según la investigación, el cargamento partía de San Nicolás y era descargado en un hangar privado del aeródromo rural de Alvear. A su vez, en la localidad santafesina también funcionaba la base operativa y logística de la organización.

La investigación estuvo encabezada por la Delegación San Nicolás de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense, bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) N° 1 de Estupefacientes, a cargo de la fiscal María Verónica Marcantonio. También participaron del operativo, denominado "Aeronáutico blanco", efectivos de Prefectura Naval Argentina y la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas, con perros detectores de droga y el apoyo aéreo de un helicóptero de la policía bonaerense. Para las medidas realizadas en territorio santafesino intervino el juez penal de Rosario Rodrigo Santana.

La policía bonaerense encabezó un operativo en la localidad de Alvear para desarticular la banda de Cafiero. En la localidad del departamento Rosario, secuestraron un hidroavión experimental anfibio Lasermaster valuado en 70 mil dólares y señalado como una de las piezas centrales de la estructura logística. También fueron incautados un Mercedes Benz, un utilitario Citroën Berlingo y un auto cuya marca no fue informada.

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El Mecedes Benz, acondicionado como un falso patrullero, con balizas policiales y un sistema de sirenas instalados era utilizado por la banda para viajar de Santa Fe a Buenos Aires.

También secuestraron tres armas de fuego: un pistolón Rubí calibre .32 y dos carabinas calibre .22, una de ellas recortada. Todas tenían la numeración suprimida.

A eso, se sumaron $4.050.000 en efectivo, cinco teléfonos celulares, una balanza de precisión y envoltorios rectangulares utilizados para el embalaje de los estupefacientes.

Otros 13 allanamientos

La Delegación San Nicolás de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas pudo determinar mediante tareas de inteligencia financiera y de campo el funcionamiento de la organización y la ubicación de la aeronave. Además de la intervención en Alvear, solicitó 13 allanamientos en San Nicolás, uno de ellos en la famosa Casa Barco Irupé.

En los allanamientos, secuestraron más de 2 kilos de cocaína, entre ladrillos y más de 300 envoltorios listos para su comercialización. También incautaron 1,8 kilo de marihuana.

Además de la detención de Cafiero, la policia de Buenos Aires detuvo a M. C. S. (35) acusada de realizar tareas de ocultamiento, E. G. (27) imputada por comercialización de estupefacientes, L. I. G. (49) señalada como vendedora al menudeo, J. R. C. (52) sindicado como integrante de la red de venta, y W. A. C. (18) imputada por distribución local.

Por otro lado, N.C.A. (17) quedó ligada por una causa vinculada a tenencia simple de estupefacientes, pero quedó en libertad. En tanto, G.A.O.C. fue notificado y está acusado como administrador financiero de la organización, quien además quedó imputado por tenencia ilegal de un arma de fuego hallada en la histórica vivienda conocida como La Casa Barco.