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Central Córdoba ganó el clásico con autoridad, sueña con el ascenso y Argentino se preocupa cada vez más

Los charrúas golearon en el Gabino Sosa y se afirman en zona de Reducido por el segundo ascenso, mientras los salaítos sufren en el fondo de la tabla

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

13 de septiembre 2026 · 15:14hs
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El gol de Paulo Killer

Celina Mutti Lovera

El gol de Paulo Killer, que abrió la cuenta para Central Córdoba.
El clásico en el Gabino Sosa se juega con pierna fuerte.

Celina Mutti Lovera

El clásico en el Gabino Sosa se juega con pierna fuerte.
Discusión en mitad de cancha entre jugadores de Central Córdoba y Argentino. Se juega el clásico en el Gabino Sosa.

Discusión en mitad de cancha entre jugadores de Central Córdoba y Argentino. Se juega el clásico en el Gabino Sosa.

Central Córdoba goleó a Argentino 3 a 0 en el Gabino Sosa, extendió su invicto a ocho partidos y se afirma en zona de Reducido por el segundo ascenso a la Primera B. Mientras, los salaítos sufren, siguen anclados en el fondo de la tabla y están comprometidos cada vez más a jugar por la desafialiación.

Los goles del equipo de Sialle fueron convertidos por Paulo Killer en el primer tiempo, y por Lucas Pasinatto y Joaquín Messi en el segundo. Argentino jugó con uno menos desde los 24' por la roja a Manuel Correa.

Lo que pasó en el Gabino Sosa

51' GOL DE CENTRAL CÓRDOBA. Joaquín Messi estira la cuenta en el inicio del complemento.

44' GOL DE CENTRAL CORDOBA. Luca Pasinato extiende la cuenta para el Charrúa.

35' GOL DE CENTRAL CÓRDOBA. De un córner de Quijano desde la izquierda llegó la salida en falso de Olivera y la pelota casi que le pegó en el pie de Paulo Killer, delante de la marca de Bruno Cabrera, entrando al arco salaíto.

24' Expulsado Correa en Argentino

El partido empezó a buen ritmo, con los dos equipos buscando. Y en un contexto de pierna fuerte.

La previa del clásico rosarino

Desde muy temprano, barrio Tablada fue el epicentro del fútbol loca, con mucho colorido y fervor por el clásico entre Central Córdoba y Argentino.

A partir de las 13, los simpatizantes del Charrúa comenzaron a ingresar al mítico Gabino Sosa. Por su parte , la parcialidad de los salaitos llegó en caravana con 450 hinchas que se hicieron sentir con cánticos y mucho colorido.

Los dos planteles llegaron a las 13.30 hicieron reconocimiento del campo de juego y se fueron a los vestuarios para después volver y realizar el precalentamiento con los respectivos preparadores físicos.

Así formaron Central Córdoba y Argentino

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