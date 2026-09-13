El tiempo en Rosario: lunes con nubosidad variable y temperatura en ascenso

La máxima llegaría a 16º y subiría paulatinamente los próximos días hasta llegar a 26º el fin de semana

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes 14 de septiembre nubosidad variable y una temperatura máxima de 16º, que estaría en ascenso en los próximos días hasta llegar a 26º en fin de semana.

La madrugada del lunes llega con vientos suaves del noreste, un registro de 8º y cielo algo nublado cambiando a parcialmente nublado en la mañana, ya con los termómetros marcando apenas 3º. Para la tarde se anuncia cielo mayormente nublado con una máxima de 16º, bajando a 12º en la noche.

El martes las marcas seguirían en aumento, con 19º de máxima y 7º de mínima. El cielo estaría entre algo nublado y parcialmente nublado.

Para el miércoles se espera que esté despejado cambiando a algo nublado, con temperaturas entre 20º y 7º.

El jueves estaría parcialmente nublado y habría otro salto en los registros, con 24º de máxima y 10º de mínima.

Para el viernes pronostican una máxima de 25º, una mínima de 11º y cielo mayormente nublado.

El sábado estaría parcialmente nublado con una máxima de 26º y una mínima de 13º.