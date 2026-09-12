Mataron a un piloto de carreras en Misiones y acusaron a su exsuegro

Alfredo Matías Wiebel Giampaoli fue baleado en un predio en construcción. El principal sospechoso era su socio empresarial y está internado con custodia

Alfredo Matías Wiebel Giampaoli, empresario y piloto de Misiones, fue asesinado este viernes en un predio en construcción

La ciudad de Puerto Iguazú en Misiones quedó conmocionada por el asesinato de Alfredo Matías Wiebel Giampaoli , un reconocido piloto de carreras y empresario misionero que fue encontrado sin vida este viernes y con una herida de arma de fuego . El principal sospechoso es su exsuegro Ángel Ramón Zalazar, de 82 años , que está internado y con custodia policial.

Este viernes, pasadas las 16.30, la familia de la víctima presentó una denuncia porque desconocían de su paradero. La última vez que había dado señales de vida fue esa mañana.

Al momento de reconstruir el camino del empresario, la Policía de Misiones encontró al hombre de 48 años tendido en el suelo y sin signos vitales en un predio en construcción en las cercanías de las avenidas República Argentina y Pancho Ramírez, en el barrio Zona Industrial de Puerto Iguazú, una de las principales ciudades de la provincia de Misiones.

La Unidad Regional V de la Policía de Misiones inició la búsqueda de Wiebel Giampaoli y lo encontró dentro de un predio, sin vida y con una herida de arma de fuego de un arma calibre 9 milímetros . Los medios misioneros detallaron que el Cuerpo Médico Forense de Posadas es el encargado de realizar la autopsia final sobre los restos del empresario.

Mientras tanto, los agentes de investigación de la policía apuntaron contra Ángel Ramón Zalazar, un hombre de 82 años y exsuegro de Wiebel Giampaoli. El sospechoso habría estado en el predio junto a su yerno y escapó en una Toyota SW4.

Cerca de las 16.30, una clínica de Puerto Iguazú alertó a la policía por el ingreso de Ángel Ramón Zalazar y desde ese momento el sospechoso permanece internado bajo custodia policial. Esperan por su recuperación para formalizar la detención y darle paso a la justicia provincial.

Por otro lado, una de las mayores incógnitas está en resolver el origen del episodio y la secuencia previa al homicidio. Según el diario digital El Territorio, el hombre de 82 años le habría recriminado a Wiebel Giampaoli una cuestión familiar, que desencadenó en el ataque con el arma.

Lo que se sabe es que Wiebel Giampaoli se había divorciado hace seis meses de la hija de Zalazar, con quién tenía dos hijos, Francisco y Camila. A esto se le suma que inició una relación con otra mujer. De todas formas, los investigadores no descartan que el conflicto vaya más allá de la ruptura amorosa.

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La principal hipótesis pasa por las diferencias de miradas empresariales de Wiebel Giampali y Zalazar. Desacuerdos en negocios, inversiones y cuestiones patrimoniales habrían tensado una relación que había dejado de ser de familia.

La Policía de Misiones realizó tareas de criminalística en el predio donde fue hallado sin vida Wiebel Giampaoli. Además, mediante un allanamiento solicitado por el Juzgado de Instrucción 3 en la casa de Zalazar, secuestraron un arma calibre 9 milímetros que será peritada para conocer si fue utilizada en el crimen, también prendas de interés para la causa.

Quién era Wiebel Giampaoli

Alfredo Matías Wiebel Giampaoli era uno de los empresarios más reconocidos en Misiones y apasionado por el automovilismo, tanto que llegó a subirse a varios autos de carreras en distintas categorías.

Como empresario creció en el sector de hotelería y gastronomía y junto a su hermano administraba la franquicia Holy, un restobar de visita obligada para los turistas y con locales en Puerto Iguazú y en la Costanera de Posadas.

En cuanto a hoteles, Wiebel Giampaoli lideraba Z Hotel Boutique Iguazú, un establecimiento orientado al turismo de nivel medio y alto que formaba parte de su cartera de inversiones en una de las ciudades más visitadas del país.

No era un empresario en las sombras de la ciudad y Misiones. Siempre se lo veía activo y participativo. Con sus proyectos, apuntaba a fomentar el turismo en la provincia y era fácilmente reconocido por los misioneros. Además, era socio del Estudio Aduanero Echeverría y Asociados, junto a su exsuegro quien sería, según los testigos, el que le disparó.

Como automovilista corrió en categorías provinciales y nacionales. Disputó el Rally de Misiones, participó del Turismo Carretera 4000 Misionero y en el Procar 4000, una categoría nacional de clase B. Al igual que su perfil empresario, en Misiones no era extraño ver a Wiebel Giampaoli en eventos relacionados con los motores. Además, predicaba su pasión por el rugby y era fanático de Los Pumas.