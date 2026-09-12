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El gobierno analiza decretar un feriado durante la visita del Papa León XIV: qué fechas se evalúan

La Casa Rosada coordina con la Iglesia y las jurisdicciones involucradas, Buenos Aires, Córdoba y Luján, los detalles logísticos y de seguridad del viaje

12 de septiembre 2026 · 19:09hs
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El Papa León XIV junto al presidente Javier Milei

El Papa León XIV junto al presidente Javier Milei, durante una visita del presidente a la Santa Sede.

El gobierno nacional analiza la posibilidad de establecer un asueto o feriado durante la visita del Papa Léon XIV a la Argentina. Si bien la medida todavía no fue definida, su alcance dependerá de la agenda definitiva de actividades que establezca la Santa Sede y de las necesidades organizativas vinculadas con los actos masivos.

Por lo pronto, el Vaticano confirmó oficialmente que el Pontífice visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján durante su estadía en el país, en el marco de su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú. La Santa Sede señaló que el programa detallado será comunicado más adelante.

Mientras se espera el cronograma definitivo, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, continúa coordinando los preparativos con representantes de la Iglesia y funcionarios de las distintas jurisdicciones involucradas.

Qué días se evalúan para decretar feriado

La Casa Rosada ya realizó reuniones interdisciplinarias para avanzar sobre cuestiones vinculadas con la logística, los traslados, la seguridad y la organización de las actividades.

Los preparativos también avanzaron en materia de seguridad: el Ministerio de Seguridad Nacional convocó al Comando Unificado Federal y creó dispositivos especiales para coordinar los operativos durante la visita del Pontífice. Uno de ellos estará destinado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otro a la provincia de Córdoba, con participación coordinada de fuerzas federales y autoridades locales.

>> Leer más: La Iglesia convoca a músicos argentinos para crear la canción oficial de la visita del Papa

La decisión responde a la previsión de una importante concurrencia de personas en los distintos puntos incluidos en el recorrido, punto por el que el gobierno también evalúa decretar un feriado extraordinario para la ocasión. Aunque todavía no se definió la fecha, en caso de que el presidente Javier Milei disponga de esta herramienta, el mismo se estipularía en una de las jornadas entre el 8 y el 11 de noviembre, días en los que León XIV estará en Argentina.

Por ahora, la posibilidad de establecer un feriado o asueto continúa bajo análisis y no existe una disposición oficial que determine días no laborables por la visita. La definición quedará vinculada a la organización final del viaje y a las características de las actividades masivas que se desarrollen en esos tres días.

Qué se sabe de la visita de León XIV

A la confirmación de las tres jurisdicciones que visitará el Pontífice, resta que se dé a conocer el programa programa completo oficial por parte del Vaticano.

Hasta el momento, se pudo saber, en base a los preparativos oficiales, que se desarrollarán distintas actividades religiosas, institucionales y sociales, además de celebraciones con participaciones masivas.

La llegada de León XIV representará la primera visita de un Papa a la Argentina en varias décadas y es considerada por el gobierno como un acontecimiento de relevancia religiosa, institucional, diplomática e internacional.

Viaje desde la Catedral de Rosario hacia Córdoba

La Catedral de Rosario organizó una peregrinación para que fieles de la ciudad puedan acompañar la visita del Papa León XIV a la Argentina. La delegación rosarina viajará el 10 de noviembre a Córdoba, segunda escala del pontífice en el país, elegida por su cercanía y por las facilidades logísticas para participar de las actividades previstas.

A poco menos de dos meses de la visita de León XIV, la Catedral de Rosario comunicó que pondrá a disposición colectivos de ida y vuelta a la capital cordobesa. El titular del Arzobispado de Rosario, monseñor Eduardo Martín, dijo a LT8: "Animamos a todos los fieles a participar. Creemos que es una ocasión única poder recibir al Papa y aprovechar su mensaje y los gestos que va a realizar".

>> Leer más: Un Papa en República de La Sexta: la historia de la visita de León XIV a Rosario

La propuesta de la Catedral es para el 10 de noviembre cuando el Papa visite Córdoba y con el objetivo de presenciar la misa que oficiará allí el Sumo Pontífice. El paquete incluye viaje de ida y vuelta desde Rosario y tiene un costo de 60 mil pesos. Las inscripciones se realizan en la secretaría parroquial de la iglesia ubicada en Buenos Aires y Córdoba.

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