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Proponen un "anillo de cámaras de vigilancia" para detectar delincuentes y coches buscados

La edil libertaria Samanta Aria pide que las cámaras de vigilancia tengan integrados los sistemas de monitoreo municipal, provincial y federal

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

14 de septiembre 2026 · 06:10hs
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La propuesta de la edil libertaria Samanta Arias

La propuesta de la edil libertaria Samanta Arias, busca que las cámaras de vigilancia se integren los tres sistemas públicos de monitoreo para emitir alertas en tiempo real ante hechos delictivos.

Un proyecto que se discute en el Concejo Municipal propone que las cámaras de vigilancia del municipio intercambien información con el sistema Lince de la provincia y los soportes de monitoreo federales. La idea de la edil es montar un "anillo de control" de triple integración para detectar delincuentes y vehículos buscados en tiempo real. “Tenemos que hacer que toda la tecnología disponible juegue para la gente de bien y contra el delincuente”, afirmó la concejala de La Libertad Avanza (LLA) Samanta Arias, autora de la iniciativa.

En concreto, el proyecto que está bajo análisis en la comisión de Seguridad, Control y Convivencia del Palacio Vasallo es para que las cámaras del Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior) intercambien información con el sistema provincial Lince que tiene su central 911 y las herramientas de seguridad del gobierno nacional.

>>Leer más: Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

La iniciativa busca dar un paso más en la transformación tecnológica de la seguridad. Rosario ya cuenta con más de 5.000 cámaras. Lo que se propone es que toda la información que circula en los tres soportes pueda cruzarse en tiempo real con las bases de datos de provincia y Nación para generar alertas y permitir una respuesta inmediata.

Un ejemplo

¿Cómo se traduce esta iniciativa en un ejemplo? Si una cámara del Cior detecta hoy un vehículo que tiene un pedido de secuestro vigente en el Sifcol, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, pero en ese momento no existe un delito en flagrancia ni un operativo en el lugar, esa información puede no generar una intervención inmediata.

>>Leer más: Anunciaron que Rosario sumará casi 500 cámaras de videovigilancia

En consecuencia, dicho vehículo podría ser detectado recién si comete otro delito, si es detenido durante un operativo o si la información llega a Rosario a partir de una investigación o búsqueda iniciada en otro distrito. “Hay ejemplos concretos de bandas que vinieron en el pasado desde Córdoba y Tucumán a delinquir a Rosario, y eso se no puede suceder nunca más”, argumentó Arias.

Alerta inmediata

Con el sistema propuesto en el Concejo, la situación sería distinta: la cámara detectaría la patente o el vehículo, cruzaría automáticamente la información y, si el vehículo tiene un pedido vigente, generaría una alerta inmediata para que las fuerzas de seguridad puedan intervenir.

La edil ponderó el trabajo que viene realizando la provincia con el sistema de cruce de información y captura de datos que hace el Lince; un sistema que incorporó inteligencia artificial, analítica de video y herramientas de reconocimiento para potenciar el trabajo de las fuerzas de seguridad y que ya permitió resolver 600 casos en Rosario desde que comenzó a funcionar.

“Lince está haciendo un trabajo enorme y demostró todo lo que podemos ganar cuando usamos inteligencia y tecnología para combatir el delito. Ahora tenemos que ir por más: compartir información entre los sistemas, acelerar las alertas y hacer que la mayor cantidad de información llegue inmediatamente para cuidar la calle. En seguridad no podemos darle al delincuente ni un segundo ni un milímetro de ventaja”, afirmó Arias, referenciada en la hoy senadora nacional Patricia Bullrich, exministra de Seguridad de la Nación y mentora del Plan Bandera en Rosario.

En ese sentido, Arias remarcó que el proyecto se inscribe en una política de seguridad basada en la cooperación entre los distintos niveles del Estado. “Los resultados que estamos viendo en Rosario demuestran que cuando Nación, Provincia y Municipio trabajan coordinadamente, el delito retrocede. El Plan Bandera, la inteligencia criminal, la saturación territorial y las herramientas tecnológicas de la provincia están dando resultados. Ahora tenemos que profundizar esa coordinación y hacer que cada herramienta disponible se complemente con las demás”, afirmó.

Según los datos oficiales, durante el primer semestre de 2026 se registraron 45 homicidios en Rosario, un 70 por ciento menos que durante el mismo período de 2023. Para Arias, esa caída muestra que “el camino es el orden y la coordinación”, amplió.

Cámaras colaborativas

La iniciativa también contempla la creación de un Registro Municipal de Cámaras Colaborativas, de adhesión voluntaria, para que comercios, instituciones, consorcios y particulares puedan poner sus cámaras a disposición. El proyecto establece que esa incorporación no implica acceso permanente ni transmisión en vivo de las imágenes por parte del municipio, sino que las grabaciones podrán ser requeridas formalmente ante un hecho concreto.

“Esto no se trata de tener más cámaras por tenerlas. Se trata de que las cámaras que ya existen sean mucho más útiles. Tenemos que hacer que toda la tecnología disponible juegue para la gente de bien y contra el delincuente”, enfatizó Arias para concluir: "Tenemos que profundizar la cooperación entre Nación, provincia y municipio y aprovechar cada herramienta y que Rosario vuelva a ser una ciudad confiable para vivir, trabajar, invertir y crecer”.

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