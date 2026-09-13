La Capital | Juegos Suramericanos | nena

Quién es Julia Mancilla, la nena de 10 años que deslumbró en la apertura de los Juegos Suramericanos

Cantó con Juan Carlos Baglietto, acompañó a Abel Pintos y Soledad Pastorutti y terminó convertida en una de las protagonistas inesperadas de la noche.

13 de septiembre 2026 · 18:19hs
Google Seguir a La Capital en Google
Quién es Julia Mancilla, la nena de 10 años que deslumbró en la apertura de los Juegos Suramericanos

La apertura de los Juegos Suramericanos en el Monumento Nacional a la Bandera reunió a más de 250.000 personas que disfrutaron de un espectáculo deslumbrante, que combinó danza y música así como importantes personajes del mundo del deporte y la cultura. Pero entre ellos, una nena de 10 años se destacó especialmente. Se trata de Julia Mancilla quien cantó junto a Juan Carlos Baglietto y emocionó a todos.

El escenario montado en el Monumento para dar inicio al evento deportivo que se lleva adelante en la provincia de Santa Fe, y que Rosario es una de sus sedes, tuvo este sábado un impresionante despliegue artístico. Allí confluyeron personajes de la cultura tan importantes como Baglietto, Cacho Deicas y Soledad Pastorutti. Pero además, el frío y el viento no fueron un impedimento para que miles de rosarinos se acercaran a ver un show que resultó histórico.

Entre artistas y deportistas como Luciana Aymar, una nena de diez años se abrió paso y quedó en boca de todos por su presencia en escena y su voz. Se trata de Julia Mancilla, quien no se inhibió ni un poco al compartir escenario con personajes de renombre. Cantó Inconsciente Colectivo, el emblemático tema de Charly García, junto a Juan Carlos Baglietto, acompañó a Abel Pintos al entonar el Himno Nacional y también a la Sole, y hasta llevó la llama olímpica junto a Aymar. Sin dudas, Julia fue una de las figuras del histórico evento.

Quién es Julia Mancilla

La familia de Julia, y ella misma, todavía está procesando el terremoto que se vivió este sábado por la noche en el Monumento. “Nos encontramos en shock todavía. Están compartiendo muchos reels y videos. Estamos asimilando todo esto. Hoy nos reímos porque Julia nos dijo que se buscó en Google y apareció. Se está viendo en las noticias, en Instagram. Los compañeros de la escuela se comunicaron para felicitarla, la familia, los amigos”, cuenta Maximiliano Mancilla, padre de Juli, en diálogo con La Capital.

Julia tiene diez años, va a quinto grado en el colegio Cristo Rey y hace cuatro años que comenzó a tomar clases de canto en On the Spot. Ahora se encuentra atravesando con su familia el torbellino causado por el evento de este sábado. "La idea es seguir transitando esto que vive con mucha pasión, que es el canto y el teatro. Por supuesto tiene que ir a la escuela, seguir con sus clases de canto y prepararse para un evento que tiene a fin de año", asegura.

Cómo llegó al escenario de apertura de los Juegos

"En la academia donde toma clases hicieron como un casting y grabaron videos de ella audicionando. La productora de Buenos Aires a cargo del evento la vio y la seleccionaron. Nos contactaron para ver si ella quería participar y dijo que sí", rememora el papá de Julia.

Después de ser elegida, la familia vivió días muy intensos marcados por viajes a Buenos Aires a realizar ensayos, prácticas y hasta grabaciones en el estudio de Lito Vitale. Pero además, la semana previa al evento tuvo un ritmo más acelerado y los ensayos fueron diarios.

"Fue intenso y muy emocionante. Participamos de los ensayos, vimos a los bailarines, a Baglietto. Muy shockeante todo. Y a medida que íbamos viendo las distintas situaciones íbamos cayendo de lo que estaba pasando", rememora.

Lo cierto es que la actuación de Julia fue deslumbrante y cuando terminó su participación quedó contenta. "Bajó de escena y justo estaban sus primas. Estuvo un rato con ellas y después fue a la parte del escenario a saludar a todos. Se cruzó a Valentino Merlo, quien le dijo que era una genia. Se sacó una foto con él y con la Sole".

View this post on Instagram

Una ceremonia para recordar

La ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos reunió este sábado por la noche a más de 250.000 personas en el Monumento a la Bandera que, junto a las delegaciones de 15 países, disfrutaron de una celebración que combinó raíces santafesinas, deporte, música y emoción.

La música fue uno de los grandes elementos articuladores de la ceremonia, con arreglos originales creados especialmente para la propuesta por Lito Vitale y la participación de reconocidos artistas nacionales. Pero, sin dudas, la emoción más grande fue la de los atletas y entrenadores que subieron al escenario en el punto inicial de una competencia que promete ser inolvidable.

>>Leer más: El billar tuvo su debut en los Juegos Suramericanos 2026 como disciplina invitada

El relato encontró un elemento común en el agua. Desde la representación de los pueblos originarios, una vasija permitió que el agua comenzara a recorrer el escenario y se transformara en un río sobre el piso de LED. A medida que avanzaba la puesta, ese río conectó las distintas escenas y acompañó el encuentro de las comunidades.

Los pueblos originarios aparecieron vinculados con sus saberes y formas de vida, mientras que la llegada de los inmigrantes estuvo representada por familias con sus equipajes y por la memoria de quienes dejaron atrás sus lugares de origen para comenzar una nueva vida. El campo, la ganadería y el trabajo industrial completaron ese recorrido, con escenas que pusieron en primer plano el esfuerzo colectivo y la construcción de una provincia a partir del aporte de distintas generaciones.

Al final de ese recorrido, los grupos dejaron atrás sus espacios y se mezclaron sobre el escenario. Las historias que hasta entonces habían aparecido por separado comenzaron a formar una sola escena, con la niña como parte de ese encuentro.

Ese momento desembocó en una interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo de Abel Pintos y Juan Carlos Baglietto. Con el Monumento iluminado con los colores de la bandera y la presencia de un Granadero en los mástiles, la ceremonia transformó el himno en una celebración colectiva, con una puesta que reunió a todos los protagonistas de la primera parte.

Noticias relacionadas
primer oro para argentina: torregiani hizo historia en el billar de los suramericanos

Primer oro para Argentina: Torregiani hizo historia en el billar de los Suramericanos

arranco en rosario el fan fest de los juegos suramericanos ante una multitud

Arrancó en Rosario el Fan Fest de los Juegos Suramericanos ante una multitud

Brasil fue protagonista absoluto de las aguas abiertas de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Doble oro para Brasil en las aguas abiertas de los Juegos Suramericanos

El billar tuvo su esperado debut en los Juegos Suramericanos 2026.

El billar tuvo su debut en los Juegos Suramericanos 2026 como disciplina invitada

Ver comentarios

Las más leídas

Central informó la causa por la que Marco Ruben no jugará ante Tigre

Central informó la causa por la que Marco Ruben no jugará ante Tigre

Revivir el terror de Montoneros en Rosario, 42 años después

Revivir el terror de Montoneros en Rosario, 42 años después

Juegos Suramericanos: primer día de competencia con nutrida presencia de atletas rosarinos

Juegos Suramericanos: primer día de competencia con nutrida presencia de atletas rosarinos

Central se reencontró con la victoria, con un gol de penal de Ángel Di María

Central se reencontró con la victoria, con un gol de penal de Ángel Di María

Lo último

Juegos Suramericanos: cómo ingresar a las sedes, escenarios deportivos y Fan Fest

Juegos Suramericanos: cómo ingresar a las sedes, escenarios deportivos y Fan Fest

El ex primer ministro británico Boris Johnson estuvo muy cerca de un ataque ruso con drones

El ex primer ministro británico Boris Johnson estuvo muy cerca de un ataque ruso con drones

Esgrima: la rosarina Valentina Casanello quedó entre las ocho mejores

Esgrima: la rosarina Valentina Casanello quedó entre las ocho mejores

Arrancó en Rosario el Fan Fest de los Juegos Suramericanos ante una multitud

La ciudad tiene este domingo la mayor convocatoria entre las tres sedes del evento deportivo, con 27 mil pases generados. El Parque Independencia ofrece música, gastronomía, tecnología y actividades gratuitas.

Arrancó en Rosario el Fan Fest de los Juegos Suramericanos ante una multitud
Central metió un rugido necesario para demostrar que está vivo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central metió un rugido necesario para demostrar que está vivo

En uno x uno de Central: Ovando, un tigre en el fondo canalla que sacó todo lo que le tiraron

Por Elbio Evangeliste
Ovación

En uno x uno de Central: Ovando, un tigre en el fondo canalla que sacó todo lo que le tiraron

Condenado a 18 años de prisión por el mortal asalto a un motociclista en la zona sur
Policiales

Condenado a 18 años de prisión por el mortal asalto a un motociclista en la zona sur

Un rosarino reemplazará al polémico director de la Casa Argentina en París
Política

Un rosarino reemplazará al polémico director de la Casa Argentina en París

Los diez edificios que proyectan cambiar el área central de Rosario

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Los diez edificios que proyectan cambiar el área central de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central informó la causa por la que Marco Ruben no jugará ante Tigre

Central informó la causa por la que Marco Ruben no jugará ante Tigre

Revivir el terror de Montoneros en Rosario, 42 años después

Revivir el terror de Montoneros en Rosario, 42 años después

Juegos Suramericanos: primer día de competencia con nutrida presencia de atletas rosarinos

Juegos Suramericanos: primer día de competencia con nutrida presencia de atletas rosarinos

Central se reencontró con la victoria, con un gol de penal de Ángel Di María

Central se reencontró con la victoria, con un gol de penal de Ángel Di María

Matko Vidosevich: el oftalmólogo que lidera la microcirugía e invierte en un histórico inmueble

Matko Vidosevich: el oftalmólogo que lidera la microcirugía e invierte en un histórico inmueble

Ovación
Luciana Aymar, maravillada con los Juegos Suramericanos: Disfruten de estos momentos
Juegos Suramericanos

Luciana Aymar, maravillada con los Juegos Suramericanos: "Disfruten de estos momentos"

Luciana Aymar, maravillada con los Juegos Suramericanos: Disfruten de estos momentos

Luciana Aymar, maravillada con los Juegos Suramericanos: "Disfruten de estos momentos"

En uno x uno de Central: Ovando, un tigre en el fondo canalla que sacó todo lo que le tiraron

En uno x uno de Central: Ovando, un tigre en el fondo canalla que sacó todo lo que le tiraron

Central metió un rugido necesario para demostrar que está vivo

Central metió un rugido necesario para demostrar que está vivo

Policiales
Condenado a 18 años de prisión por el mortal asalto a un motociclista en la zona sur
Policiales

Condenado a 18 años de prisión por el mortal asalto a un motociclista en la zona sur

El hijo de Gustavo Shanahan seguirá detenido luego de la declaración indagatoria

El hijo de Gustavo Shanahan seguirá detenido luego de la declaración indagatoria

Un incendio impactante destruyó varios patrulleros en desuso de la Policía de Santa Fe

Un incendio impactante destruyó varios patrulleros en desuso de la Policía de Santa Fe

Tragedia en la costanera: las claves de un juicio atravesado por testimonios dolorosos

Tragedia en la costanera: las claves de un juicio atravesado por testimonios dolorosos

La Ciudad
El frío se despide de Rosario: cuándo subirá la temperatura
La Ciudad

El frío se despide de Rosario: cuándo subirá la temperatura

El viudo de Adelfa contará su historia: libro, cárcel y una posible serie de Netflix

El "viudo de Adelfa" contará su historia: libro, cárcel y una posible serie de Netflix

Comedores escolares: la provincia aumentó un 9 % el importe de las partidas, mientras crece la demanda

Comedores escolares: la provincia aumentó un 9 % el importe de las partidas, mientras crece la demanda

Arquitectos de Argentina podrán ejercer en Brasil sin revalidar el título

Arquitectos de Argentina podrán ejercer en Brasil sin revalidar el título

Detienen a un piloto sospechado de liderar una banda que traficaba droga entre Alvear y San Nicolás
Policiales

Detienen a un piloto sospechado de liderar una banda que traficaba droga entre Alvear y San Nicolás

Choque insólito: fue a la panadería y un conductor ebrio se estrelló contra su auto
La Ciudad

Choque insólito: fue a la panadería y un conductor ebrio se estrelló contra su auto

El hijo de Gustavo Shanahan seguirá detenido luego de la declaración indagatoria
Policiales

El hijo de Gustavo Shanahan seguirá detenido luego de la declaración indagatoria

Trump: un conflicto entre la Argentina y el Reino Unido por Malvinas sería un desastre potencial
Política

Trump: un conflicto entre la Argentina y el Reino Unido por Malvinas sería un "desastre potencial"

El gobierno analiza decretar un feriado durante la visita del Papa León XIV: qué fechas se evalúan
Información General

El gobierno analiza decretar un feriado durante la visita del Papa León XIV: qué fechas se evalúan

Un incendio impactante destruyó varios patrulleros en desuso de la Policía de Santa Fe
Policiales

Un incendio impactante destruyó varios patrulleros en desuso de la Policía de Santa Fe

Mataron a un piloto de carreras en Misiones y acusaron a su exsuegro
Información General

Mataron a un piloto de carreras en Misiones y acusaron a su exsuegro

Tragedia en la costanera: las claves de un juicio atravesado por testimonios dolorosos
Policiales

Tragedia en la costanera: las claves de un juicio atravesado por testimonios dolorosos

Histórica restauración en Villa Hortensia: el Distrito Norte atenderá en el Portal
La Ciudad

Histórica restauración en Villa Hortensia: el Distrito Norte atenderá en el Portal

Pullaro, sobre los recursos de la industria: No tienen que ir a la timba financiera sino al desarrollo
Política

Pullaro, sobre los recursos de la industria: "No tienen que ir a la timba financiera sino al desarrollo"

Prevención del suicidio: cinco preguntas y cinco acciones fundamentales
Salud

Prevención del suicidio: cinco preguntas y cinco acciones fundamentales

Ander Etxeberria: El cooperativismo es más necesario que nunca en este mundo
Agro

Ander Etxeberria: "El cooperativismo es más necesario que nunca en este mundo"

El sábado será gris, con fuertes vientos y descenso de temperaturas
La Ciudad

El sábado será gris, con fuertes vientos y descenso de temperaturas

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en Rosario

Por Ariel Etcheverry
La ciudad

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en Rosario

La gran incógnita en el Coloso: ¿por qué cambiaron el pateador de un penal clave para Newells?
Ovación

La gran incógnita en el Coloso: ¿por qué cambiaron el pateador de un penal clave para Newell's?

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista
Policiales

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista

Tras la quiebra de Garbarino, rematan artículos de la empresa desde 80 mil pesos
Información General

Tras la quiebra de Garbarino, rematan artículos de la empresa desde 80 mil pesos

La ciclista atropellada por un camión en Echesortu debió someterse a una cirugía compleja
La Ciudad

La ciclista atropellada por un camión en Echesortu debió someterse a una cirugía compleja

Florentino Malaponte asumió como juez federal de Rosario
Política

Florentino Malaponte asumió como juez federal de Rosario

Un nene de 5 años llegó con convulsiones al hospital Vilela y hallaron cocaína en su organismo
Policiales

Un nene de 5 años llegó con convulsiones al hospital Vilela y hallaron cocaína en su organismo